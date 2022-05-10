«Сашка. Дневник солдата» Кирилла Зайцева: сочинение ко Дню Победы

Алексей КОЛЕНСКИЙ

К майскому торжеству приурочена кинопремьера «Сашка. Дневник солдата». «Культура» пообщалась с создателями экранизации окопной повести Вячеслава Кондратьева — режиссером и актером Кириллом Зайцевым и продюсером Дмитрием Якуниным.

Кирилл Зайцев:

— Замысел родился из зрительского желания увидеть картину, которой веришь и сопереживаешь, что предполагает глубину погружения в материал. Сюжет вдохновлен спектаклем наших педагогов Игоря Григорьевича Коняева и Елены Игоревны Черной, все сыгравшие здесь актеры — мои однокурсники. Мы ставили «Сашку» в 2016-м на сцене Рижского русского драматического театра имени Михаила Чехова, затем окончили курс и как-то постепенно все разбрелись. У сыгравшего героя Ивана Клочко появилась идея сделать фильм, пока мы заряжены этой темой... Получилась крепкая сорокаминутная работа, которую взяли в прокат, что очень радует.

Дмитрий Якунин:

— Премьера состоялась год назад на Московском кинофестивале, завовевали призы семнадцати смотров и, если бы победили в лос-анджелесском конкурсе, вошли бы в оскаровский шорт-лист, но не судьба, а главное — как оценят картину наши зрители. Изначально, еще до ковида, мы планировали сделать фильм к 9 маю.

— Сложно ли было найти финансирование?

Дмитрий Якунин:

— Как обычно, непросто — я предложил Кириллу поехать в Архангельск к другу, местному руководителю Представительства Союза кинематографистов России Анатолию Конычеву.

Кирилл Зайцев:

— Мы прибыли в северный край и решили перенести сюжет из осенней распутицы в зимнюю стужу. Губернатор, Министерство культуры, воспитанники центра «Патриот» пошли нам навстречу, затем — Фонд президентских грантов… Поддержали и крупные кинематографисты, прежде всего — оскаровский номинант, выдающийся оператор Владимир Климов, удостоенная «Золотого орла» за «Блокадный дневник» художник-постановщик Ираида Шульц, звукорежиссер «Движения вверх» Алексея Самоделко, костюмы делал постоянный сотрудник Никиты Михалкова Сергей Стручев. В итоге, после длительной подготовки, мы уложились в шесть съемочных дней.

— Как определились с местом действия?

Дмитрий Якунин:

— Подсказала архангельская природа.

Кирилл Зайцев:

— Строить разбитые избы было дорого, и мы нашли тридцать лет как заброшенную деревню Кучма, расположенную на берегах пересохшего озера. Оператор и художник одобрили выбор.

— Место силы, словно распахнуто прошлому и настоящему!.. Вам сорежиссировали стихии?

Кирилл Зайцев:

— Прежде всего, Генерал Мороз. Мы столкнулись с большим количеством препятствий, например: немца ведут на расстрел, а тут выходит такое солнышко — оператор говорит: никак нельзя расстреливать, два часа ждали, когда уйдут резкие тени... Обычно кинематографисты рапортуют о трудностях съемок, но самые большие трудности заключаются в подготовке, а процесс пролетает молниеносно, выявляя огрехи планирования. Зато на монтаже тебя ничего не отвлекает, кино рождается именно в монтажке — главное не расплескать младенца.

— Перед героем возникает вопрос «казнить нельзя помиловать». Если бы он выстрелил в пленного, ему стало бы легче?

Кирилл Зайцев:

— Не думаю… Как бы он жил с этим потом?

— Ваш любимый фильм о войне?

Кирилл Зайцев:

— «Восхождение» Ларисы Шепитько — абсолютно самоотверженный, невероятный шедевр.

— Как приняли «Сашку» первые зрители?

Кирилл Зайцев:

— Я приехал в родной Волгоград, показал фильм 22 июня, и мой тренер по баскетболу сформулировал интересную мысль: это та правда о войне, которую нам не рассказывали дедушки и отцы. Уверен, наш Сашка ни с кем бы не поделился пережитым, такие испытания меняют людей навсегда. Он — русский солдат, движимый милосердием освободитель, но война диктует ему свои бесчеловечные законы. Мы много думали, что заставило моего героя поступить наперекор ей; без чуда это не объяснить — недаром в картине звучит 140-й псалом: «Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы: един есмь аз, дондеже прейду...»

— В вашей жизни также нашлось место чуду — как попали в рижский театр?

Кирилл Зайцев:

— После окончания волгоградской школы, решил стать моряком и уехал в Петербург, где закончил морскую академию имени адмирала Макарова, судоводительский факультет. Морским ветром занесло в Ригу, где я решил попробовать работать на берегу — перепробовал несколько профессий, даже авиабилеты по телефону американцам продавал. В газете увидел объявление: Русский драматический театр ищет актеров, узнал, что им нужно показать песню, басню, танец и диплом, явился на экзамены. Игорь Коняев посмотрел мою самодеятельность и в театр не взял, зато пригласил на свой курс. Это было непростое решение, но я услышал зов сердца и все сложилось успешно.

— Равно и с режиссурой; какие ощущения подарила работа постановщика?

Кирилл Зайцев:

— Нечеловеческое облегчение, когда все закончилось. Знаете, есть поговорка — невозможно снимать быстро, дешево и хорошо. Я делал картину долго; надеюсь, мне удастся попробовать иной вариант.

— С продюсерской точки зрения можно ли ответить на вечный вопрос: когда у нас перестанут снимать псевдокоммерческие поделки и займутся серьезной художественной работой? Чего нам для нее не хватает?

Дмитрий Якунин:

— Не скажу за всю индустрию — у каждого свой вкус, понимание аудитории, качества и профессионализма. Доля российского кино в нашем репертуаре уже устоялась, у нас появляется пять-десять фильмов в год, которые хочется посоветовать друзьям — это хороший показатель, но будут ли их помнить через тридцать лет — большой вопрос, тут есть куда стремиться. Что касается моего участия в отрасли, я прежде всего занимаюсь документальным и региональным кино. С неигровым наблюдается прорыв — на рынок пришли платформы, увеличилось финансирование, появились яркие темы, герои, форматы… Сейчас мы снимаем картину про группу «Король и шут». Всего у нас делается минимум дюжина таких авторских работ для платформ. Активно развивается и региональный сектор — якутские примеры у всех на виду (из последних рекомендую картины «Нет Бога кроме меня» и его дочь»), появились новые студии в Череповце, Саратове, на Кавказе. Мы с Молодежным союзом кинематографистов разыгрываем гранты на 20-30 миллионов рублей для запуска новых студий. В прошлом году меня приласили продюсировать хакасский дебют, криминальную сибирскую драму «Чикаго», очень сильный искренний материал… Режиссер — майор полиции, выпускник ВГИКа Николай Рыбников. Настояящее кино рождается теми, у кого болит, это всегда видно и ценится людьми.

— Творческие планы…

Кирилл Зайцев:

— Готовлюсь к съемкам полного метра, пока пишем сценарий...

Дмитрий Якунин:

— Мы создаем Фонд поддержки регионального кино и в этом году снимем сто 15-ти-20-ти минутных фильмов посвященных региональным трендам — достижениям в области науки, культуры, спорта, образования, здравохранения, историческим и археологическим находкам, народным традициям. Готовим несколько серьезных кинопроектов для финансирования Минкультом, Фондом кино и ИРИ. Продолжаем содействовать талантам на нашей платформе moviestart.ru, где размещается информация обо всех сценарных и грантовых конкурсах и идеи для продвижения проектов.

«Сашка. Дневник солдата»

Режиссер Кирилл Зайцев

В ролях: Иван Клочко, Марат Эфендиев, Кирилл Зайцев, Иван Криворучко, Игорь Назаренко

12+

В прокате с 5 мая