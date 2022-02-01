«Золотой орел» примерил «Серебряные коньки»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Картина была представлена в дюжине номинаций. Роман Кантор удостоился премии за сценарий: «У нас в фильме звучат такие слова: «Я думаю, что мы должны видеть друг в друге то, что у нас есть общее, а не различное». Мне кажется, это были важные слова для того времени, и они важные для нынешнего». Академики высоко оценили операторскую работу Игоря Гринякина, монтажеров Марии Лихачевой и Дмитрия Слобцова, художника-постановщика Александра Загоскина, художников по костюмам Татьяны Патрахальцевой и Галины Солодовниковой. Картину Михаила Локшина справедливо сравнивали с «Титаником» — история любви бедняка и аристократки в Санкт-Петербурге начала XX века беспрецедентна в части тщательнейшего художественного оформления большого ретростиля.

Приз за лучший сериал взяла «Седьмая симфония» Александра Котта о премьере знаменитой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Сыгравший без преувеличения лучшую роль Алексей Гуськов так же удостоился «Орла». Выбор онлайн-сериала был столь же очевиден — статуэтку забрал «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

Награду за режиссуру получил экранизатор солженицынской повести Глеб Панфилов. Сыгравший «Ивана Денисовича» Филипп Янковский был признан лучшим исполнителем мужской роли, Иван Янковский получил аналогичную награду за второй план в фильме-катастрофе «Огонь» Алексея Нужного. Марию Аронову, блеснувшую в драмеди Нужного «Пара из будущего», наградили за главную женскую роль. Ирине Горбачевой вручили птицу за эпизодическую игру в том же яростном «Огне»: «Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно... и если я натужилась на «Золотого орла», это интересно», — сама себе удивлялась актриса. Александра Урсуляк получила статуэтку за лучшую сериальную роль в «Пингвинах моей мамы» Наталии Мещаниновой.

Главный неигровой фильм — «Бондарчук: Battle» Ильи Белова. Самой удачной короткометражкой признали «Друга» Андрея Светлова, среди анимационных работ викторию праздновал фильм «Конь Юлий и большие скачки» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова. Алексей Айги стал автором лучшей музыки («Белый снег» Николая Хомерики).

Почетную награду за вклад в кинематограф получил Сергей Шакуров, отметивший восьмидесятилетие первого января: «Спасибо, академики, спасибо этому дому. Весной 1965 года я впервые переступил порог «Мосфильма». Здесь первый фильм «Я солдат, мама», режиссер Захариас. Спасибо наставникам, режиссерам и молодым пацанам, которые последние лет десять меня приглашают в кино, что-то они видят во мне!» — отметил народный артист.

«Культура» поздравила триумфатора церемонии — Алексея Гуськова, воплотившего мощный образ первого исполнителя «Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде. Заслуженный артист поделился впечатлениями с газетой:

— «Золотой орел» — очень престижная награда, подводящая итоги кинематографического года, и я рад, что и коллеги, и зрители высоко оценили нашу работу — у «Седьмой симфонии» была большая доля телеэфира, более 18 процентов.

Эта история про народную память... У нас есть великая дата — 9 Мая, и «Бессмертный полк», вернувший неизвестным героям войны лица, имена, фамилии. Но есть и даты, остающиеся просто датами. Весь мир знает, что 9 августа 42-го года состоялся концерт в окруженном городе, когда его жителей морили голодом, холодом, как в Средневековье. Но знаем ли мы, как эти люди прожили 872 дня блокады и исполнили симфонию? Это что-то невероятное! После блокадной премьеры дирижер Карл Элиасберг говорил: «Нас могут забыть поименно, но исполнение «Седьмой симфонии» Шостаковича запомнят навсегда!» В самом деле, сегодня даже профессионалы порой путают Элиасберга с также исполнявшим Шостаковича Мравинским. Мы вернули подвигу имена и лица.

Подготовка была долгой и кропотливой, я читал воспоминания блокадников с комом в горле, подтянутой диафрагмой. Очень признателен консультантам, особенно дирижеру Игорю Томашевскому, подсказавшему, например, как Элиасберг «сушил» звук оркестра. К сожалению, сохранилась всего одна запись Карла Ильича, дирижирующего «Седьмой симфонией»: он просит перкуссию подтянуть струны, исполняя «Нашествие», так как звук должен быть не бравурный, а тревожный, сухой… Мы с режиссером передали «привет» герою, включив в картину документально зафиксированный эпизод. Мне было важно не просто копировать пластику героя, а подобрать манеру дирижирования для каждого драматического отрывка. Помните, как Элиасберг «собирает» оркестр в сжатый кулак? Я нашел этот жест только у Сейджи Оза́ва, но потом на фотографиях увидел, что его использовал и мой герой. Он показался мне в некоторой степени символичным — потому что именно дирижер должен был объявить музыкантам, что они должны остаться в городе с семьями в тот момент, когда замыкалось кольцо блокады.

Наверное, помогло и то, что я уже играл дирижера во французской трагикомедии «Концерт» и исполнял небольшой отрывок из Чайковского. Симфонический оркестр — модель мира, мы все приходим на Землю с каким-то звуком, которому нужно подобрать инструмент; это довольно непросто — когда оркестр разыгрывается, он производит невероятную какофонию, но если всеми овладевает общая идея — достигается невероятная гармония с душами, с сердцами…