Все флаги в гости к нам: 44-й ММКФ

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Девятого августа в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция посвященная стартующему 26 августа Московскому Международному кинофестивалю.

«В этом году на знаменах ММКФ начертан девиз «Поиски и Открытия»: открытие новых стран, имен и поиск новых точек роста в кино, — отметил председатель отборочной комиссии критик Иван Кудрявцев. — 44-й фестиваль будет подлинно международным, невероятно широким по охвату, в наших программах будет представлено более двухсот тридцати картин из шестидесяти пяти стран. Думаю, несмотря на сложнейшие политические условия и трудности с логистикой, этот список увеличится. Мы аплодируем коллегам и нам очень важно услышать их слово!»

Лидерство по числу представленных фильмов поделили Франция и Индия, за ними следуют США, Китай, Израиль, Иран, Южная Корея, Мексика, Германия, Италия, Бразилия, Испания… Беспрецедентное разнообразие сулит массу сюрпризов, но главной изюминкой станет первый в истории и второй по значимости конкурс отечественных лент «Русские премьеры». Наряду с семью отобранными фильмами за национальное первенство сразятся три российские картины из Основной программы. Последнюю оценит жюри во главе с Евгением Мироновым: южноафриканский продюсер Танди Дэвидс, турецкий оператор Гайк Киракосян и российский режиссер Андрей Кравчук. Жюри «Русских премьер» возглавит Сергей Урсуляк, заодно с ним их рассудят продюсер Петр Ануров и режиссер Иван И. Твердовский.

Острые впечатления традиционно сулит неигровая лига. Судьбу десяти документальных лент определят режиссеры Наталья Гугуева и Владимир Тюлькин под руководством малайского классика У-вэй Бина Хаджи Шаари. Конгениальная «Свободная мысль» познакомит с семью лауреатами международных документальных смотров. Задорно смотрится команда игровых «коротышек»: израильский постановщик Гур Бентвич, итальянский режиссер Мишель Дзампино и актриса Александпа Ребенок отсмотрят восемнадцать миниатюр. Вне конкурса запланированы шот-сеты — юбилейный показ приуроченный к пятидесятилетию американской школы Стива Тиша, посвященный 85-летию классика альманах компании Андрея Кончаловского и пять импровизипрованных тематических альманахов: «Счастливая семья», «Интимные сцены», «Нежный возраст», «Странные дела» и «Внутренние империи»; всего мы увидим 23 коротких фильма из четырнадцати стран.

Помимо перечисленных, организаторами заявлено семнадцать внеконкурсных коллекций. Самой популярной обещает стать секция «Дикие ночи» — ее куратор критик Егор Москвитин обещает «мурашки, фантазии и низкие жанры». Роскошный подарок адресован истинным киноманам — в ретроспективе киноведа Сергея Лаврентьева «Очень большое кино» представится уникальный шанс увидеть широкоформатные шедевры в оригинальной пленочной проекции, а также коллекцию лучших картин величайшего индийского классика Сатьяджита Рея. Поклоннки искусства не разминутся с «Персидскими мотивами» и биеннале дальневосточных шедевров «Тигры и драконы». На фоне традиционных рубрик — «Руский след», «Третий возраст» — выигрышно смотрится биеннале киноведа Евгении Тирдатовой «Открытие Америки», представляющей ленты традиционных и экзотических латиноамериканских школ.

Отдельные рубрики представят крупнейшие отчественные премьеры грядущего осенне-весеннего сезона, сборник кассовых рекордсменов национальных кинематографий, пилоты крупнейших российских сериалов, а самой позитивной станет «Мультвселенная» — парад коротких и полнометражных анимационных шелевров со всех концов света.

Фильм открытия 44-го ММКФ — блокбастер Антона Мегердичева по мотивам одноименного исторического романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Фестиваль завершится второго сентября премьерой детективного триллера «Решение уйти» корейского классика, удостоенного каннского приза за лучшую режиссуру Пак Чхан-ука.

Фотографии: Валерий Шарифулин / ТАСС.