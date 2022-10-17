Ольга Грановская, школа-студия «ШАР»: «Интерес к авторской анимации постоянно растет»

Вера АЛЕНУШКИНА

Школа-студия «ШАР» появилась в 1993 году благодаря стараниям Юрия Норштейна, Эдуарда Назарова, Андрея Хржановского и Фёдора Хитрука. За это время студия выпустила более ста проектов, многие из которых — участники и призеры крупнейших мировых и отечественных фестивалей. Что сегодня происходит с одним из лидеров отечественной авторской анимации, рассказывает исполнительный продюсер студии Ольга Грановская.

— Школе-студии «ШАР» в следующем году исполняется тридцать лет. Как за это время удалось оставаться в авангарде отечественной авторской анимации?

— Спасибо за лестный отзыв, однако мы не считаем себя «авангардом». В стране несколько студий авторской анимации — это наши друзья и коллеги, а не конкуренты: мы объединены общим делом и всегда готовы поддержать друг друга. Не случайно появилась Академия анимационного искусства им. Ф.С. Хитрука, объединившая ведущие авторские студии России. При этом у каждой студии — свой стиль, своя история, свои достижения. Так что мы счастливы находиться в такой компании, быть ее частью.

— А как в принципе чувствует себя авторская анимация сегодня?

— Если вкратце: с творчеством все хорошо, а с экономикой могло быть и лучше. В последние несколько лет мы видели рост интереса к авторской анимации. С одной стороны, это творческая лаборатория, питающая итогами своей работы авторскую анимацию. С другой — молодежь начинает все больше и больше интересоваться тем, что мы делаем. Но проблема в том, что зритель-то у авторской анимации есть, а механизма монетизации — нет. Так что это абсолютно некоммерческий продукт, который поддерживается только государством.

Правда, кое-какие российские телеканалы авторские фильмы все-таки показывают (преимущественно детские), однако суммы продаж не играют существенной роли в экономике студии. Для сравнения: сумма контракта с ведущими зарубежными телеканалами по одному авторскому проекту составляет 7-8 тысяч долларов. Однако на российское ТВ мы предоставляем для показа коллекции фильмов за 30 -40 тысяч рублей. То есть разница, как вы понимаете, огромная. При этом в сети на пиратских ресурсах у наших фильмов огромное количество просмотров! Так что интерес к тому, что мы делаем, безусловно, есть. Другое дело, что сегодня единственным источником существования является государственное финансирование.

А с творческими успехами, повторюсь, все в порядке. Российские анимационные фильмы — участники и победители крупных международных фестивалей. Да что далеко ходить: вспомним, что в этом году фильм режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» номинировался на «Оскар». А Антон, кстати, выпускник школы-студии «ШАР»!

— Как бы то ни было, у массового зрителя в приоритете все-таки анимационные блокбастеры. Как выживать в такой ситуации аниматорам, которые выбирают работу в авторских проектах?

— В рамках короткометражного авторского проекта уровень оплаты режиссеров и аниматоров — в пределах МРОТ. Но если речь идет о более сложной технике, чем обычная перекладка, то режиссер может и вовсе остаться без зарплаты. И это обидно, потому что суть авторского кино — художественный эксперимент, который должен быть поддержан техническими возможностями. Плюс надо заплатить за использование музыки, за приобретение прав на экранизацию — это съедает значительную часть бюджета. Так что авторское кино держится только на энтузиазме. Поэтому иногда режиссеры вынуждены подрабатывать в рекламе или в коммерческих проектах. И это, конечно, влияет на качество.

Правда, Министерство культуры финансирует сегодня довольно много фильмов (включая дебюты), и мы эту поддержку по-настоящему ценим. Она позволяет анимации развиваться. Однако размер поддержки, с учетом инфляции и других моментов, крайне мал. По нашим оценкам, суммы должны быть больше как минимум вдвое — только тогда будет возможность снимать авторскую анимацию без постоянной игры на выживание.

Что касается других видов поддержки, то недавно в анимации было введено льготное налогообложение (по примеру IT-отрасли) — и это здорово! Однако самые маленькие по численности работников компании, для которых льготное налогообложение необходимо больше всего, к сожалению, не могут воспользоваться этой привилегией, так как не проходят по условиям.

— Ольга, студия «ШАР» получала гранты от города и АКИ (Агентства креативных индустрий). Как вам кажется, насколько такая поддержка важна аниматорам и анимационным студиям?

— Да, «ШАР», как и другие анимационные студии, принимал участие в конкурсе грантов, организованном Агентством креативных индустрий при столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития. Нам было очень приятно, что о нас позаботилось Правительство Москвы, и мы очень благодарны за внимание. Хочется отметить также роль Ассоциации анимационного кино, которая способствовала тому, чтобы конкурс состоялся. Студия «ШАР» получила грант от АКИ, который может потратить в течение года на любые цели, связанные с производством новых фильмов.

И конечно, помощь анимационным студиям от московского правительства очень важна. Самая «горячая» статья, с которой студии плохо справляются, — это аренда съемочных площадей. Актуальной была бы и помощь в возмещении затрат на покупку съемочного оборудования, цены на которое в последние полгода взлетели в несколько раз. Ведь анимационные студии — это очень маленькие предприятия. И их не так много: в России примерно 15, в Москве — семь. Поэтому ежегодная адресная поддержка всех московских студий не нанесла бы большого урона городскому бюджету, зато поддержала бы целую отрасль.

Мы, в свою очередь, постоянно поддерживаем городские мероприятия (День города, Ночь музеев и т.д.), предоставляя фильмы для показов. Причем делаем это практически всегда бесплатно, ведь бюджетным учреждениям города не выделяют средств на приобретение лицензий в рамках таких акций. (Примечательно, что в таких случаях не платят за показы авторского кино только у нас, в других странах такой практики нет.)

Отдельная поддержка очень нужна и нашей школе-студии — уникальному учебному заведению в области анимации. Мы выпускаем в год 10-12 первоклассных режиссеров. Но, к сожалению, прибыли это не приносит, так как мы делаем акцент на качестве образования: на индивидуальном, а не на потоковом подходе к обучению. Поэтому принцип самоокупаемости здесь не работает. В разные годы школу поддерживали частные спонсоры и фонды. Однако в связи с эпидемией ситуация изменилась — и сейчас таких возможностей нет. Поэтому школа нуждается в системной поддержке. Будем рады, если Правительство Москвы сумеет ее оказать.

— А что еще должно сделать государство, чтобы помочь авторской анимации развиваться?

— Требуется перестройка всей системы показа фильмов, которая без государственного участия невозможна. Я говорю про борьбу с видеопиратством, про привлечение к показу авторского кино государственных телеканалов и т.д. Действенной мерой стал бы более гибкий дифференцированный подход к финансированию, учитывающий сроки, необходимые для постановки фильмов в разных техниках.

Отдельных бюджетов требует продвижение фильмов (фестивальное, SMM-продвижение каналов авторской анимации в сети и т.д.). Также мы мечтаем, чтобы появилась телевизионная программа об авторской анимации, и даже многое для этого делаем. Есть каналы, готовые такую передачу ставить в эфир, но участвовать в ее производстве «под ключ» они не берутся. Так что здесь опять же возникает вопрос дополнительного финансирования.

— Ольга, давайте вернемся к школе-студии «ШАР». В списке будущих студентов, прошедших конкурсный отбор, я увидела одиннадцать фамилий. И среди них — только один парень, остальные девчонки. Но ведь совсем недавно в анимации работали в основном мужчины. Что же произошло?

— Думаю, это обусловлено экономическими причинами. До 2000 года в анимацию шли в основном ребята, но в последнее время — девушки. И дело не только в том, что они смелее в плане творческой самореализации, а в том, что далеко не каждый талант может позволить себе выделить два года жизни для совершенствования в профессии. В СССР двухгодичные курсы художников-мультипликаторов на «Союзмультфильме» были бесплатными. Из них вышло огромное количество мастеров. Но те времена не вернутся. Поэтому многие идут в рынок сразу, получив базовый навык в училище или вузе: современная молодежь поставлена в жесткие условия конкуренции и не может позволить себе развиваться за свой счет. А эффективных механизмов грантовой поддержки нет.

— Как и чему нужно учить будущих аниматоров?

— Учить мастерству, конечно. Школа-студия «ШАР» делает ставку на тщательное классическое образование и систему мастерских, а также старается соблюдать баланс теории и практики. Основу уникальной учебной методики «ШАР» заложил Федор Савельевич Хитрук. Сейчас школу возглавляет Андрей Юрьевич Хржановский, стоявший у истоков ее создания и до сих пор активно преподающий. Также у нас работают Алексей Демин, Иван Максимов, Леонид Шмельков, Светлана Филиппова, причем студент «Шара» может заниматься сразу у всех мастеров, а не только с одним мастером курса. Также мы стараемся привлекать студентов к практической работе над фильмами студии.

— Ольга, я не так давно разговаривала с Марией Муат, худруком студии «Пчела». Она говорит, что кукольная анимация сегодня практически на грани выживания, потому что прервалась связь времен: нового поколения аниматоров-кукольников нет, а те студенты, которые защищают «кукольные дипломы», после выпуска попросту исчезают (уходят в другую профессию). Есть ли похожие проблемы в авторской анимации?

— Есть специфика кукольной анимации, есть особенности в рисованной анимации, есть глубины неизведанного 3D. Но режиссер-аниматор — это тот, кто это одушевляет. А чтобы одушевлять, нужно учиться. Для этого и есть школа. К сожалению, у нас действительно имел место разрыв связи времен. Тем не менее мы поддерживаем традиции и делаем все возможное, чтобы их укрепить.

— Есть ли у студии «ШАР» какие-то творческие планы, о которых мы можем рассказать?

— Конечно! В производстве студии три полнометражных анимационных фильма, запущенных при поддержке Фонда кино: «Сквозь магический кристалл» Андрея Юрьевича Хржановского, «Непокой» Леонида Шмелькова и «Шикарное путешествие ежиков» Ивана Максимова. Уверена, каждый из них станет событием в мире кино. Кроме того, ежегодно студия выпускает около 20 короткометражных авторских фильмов, снятых как дебютантами, так и опытными мастерами. Также у нас есть задумка детского анимационного сериала, выполненного в лучших традициях российской авторской анимации, которые «ШАР» всегда старается поддерживать и развивать.

Фотографии: кадр из мультфильма студии "ШАР" «Здравствуйте, родные!» режиссера Александра Васильева; (на анонсе) Владимир Трефилов / РИА Новости.