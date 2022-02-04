Актриса Виктория Полторак: «Идеальная жена» — смешное, умное, правильное кино»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Сегодня, 4 февраля, в онлайн-прокат выходит романтическая комедия «Идеальная жена». Ее просмотр — чудесный шанс посмеяться и приятно провести время в преддверии Дня святого Валентина.

Фильм вышел на экраны кинотеатров еще в октябре, а сегодня он отправился в большое зрительское плавание — картина появилась на цифровых платформах. Романтическую комедию «Идеальная жена» можно будет увидеть на главных площадках — Оkko, Google Play, Wink Itunes, Ivi, Мегого, Мегафон, Кинопоиск, kino.1tv.ru, Kion, Билайн, Movix, Айкино.

Посмотреть будет на что — главные роли в картине по пьесе Валентина Красногорова исполнили знойная красавица Виктория Полторак, Дмитрий Белоцерковский и Михаил Полицеймако.

Как и полагается классической романтической комедии, фильм прежде всего о любви, любви самой трудной — супружеской. Корабль семейной жизни начинает тонуть по достаточно распространенной причине. Капитан — супруг, закрутил отношения со студенткой, да не с одной. В гареме у профессора ни много ни мало четыре дамы.

Друг семьи Виктор времени даром не собирается терять, предлагает утешить обманутую красавицу-жену в своих объятиях. Именно он и рассказывает о всех любовницах ее мужа. А уж как раскрутиться этот клубок страстей — судить зрителю.

Киноистория очень похожа на качественную французскую комедию. Отчасти это связано с тем, что фильм снимался в рамках проекта «Кино + Театр. Новая поддержка театрального искусства». Михаил Полицеймако, сыгравший роль друга семьи, говорит «Культуре», что его привлек прежде всего сценарий.

— Он оказался очень театральным, такой квинтэссенцией спектакля и одновременно был очень кинематографичным. Это давно утерянный жанр, который режиссер Андрей Грачев пытается воплотить. Сама история очень хорошая. При всей ее фантастичности она про живых людей. Думаю, что этот формат, формат смешения кино и театра, будет очень востребован. И таких фильмов не хватает, именно поэтому люди до сих пор смотрят старое кино. И «Идеальную жену» будут смотреть, — делится он.

По словам Полицеймако, большую роль в процессе создания фильма сыграла партнерская работа и усилия режиссера и продюсера, которые смогли создать доброжелательную и рабочую атмосферу.

— Мне режиссер разрешил немного импровизировать. С коллективом же — очень приятное попадание. Продюсером Марией Панкратовой и режиссером Андреем Грачевым создана абсолютно семейная атмосфера. Есть съемочные группы, от которых бежишь, а с этой площадки даже уходить не хотелось.

Дмитрий Белоцерковский, сыгравший неверного мужа, подтверждает изданию, что коллектив подобрался необыкновенный.

— Партнеры давали обратную связь, так бывает далеко не всегда. Ребята любят репетиции, любят работать над ролью, искать новые актерские решения. Но при этом без режиссеров наших — Андрея Грачева и Дениса Филимонова, мы бы сыграться так не смогли. Они стали для меня, можно сказать, родными людьми. В общем, команда — the best.

Что касается его персонажа, то в глазах Белоцерковского он — супергерой! Ведь сколько сил и энергии нужно только для того, чтобы бежать в магазин за едой и подарками для четырех женщин. А у каждой свой вкус, свои правила. Нужно везде успеть и ничего не перепутать.

На вопрос уже другого издания, «Культуромании», кто же такая идеальная женщина, жена и вообще существует ли она, Дмитрий отвечает утвердительно.

— Идеальная женщина существует, конечно. Это та, с кем счастлив ее мужчина. Другим она может не нравиться, у нее могут быть изъяны, несовершенства. Но мужчина от нее без ума: улыбается, вприпрыжку бежит с работы домой, потому что соскучился. Идеальная женщина у каждого мужчины своя, — считает Белоцерковский.

Супруга-совершенство — Виктория Полторак говорит изданию, что фильм «Идеальная жена», — смешное, умное, житейское, романтичное и правильное кино. Сама же картина рассказывает о любви.

— О чем? Конечно же, о любви! Ведь все, что мы делаем, так или иначе с любовью связано. А что касается сюжета, то все начинается с того, что моя героиня находит в пиджаке мужа любовное письмо от студентки. И выясняет, что он, кроме нее, встречается еще с тремя женщинами…

Тем не менее Виктория уверена, что эта история не об обиженной женщине, а о запутавшемся мужчине, привыкшем отвечать за тех, кого он приручил. Даже, можно сказать, порядочном мужчине. Свою роль она называет ролью мечты. А сюжет в картине необычный и в то же время очень житейский.

— В какой-то момент начинает казаться, что это история про Instagram. Жизнь людей в этой соцсети — мыльный пузырь, картинка. Получается, на глазах у зрителя герои из «частного самолета» падают прямо в сточную канаву. И только тогда видят друг друга первый раз в жизни настоящими, — говорит она «Культуре».

Актриса до сих пор не может поверить, что ей повезло сделать настолько разнохарактерного персонажа. Палитра эмоциональных красок, которые она использовала в фильме, — уникальна, потому что раньше Полторак не играла как острохарактерная актриса. Были у Виктории опасения и по поводу работы в комедийном жанре, мастерами которого являются Полицеймако и Белоцерковский, у актрисы до этого фильма такого опыта не было.

Идеальной женщины, по мнению Виктории, не существует. Если только не сложить ее из разных девушек. Например, в фильме идеальная женщина — это все четыре женщины. Одна знает, где и как можно заработать денег, другая лучше всех на свете готовит утку, третья читает Ницше, четвертая веселая и всегда его понимает. Но в жизни таких людей нет и не стоит пытаться стать идеалом.

— Я считаю, что человек должен соревноваться только с самим собой. И быть таким, каким ему быть комфортнее. Потому что бесконечное стремление к идеалу может привести к расстройству нервной системы. Что касается фильма «Идеальная жена», то я надеюсь, что зрители его не просто оценят, не просто смогут улыбнуться или расхохочутся. Надеюсь, что каждый сможет подумать, сделать выводы для себя. Ну и разобрать на цитаты — умные и смешные!

Фильм создан при финансовой поддержке Национального фонда поддержки правообладателей.