Актер, режиссер фильма «Сказка для старых» Федор Лавров: «Для меня отворилась дверка, замурованная за холстом папы Карло»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — режиссерский дебют выдающегося актера Федора Лаврова — мифопоэтический триллер «Сказка для старых». Накануне премьеры «Культура» пообщалась с автором ленты.

— Как сложился тандем с актером Романом Михайловым?

— Рома — писатель и довольно известный ученый математик, он сгенерировал идею фильма в паре фраз: «Есть история о трех криминальных братьях, которых зовет на стрелку их условный криминальный отец и требует вернуть общак, некогда украденный вором Мулей, убитым и похороненным, но внезапно объявившимся в трех городах одновременно». А драматургией мы занимались уже вместе.

— Напоминает сказку о трех богатырях на распутье…

— В некотором смысле, это пропповская структура о трех сыновьях, посланных в дозор. Помните? Старший умный, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак…

— Им надлежит разыскать таинственного Мулю — то ли «конька-горбунка», или «колобка», пришельца с того света… Он воплощает глубинный народ или хичкоковский макгаффин?

— Большой и открытый вопрос, у всех зрителей разные версии. В некотором смысле это каждый из нас, и плохой, и хороший, трикстер-протагонист. Он — суть образ, обитающий за последней чертой, некто, о ком все знают, но не видят земными очами.

— Обитающий где-то на краю вселенной — в элизиуме, где обитают красивые кони…

— Лошади возникли потому, что сыгравший Мулю Евгений Ткачук предложил привлечь артистов своего конного театра «ВелесО», и мы придумали эпизод с поминками.

— Что мотивирует героев на розыски «бессмертного» воришки?

— Чувство долга, охотничий азарт, преданное доверие — каждого брата снедает вопрос, как Муля умудрился выжить и выйти сухим из воды.

— В поисках трикстера герои обретают себя. Возникает ощущение, что вы осмысляли мотивы знаковых боевиков девяностых — «Бумер», «Мама, не горюй», — вписанных во вселенную «Сталкера».

— В минимальной степени, неумышленно, мы не думали в этом направлении. Скорее будут уместны ассоциации с «Я тоже хочу» Леши Балабанова. А также «Окраину» Луцика и Саморядова мы не раз вспоминали добрым словом, стремясь сделать по-своему. Кирилл Полухин, все ребята привнесли свои истории и образы, плавно перетекающие в наши следующие работы. Рома назвал эту команду «Общиной», по-моему, у нас сложилось боевое братство, дружинно-коллегиальное творчество, лабораторная работа — из трех-четырех страниц для съемок короткометражки рождался и постепенно обретал форму наш живой организм.

— Итак, съемки продолжались…

— Два года, с перерывами.

— Вы прописывали роли под конкретных артистов?

— Нет, искали образы героев, а потом приглашенные актеры обогащали наш мир.

— Особенно Роман Михайлов, удивительно ловко обращающийся с игральными картами.

— Он жонглирует всем, что попадет под руку, — это лишь одна из граней его таланта, он математик мирового уровня, ныне писатель, драматург, режиссер — в марте на экраны выйдет его первый полностью авторский фильм, сумеречная мелодрама «Смех, сестра и россомаха».

— С первой же роли в сокуровском «Тельце», «Отце и сыне» и «977» Николая Хомерики сложилось представление о вашей внутренней самодостаточности. Как бы вы охарактеризовали свой творческий путь с точки зрения нового этапа?

— Как новую ступень. Сокуров, например, помог мне найти общий язык с Хомерики, погружавшим меня в атмосферу, в которой нужно было не существовать, а жить как в собственном теле, интуитивно… Я, безусловно, ценю встречи с режиссерами и коллегами, у которых могу учиться и говорить на одном языке. Главное для меня — соавторство, партнерство.

— Что вас удивило в режиссерском дебюте?

— Получилось интересно… Когда собирал фильм, ахал, переживал, как нам не хватило времени, а где-то денег, но когда фильм сложился, в нем проступило какое-то очарование, правда, подлинность, и я понял: иногда нужно запрещать себе перфекционизм, оставлять свободу дыханию и искренним ошибкам, иначе ничего не получится.

— Приходилось ли вам играть «через не могу» — крайне далеких, антипатичных, с души воротящих персонажей?

— Конечно. Я научен всегда оправдывать своего героя, но для меня это, прежде всего, означает исследовать. Самое трудное было сыграть эталонную психопатию, рафинированное зло, воплощенное в виртуозном манипуляторе из сериала «Секреты семейной жизни». Я даже посещал лекции по судебной психиатрии, чтобы понять, как он устроен, и не то чтобы оправдал, а нащупал центр тяжести человека, остро страдающего от неспособности ощущать эмпатию, быть живым. Трудно, но крайне интересно было обрести в себе эту точку сборки.

— Вы увлекаетесь философией, кто из мыслителей помогал вам в работе?

— Часто Хайдеггер, в «Сказке» — «Кино» и «Анти-Эдип» Делеза, мотивы скандинавской мифологии, параллельно для другой работы я читал Ясперса, а Рома черпал вдохновение в индусской метафизике.

— Что открыла вам «Сказка»?

— Очень просто: я точно понял, что профессиональное независимое кино возможно и я могу им заниматься с минимумом денег и бандой единомышленников. Для меня словно отворилась тайная дверка, замурованная за холстом папы Карло.

— Какие фильмы больше всего повлиял на ваше видение кино, к которым стоило бы прикоснуться зрителям до или после «Сказки»?

— «Вход в пустоту» Ноэ, упомянутые фильмы Тарковского и Балабанова, от себя бы порекомендовал «Страну приливов» Гиллиама, «Малхолланд-драйв» Линча и «Голый завтрак» Кроненберга.

— А какое кино снято о вас?

— В тринадцать лет я посмотрел с бабушкой фильм и воскликнул: «Вот кино про меня!» Это была «Бразилия» Гиллиама, до сих пор чувствую, что у нас с Сэмом Лаури много общего, и чрезвычайно горжусь нашей крепкой дружбой.

«Сказка для старых». Россия, 2021

Режиссеры Федор Лавров и Роман Михайлов

В ролях: Кирилл Полухин, Федор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Андрей Бледный, Анатолий Тишин, Сергей Гребнев, Сергей Пахомов, Олег Васильков, Олег Гаркуша.

18+

В прокате с 13 октября

Фотографии: www.kinopoisk.ru