Жизнь без Голливуда: в ТАСС состоялся круглый стол о будущем российских кинотеатров

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Обсуждение показало: без голливудских премьер это будущее неясно и темно.

Во встрече, озаглавленной «Будущее российских кинотеатров в условиях санкций», участвовали директор по репертуарному планированию Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема парк», «Формула кино» Елена Захарова, член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации comScore Роман Исаев и редактор отдела кино газеты «Культура» Алексей Коленский.

«Каковы наши репертуарные перспективы после ухода Голливуда, поменяются ли предпочтения зрителей, чем грозит ситуация киносетям?», — обозначила повестку спикер ТАСС Ирина Александрова.

Роман Исаев:

— Мы два года мечтали о завершении пандемии и совсем не таким видели выход из локдауна… Индустрия на грани краха, ситуация крайне тяжелая — все, что создавалось десятилетиями, можно очень быстро потерять. Кинотеатры лишаются трех четвертей сборов. На рынке остаются независимые европейские и азиатские дистрибьюторы, а также российские картины, дающие пятую часть кассы. Владельцам кинотеатров непонятно как вылезать из накопившейся за пандемию операционной задолженности торговым центрам, большинство не в состоянии обеспечить свою жизнеспособность. Судьба подавляющего числа площадок решится в течении нескольких месяцев, но мы рассчитываем на государственную поддержку и расширение контента независимых прокатчиков.

Елена Захарова:

— Полностью поддерживаю Романа. Раньше мы понимали, что пандемия закончится... К тому же, у нас не было проблем с поставками запчастей оборудования, сейчас не понимаем ни сроков, ни цен поставок, при этом увеличивать цены за билет мы не можем. Ведем переговоры с арендодателями об уменьшении платы — иногда успешно, иногда тяжело. Единственный выход — оптимизироваться: пока, чтобы остаться на плаву, закрываем часть залов. Мы ушли от долгосрочного планирования репертуара, надеемся к концу апреля поймем вектор истории и предпримем следующие шаги. Пока договорились об эксклюзивных условиях проката российских фильмов в некоторых городах, интенсифицировали сотрудничество с индийским кино, на премьеру блокбастера «RRR» удалось привлечь новых зрителей, в том числе индийских студентов. Понятно, это точечные истории не спасут экономику, но мы будем делать все, чтобы остаться на плаву — например, вводить гибкий репертуар, расширять период проката российских лент, привлекать аудиторию на повторный показ Золотой коллекции «Мосфильма». С прошлого лета мы успешно выпустили «Москва слезам не верит» и «Иван Васильевич меняет профессию», недавно продали полный зал ЦДМ на «Служебный роман», на него есть неплохие предпродажи... Мы проходили разные кризисы, когда кино оставалось самым доступным развлечением, и, все-таки, надеемся на возвращение зрителей в кинотеатры.

Алексей Коленский:

— Выжить будет сложно, о чем свидетельствует постковидный кинопрокат: за восемь месяцев до Нового года у нас вышло — подряд — более восьмидесяти провальных российских картин. Очевидно, российский кинематограф в нынешнем формате образно исчерпан, чего не скажешь о конкурентах: людей приучили к голливудскому кино. Теперь — по инсайдерской информации — Фабрика грез покинула Россию на три-пять лет; самое время задуматься над ошибками. Прежде всего, надо осознать банальный факт: прокат и кинопроизводство не существуют раздельно, это одна система: пока люди не оценят картину — ее не существует.

Что делать? Нужно понять: люди, которые оставляют нас, увозят с собой некоторые смыслы. Давно ли прозрел Антон Долин призвавший отменить русскую культуру? Мне кажется, он всегда так думал. Александр Роднянский прекратил деятельность в России. Все эти годы задавался вопрос, почему украинский гражданин с очевидными русофобскими убеждениями, возглавлял главный фестиваль отечественных фильмов и получал на него государственные деньги? «Кинотавр» по-крайне мере пытался формировать авторские тренды и кое-какие сформировал, теперь будем их расхлебывать... Речь, прежде всего, не об утрате мощностей, а образов — этот урон, отражается и на массовом кино, но есть хорошая новость: отъезжающие спамеры увозят не только смыслы, но и заблокированные возможности развития.

Какие? У нас действует масса фестивалей, но лишь один пытался создать моду на свое кино. Сейчас каждый смотр имеет шанс выпускать своих лауреатов в прокат; участвующие в нем кинематографисты могут и должны попытаться создать хороший промоушен своим фаворитам.

Второе. Прокатчики не умеют работать с авторским кино — придется учиться. Что тут можно придумать? Человек придумавший штучную рекламную компанию штучному произведению имеет право на проценты от сборов... Есть еще масса нереализованных возможностей, скажу о самой главной.

Мы живем в плену фальшивых слов; когда говорят «оптимизация», «реформа», «налоговый маневр» — делается ясно: чистят карманы; столь же лукава формулировка «продюсерский кинематограф». Продюсеры — люди невежественные и их законное место в системе нашего производства куда скромнее, чем в Америке — там где сочиняется смета или разгружаются осветительные приборы. Высший статус они ничем не заслужили. Отчего бы Министерству культуры и Фнду кино не финансировать именно лучшие сценарии и распределять их среди претендующих на господдержку компаний на конкурсной основе?

Посмотрим шире. Сейчас нам застит глаза слово «санкции», но речь идет об обыкновенном воровстве. Вор и его соучастники находится вне правового поля — почему бы нам, просчитав все риски, не секвестировать интеллектуальные авторские права и не вложить деньги от проката экспроприированных голливудских лент в реализацию своих кинопрограмм?

Мы увидим «Служебный роман», прекрасно! Он снимался для широкого экрана. Это изображение в принципе недостижимо современными цифровыми проекторами, не дотягивающими даже до уровня пленочного стандарта «три на четыре». Престиж мирового кинематографа обеспечит только реабилитация пленочной проекции.

Сию минуту самое важное для нас — восстановление связи со зрителем. В годы засилья голливудского кино и дремучего «продюсерства» никто не интересовался: какие фильмы любят наши люди и почему. Кинообщественность дружно уклонялась от разбора полетов, обсуждения творческих достижений, в итоге они просто испарились, а человек не меняется — даже когда говорит «пойду развлекусь», он идет в кино, чтобы прикоснуться к искусству. Развлечение — отличная приправа для историй, адресованных сердцу и уму — стало у нас непристойным фетишем и пока мы не избавимся от него, нам будет нечего показать.

Роман Исаев высказался о насущных мерах поддержки проката:

— Последние десятилетия Россия была в общемировом культурном контексте: потребляла голливудский контент, существовала в рамках некого универсального мира. Сейчас он изменился, мы надеемся, не навсегда и Россия не превратится во вторую Северную Корею — думается, в силу масштабов истории и культуры, по этому вектору мы не пойдем. Сейчас отрасли важно просто выжить, это возможно только при правильном сочетании следующих направлений поддержки: прямой государственной помощи кинотеатрам, расширение репертуара активными независимыми прокатчиками и повышение качества российского контента.

Надо признать, последние годы наша индустрия работала инерционно — ее вытаскивали голливудские релизы, застилавшие все медиаканалы своей рекламой, для маленьких прокатчиков не оставалось ресурсов. Сегодня независимые получили шанс сразиться за долю рынка и чем эффективней они это сделают, тем легче станет дышать индустрии.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру и во все властные структуры с просьбой выделить 4,2 млрд рублей — такую же сумму, которая помогла нам выжить в локдаун, когда у нас закрылось менее трех процентов кинотеатров. Причем, половина суммы тогда ушла продюсерам, вынужденным отложить релизы. Сейчас сборы российских фильмов могут существенно увеличится и эту же сумма, адресно выделенная кинотеатрам, позволит им проскрипеть два-три месяца. До конца года нам нужна помощь в десять миллиардов рублей. При этом нужен любой доступный контент. Речь, прежде всего о расширении и повышении качества отечественных зрительских картин. Двух-трех кассовых хитов в года мало, но в краткосрочной перспективе сделать больше невозможно — перестройка индустрии занимает несколько лет. Импортное оборудование также требует быстрого импортозамещения, с мерой ответственности тех, кто за это возьмется. В последние годы большие деньги выделялись на российские фильмы, но большинство не доходило до экранов или собирало смешные суммы, — эту систему надо пересматривать, при том, что деньги на производство следует выделять в разы больше.

Ирина Александрова озвучила вопрос ливанского телевидения:

— Есть ли планы развития сотрудничества с арабским миром и Ираном в части показа фильмов? Какие могли бы быть новые горизонты международного сотрудничества с Российской Федерацией?

Елена Захарова:

— Нужно уточнить: через независимых дистрибьюторов с нами продолжают работать европейские студии. На этой неделе мы показываем двух номинантов на Оскар — норвежский «Худший человек на свете» и японский «Сядь за руль моей машины». Сейчас мы активно общаемся с агентами азиатского кино, прежде всего — довольно популярными у нас корейцами и, конечно, готовы рассматривать контент Ближнего Востока. Пока зритель не привык к этому кино, а значит наступает время хороших экспериментов. Что касается советского кино, мы показываем фильмы в новейшем, отреставрированном качестве.

Роман Исаев:

— Пробовать сейчас нужно абсолютно все, что разрешено в правовом поле, брать и продвигать любой доступный контент. Не надо забывать, что у русской культуры особый ментальный код — мы всегда были на стыке Запада и Востока, но я скептически оцениваю широту успеха нового контента. Универсальных азиатских историй, таки как корейские «Паразиты», мало, куда важнее упор на российское кино, одинаково понятное в наших больших и малых городах, но мы будем двигаться по всем направлениям.

Алексей Коленский:

— Очень важно сохранить киносети. Я не поклонник многозальников с фоновой музычкой и аурой сетевых бутиков, но любая инфрастуктура — суть наше национальное достояние. Похоже, к лету мы можем лишиться половины залов, а к Новому году — трех четвертей... Очень бы этого не хотелось и, конечно, репертуарную недостачу отчасти компенсируют нишевые авторские истории. Откуда флаги в гости к нам? Все новые источники зарубежного контента уже довольно старые, хорошо известные критике, но не публике. Многие ли знают, что сейчас в кинотеатрах идет иранский лауреат канского Гран-при, «Герой» Асгара Фархади? Поверьте, если человек с улицы досидит до конца авторского иранского или румынского фильма — он полюбит их все и навсегда. Многие эти картины, в лучшем смысле слова, вневременные и, одновременно, актуальные прошли мимо нас, не поздно их вернуть на большой экран. Можно пробовать катать латиноамериканцев, особенно ужастики. Спящие «черные лебеди» есть и в нашем анамнезе — в минувшем году мимо зрителей прошли, например, партизанский спагетти-истерн «Красный призрак» Андрей Богатырева, показанный по Первому каналу и купленный более чем восьмидесяти странами. В отсутствии рекламы провалился замечательный рисованный мультик «Огонек-Огниво» Константина Щекина, сделавшая его компания разорилась, но он еще может сработать — каждый локальный успех разогреет всех.

Конечно, у искусства должен быть дом. Помните «Кинопанораму», какой она была, когда ее вел эмоционально открытый Эльдар Рязанов, как губил ее полумертвый заседатель, киночиновник Даль Орлов? Хуже только «Кино в деталях», где сидели друзья продюсировавшего программу Роднянского — парад-алле кинодельцов с бюджетными баксами в скучающих глазах... Одна нормальная еженедельная киногостиная, содержательное обсуждение текущего репертуара способна сделать хорошую погоду, особенно в эпоху малокартинья.

Постфактум

«Будущее российских кинотеатров в условиях санкций» пока не просматривается; владельцы площадок демонстрируют объяснимую робость. Так, например, эффектный индийский боевик «RRR» оказался почти недоступен зрителям столичных кинотеатров — регулярно его показывают только в Мытищах. Несомненно, жизнь научит прокатчиков рачительности, но проблему депопуляции кинозрителей им не исправить из-за наработанной, вполне комфортной для производителей, инерции кинопроцесса. План финансирования отечественного кино утвержден на ближайшие три года — едва ли чиновники, а тем более кинематографисты, пожелают отлучить продюсерскую братию от госбюджета, но даже эту псевдосистему можно заключить в продуктивные рамки — достаточно ввести думский контроль деятельности Фонда кино, сделать его деятельность прозрачной и публичной.

Перезрела нужда возрождения смыслообразующих точек индустриального роста — уничтоженного «Госкино» и советской системы творческих объединений — отраслевых гнезд и кадровых школ режиссуры, драматургии, продюсирования. В парадигме безродного монетаризма, чуткого к языку цифр, но не разума, творческие открытия отечественному экрану не грозят: по всей вероятности, ближайшая тысяча дней продемонстрирует полное банкротство слизанного с неосмысленных голливудских лекал «развлекалова».

Пророческий образ незавидной судьбы маньячит перед глазами: позапрошлогодним лидером кассы стал «Холоп», в этом году хитом стал скроенный по тому же шаблону «Непослушник»: зарвавшийся мажор попадает в жернова этнического аттракциона, имитирующего «правильный традиционный» мир, и перековывается в милого свойского парня. Убожество тавтологичного сюжетосложения характеризует не только уровень продюсерского понимания киноаттрационов как карго-имитации исторической фактуры. Все куда хуже: успешный «тандем» хитов характеризует степень доверия зрительского доверия важнейшему из искусств. Согласно мнению публики, современный отечественный киногерой — хамоватый имбецилл, исправить которого способна лишь игровая имитация. Что в сухом остатке? Выпущенный в повторный прокат «Холоп» собрал миллион рублей, а дилогия про четкого парня девяностых — 60 миллионов! В чем сила, «Брат»?

У кого правда — тот и сильней. Увы, про современный репертуар этого не скажешь: наш запродюсированый экран лжив до истерического автоматизма, а «Кино, — заметил Годар, — это правда 24 кадра в секунду». Социальный запрос на искусство, ставшее историческим языком ХХ века, чрезвычайно велик и клинически расфокусирован. Сохранить и преуможить кинокультуру позволяют лишь некоторые высшие учебные заведения; увидеть не коммерческое или артхаусное, а нормальное человеческое кино больше негде. России жизненно необходимо возрождение всей кинематографической структуры — от штучных, несетевых кинотеатров с широчайшим репертуаром, до новой «Кинопанорамы», нового Музея кино и здорового киносообщества.

Историческое время открывает массу возможностей, причем, на самом высоком уровне: правительство уже легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары без разрешения правообладателя. Конкретный список товаров составит Минпромторг — стоит пополнить его голливудскими продуктами для внелицензионного проката в «опечатанных» залах. Не стоит забывать и об общественном достоянии — прямо сейчас, абсолютно легально, мы можем запускать любые ретроспективы до 1952 года: увидеть на большом экране Золотой век Голливуда, кино довоенной Франции, послевоенные шедевры Японии, великую авторскую анимацию, массу неожиданных и незабываемых картин. Желательно, на пленке. Была бы воля к культуре... и она проявится, вот увидите.

Фотографии: VK Пресс-центра ТАСС.