Эксперт по азиатскому кинематографу Шарофат Арабова: «Новой Евразийской академии нужна новая парадигма»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

«Культура» пообщалась с членом жюри всемирной сети продвижения азиатского кино NETPAC, таджикским киноведом и режиссером Шарофат Арабовой.

— Я не богослов, но, насколько понимаю, речь идет о мере реализма. Наряду с этим запретом со времен Средневековья в исламской культуре существовала книжная персидская миниатюра, иллюстрировавшая легенды с животными и растительными мотивами, эти стилизованные изображения также присутствовали в орнаментах. Суть запрета в том, чтобы не соревноваться с Творцом, пытаясь уподобляться ему в создании живых существ, поскольку Бог един и все в мире принадлежит ему. Постепенно люди забыли причину запрета и наряду с кино стали запрещать, например, музыку, как отдаляющую нас от концентрации на религиозных мыслях. С другой стороны, отметать кинематограф, интернет, соцсети сегодня просто невозможно, вопрос в том, как ими пользоваться — продвигать свою культуру или сеять хаос и рознь...— В каждой стране есть свои национальные кинопремии, например у России — «Золотой орел» и «Ника», которая периодически номинирует фильмы из нашего региона. Чем будет отличаться от них Евразийский проект?— Однако давно работает Киноакадемия стран Азиатско-Тихоокеанского региона…— Не думаю, что организационные формы способствуют прогрессу киноязыка; даже если некая страна решит переформатировать образность, на это уйдут годы. В любом случае, новой Евразийской академии нужна новая парадигма.— В теории интересно, но тут нужны десятилетия.— Возможно, заседания новой академии следует проводить в каждой из стран-участниц, создавать образовательную и дистрибьюторскую сети, налаживать кинорынок и широкий прокат лауреатов.— Идея объединения евразийского пространства на здоровых началах в самом деле актуальна. Все увлечены идеями совместного кинопроизводства, которые активно обсуждаются директорами киностудий, но чаще всего эти разговоры остаются на уровне идей, потому что не продумываются механизмы реализации.— Во многом из-за бюрократических сложностей таких проектов энтузиазм в самом деле иссякает. Еще и потому, что у каждого проекта оказывается слишком много консультантов, каждый из которых тянет в свою сторону. Важно дать свободу одному режиссеру-автору, имеющему собственное видение…— Имеющих всемирное значение, но, как говорится, нет пророков в своем отечестве.— Network for the Promotion of Asia Pacific Cinema создана в девяностом году по инициативе и при поддержке ЮНЕСКО. Она давно сотрудничает с Азиатско-Тихоокеанской киноакадемией, объединяя 29 стран. Получая приглашения фестивалей, NETPAC может учреждать на них свое жюри во главе с членом организации и двумя коллегами, избираемыми по согласованию с руководством каждого смотра. Мы вручаем свои дипломы фильмам-победителям, в основном поддерживая дебютные и вторые картины конкурсантов, способствуя продвижению новых имен на международных кинофестивалях — премию NETPAC можно получить один раз в жизни. Нами были открыты, например, Цзя Чжанкэ и Ван Сяошуай, Стэнли Кван из Гонконга, кореец Ким Ки Дук, японка Наоми Кавасе. На Казанском фестивале ее удостоился иранский режиссер «Тихой славы» Нахид Хассанзаде.— Художественность, наличие значимой сверхзадачи, внятность киноязыка и в то же время его многослойность. Я лично предпочитаю медитативное, неспешное и немногословное кино, позволяющее погрузиться в атмосферу происходящего.— Помогает увидеть фильмы с точки зрения критика, оценить огромную работу коллег и задуматься о том, как его оценивают другие, — понимать мировоззрение создателя и зрителя, контекст страны производства и подтекст. Например, в конкурсе Казанского фестиваля был немногословный индийский фильм «Педро» Натеша Хегде, в котором напрямую ничего не говорилось о религиозных трениях. Однако герой из южноиндийского штата Каннада носил христианское имя и, охотясь на кабана, случайно убил корову, в силу чего стал отверженным в глазах местной индуистской общины.— У нас сохранилось сугубо государственное финансирование картин Государственного учреждения «Точикфилм» (новое название студии «Таджикфильм»), фактически мы производим картины по госзаказам.— Да, из девяностых — ленты Бахтиера Худойназарова и Джамшеда Усманова, периода нулевых — «Истинный полдень» Носира Саидова и картины нашей северной полугосударственной студии «Сугдсинамо» — например, «Теснину» Мухиддина Музаффара, выпускника вгиковской мастерской Валерия Ахадова. Недавняя «Фортуна» Музаффара только начинает свой фестивальный путь.— Египетская, алжирская, тунисская, ливанская… В целом тут можно ориентироваться на ежегодную премию арабского киноцентра (The Critics Awards for Arab films). В этом году уже в шестой раз они привлекают более сотни кинокритиков со всего мира, которым рассылаются скринеры в целях продвижения кинематографий арабских стран, и по итогам голосования лучшим киноработам года вручают награды в отдельном павильоне Каннского кинофестиваля.— Примечателен лауреат арабской премии этого года фильм «Перья» египтянина Омара Эль Зохайри — очаровательная аллегория о хозяине, пригласившем незадачливого фокусника на день рождения сына. В итоге глава семьи обернулся хилым цыпленком. Верная жена изо всех сил пыталась расколдовать и выходить супруга, но из этого ничего не вышло, пока муж не отыскался, а события приняли драматичный оборот… Стилистически этот фильм можно назвать своеобразным арабским вестерном — неспешным, трагикомичным и утверждающим права женщин.— Конечно. Это фильмы:• «Перья»/Feathers, Франция, Египет, Нидерланды, Греция, 2021, режиссер Омар Эль Зохайри/Omar El Zohairy;• «Ты умрешь в 20» /You Will Die At Twenty, Судан, Франция, Египет, Германия, Норвегия, Катар, 2019, режиссер Амджад Абу Алала/Amjad Abu Alala;• «Улица Сахары, 143» (документальный) /143 Sahara Street, Алжир, Франция, Катар, 2019, режиссер Хасин Ферхани/Hassen Ferhani;• «Беседуя о деревьях» (документальный) /Talking About Trees, Франция, Судан, Чад, Германия, ОАЭ, 2019, режиссер Сухайб Гасмелбари/Suhaib Gasmelbari ;• «Сын»/A Son, Тунис, Франция, Ливан, Катар, 2019, режиссер Мехди М. Барсауи/Mehdi M. Barsaoui;• «Газа – любовь моя» /Gaza Mon Amour, Палестина, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2020, режиссер Араб Нассир и Тарзан Нассир/Arab Nasser – Tarzan Nasser; |• «Амира»/Amira, Египет, Иордания, ОАЭ, 2021, режиссер Мохаммед Диаб/ Mohamed Diab;• «200 метров»/200 meters, Палестина, Италия, Турция, Швеция, 2020, режиссер Амин Найфэх/Ameen Nayfeh;• «Коробка памяти» /Memory box, Ливан, Канада, Франция, Катар, режиссер Джоана Хаджитомас, Халил Джориги /Joana Hadjithomas, Khalil Joreige;• «История любви и страсти»/A Tale of Love and Desire, Франция, Тунис, 2021, режиссер Лейла Бузид/Leyla Bouzid.