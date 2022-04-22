«Здорово просто поиграть в футбол, не задумываясь о жизни и смерти»: студия «Лендок» выпускает фильм о питерском «Динамо»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Последний матч — проигрыш с крупным счетом в 1/128 (!) финала кубка России по футболу. Переименования, переезды, расформирования — это история петербургского «Динамо». История, оказавшаяся достаточной для того, чтобы снять фильм о команде, которая возрождалась как Феникс. В том числе и в блокаду.

Студия документальных фильмов «Лендок» уникальна не только для Санкт-Петербурга, но и, пожалуй, в масштабах всей страны. Мало где еще можно найти площадку, которой удалось стать центром притяжения такой разновозрастной и разнообразной аудитории. Причем главным поводом для встреч становится, естественно, документальное кино собственного производства, которое можно посмотреть на большом экране и сразу же обсудить. Атмосфера на студии самая легкая и с легким налетом глянцевости, афишу дополняют музыкальные вечера — от диджей-сетов до классики — и кинопоказы в стиле ретро.

Вся эта непринужденность не должна вводить в обман: темы на «Лендоке» поднимаются самые серьезные и далеко не всегда лежащие на поверхности. Сейчас студия заканчивает производство документального полного метра, посвященного истории ленинградской-петербургской футбольной команды «Динамо». Многие даже и не вспомнят о ее существовании. Во-первых, в северной столице над всем довлеет местная футбольная зенитовская скрепа. Во-вторых, славная история клуба «Динамо» осталась в довоенной поре, когда команда, основанная сто лет назад, в 1922 году, задавала тон не только в первенстве Ленинграда, но входила в число сильнейших клубов всесоюзного чемпионата. А после чего только не было: менялись дивизионы, владельцы, статусы команды, которая вроде бы совсем недавно вновь стала профессиональной.

И еще был матч жизни, прошедший в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. Идеологическая установка командования Ленинградского фронта и руководства городского комитета партии обернулась массовым подъемом духа жителей города, как бы цинично это ни звучало. Создатели ленты «Динамо» собрали архивные материалы и заручились поддержкой экспертов и историков футбола: в картине приняли участие журналисты Юрий Лукосяк, Кирилл Набутов и Алексей Дунаевский, а также футболисты Алексей Стрепетов и Владимир Быстров. Прокат фильма назначен на сентябрь. Подробностями с «Культурой» поделился генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, продюсер и режиссер Алексей Тельнов.

— Алексей Николаевич, положа руку на сердце, стоит признать: петербургское «Динамо» в год своего столетнего юбилея не делает никакой погоды в отечественном футболе. Не думаю, что у клуба много поклонников. Кто будет смотреть документальный фильм про команду, которая то есть, то не существует?

— У нашего «Динамо» действительно сложная судьба, и это противоречивая команда. Но киношникам ведь чем сложнее, тем лучше. Если история проходит без конфликта, то кино получится неинтересным. В процессе создания фильма мы задавали вопросы экспертам и болельщикам, и общее мнение о «Динамо» было очень хорошим и теплым. Не знаю почему. Может, людям надоело засилье одной команды — «Зенита»? Все хотят альтернативы и какой-то конкуренции. А может, оказывают влияние воспоминания, связанные с нашим общим прошлым, с Советским Союзом, с серией матчей, которую провело «Динамо» во время блокады. Во всем этом есть какая-то романтика. «Динамо» как Феникс, который сгорает, а после возрождается. Команде сто лет, она появилась в очень тяжелое время. И по сути, у нее не было благополучных времен. И такая непростая история притягивает.

— Как появилась на свет эта киноистория?

— Режиссер Борис Коган принес на «Лендок» проект про российский футбол. Но мы задались вопросом: зачем нам сейчас российский футбол в целом, если у нас есть наша юбилейная ленинградская история? Мы предложили режиссеру поменять тему, и Борис с удовольствием согласился. Что касается самого клуба, то мы с ним, по сути, не сотрудничали. Сейчас непростое, неоднозначное время для команды, я сам до сих пор не разобрался, в каком она положении. И мы делаем открытый финал, многоточие — что же будет с клубом? Но все же фильм пропитан надеждой, в нем присутствует сквозная история об обычном питерском парне, студенте, который играет в «Динамо», который верит в клуб, в то, что он будет существовать.

— Надежда для «Динамо» — это прекрасно. А что с надеждой на успешный прокат? Вы же наверняка просчитывали коммерческий потенциал картины?

— В этом смысле у нас не было никаких сомнений. По статистике, у такого рода картин на профессиональных ресурсах и порталах высокие рейтинги. Тема футбола волнует российского зрителя. Думаю, мы здесь не промахнемся. Тем более что мы вышли за изначально поставленные границы и рассказываем про футбол в Петербурге в целом, как о явлении и частной, и общественной жизни. Наш город — город болельщиков. Если же говорить о реализации — о том, что получилось или нет, будет судить зритель. Мы не стремились создать какой-то авторский, специализированный проект. В картине есть небольшой петербургский пафос. Но не думаю, что это так уж плохо.

— Вам удалось найти и использовать какие-то редкие архивные кадры и свидетельства? Про блокадный футбол очень много информации разной степени достоверности. Даже о результатах конкретных матчей исследователи ведут споры.

— Без хроники обойтись было невозможно. Это самый сложный, но и эмоциональный материал. Футбол стал очень мощным событием во время блокады. Было проведено около десятка матчей. И речь шла не только о патриотизме, там на самом деле все было не так просто. Потрясают детали и истории о том, как ребята шли на футбол и некоторые элементарно не дошли. Как спортсмены приходили и просто ложились без сил. А те, кто играл, после матча просто расползались. Но как важно, что этот блокадный футбол был. Он давал людям надежду выжить и победить. Это отличный повод для нас задуматься о простых, казалось бы, вещах. О том, как здорово, например, просто сходить и поиграть в футбол, не задумываясь о жизни и смерти.

— Теперь положение с кинопрокатом таково, что тоже впору задуматься о жизни и смерти отрасли. Какой ваш прогноз?

— Сейчас модно говорить, что документальное кино вышло из тени. К счастью, есть платформы, на которых мы можем продавать наши картины, и авторские, и коммерческие. Спрос есть. Что касается большого проката, из которого ушли крупные западные игроки, то время покажет. Пока мы видим, что в прокате все очень плохо. Выручка сильно просела, зритель не идет в кинотеатры. Не знаю, что происходит. Нынешнее время нужно рассматривать как паузу, о реальном положении дел в отрасли можно будет судить только осенью.

— Может, имеет смысл заручиться каким-нибудь финансированием государства или благотворителей?

— Мы живем при капитализме и на какую-то благотворительную поддержку или гранты, к сожалению, не рассчитываем. Ведем активную деятельность на нашей площадке, у нас большие программы. Недавно прошел аншлаговый концерт Полины Осетинской, много публики собирают музыкальные вечера с оркестром Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. Я хочу, чтобы люди знали про нашу афишу и приходили к нам: обидно, когда на интересные показы собирается не так много зрителей, как хотелось бы. Большие планы у нас с собственным кино, в новом сезоне мы представим зрителю настоящие документальные блокбастеры. Сейчас на «Лендоке» заканчивается производство ленты режиссера Юлии Бобковой «Беглецы». Это международная продукция, недавно закончились съемки в Хабаровске и Варшаве. История — настоящий триллер, основанный, конечно, на реальных событиях. Речь идет о разделенной российской семье мигрантов, которая попала в трагические жернова обстоятельств. Мать оказалась в больнице, детей отдали в приемную мусульманскую семью. Отец, молодой мужчина и наш соотечественник, отправился за своими детьми в Швецию, выкрал их и бежал из страны на пароме. В Варшаве его поймали и отдали под суд, потом отпустили. Но он до сих пор в розыске по всей Европе, кроме Польши. Главный герой теперь в России и своим примером разбивает стереотип о том, что не бывает отцов-одиночек. Мы нашли всех героев, и, мне кажется, картина должна получиться. Это кино стоит посмотреть, там не просто детектив, но и поиски ответа на вопрос, что важнее — правда или закон, семья или традиции.

Фотографии предоставлены киностудией «Лендоке».