«Мосфильм» показал свои «производственные мускулы»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Киностудия пригласила журналистов посетить новые студийные объекты — крупнейший съемочный павильон России и киноконцертный комплекс.

На юго-западе столицы подрастает новая достопримечательность: выстроившись вдоль Мосфильмовской улицы, два мощных корпуса замыкают архитектурный контур главной киностудии страны. Первый — бежевый, безоконный, но импозантный бункер — вмещает съемочную площадку на 2300 квадратных метров, а вместе с рабочими помещениями, гримерками и репетиционными залами занимает 3500 метров. Вплотную примыкает здание-антипод со сплошь застекленным фасадом вдвое большей площади. Вскоре оно засияет огнями просторного фойе, за которым откроется большой киноконцертный зал с 522 местами, малый зал на сто и две площадки на полсотни зрителей. Напротив расположилась парковка для 108 автомашин, весной зазеленеет парковая зона с фонтаном и эффектным арт-объектом — объемным логотипом «Мосфильм».

Примечательна стилистическая связность зданий со стройными павильонами пятидесятых годов. В этом ряду новый, 17-й объект киностудии читается сдержанной антитезой киноконцертному гиганту, воплощенному в лучших традициях семидесятых годов и определено смахивающему на изящного потомка Кремлевского Дворца съездов. Смотрится он куда человечнее, причем сквозь прозрачный фасад: строгий черно-бежевый декор фойе словно молния наискось рассекает алая парадная лестница, возносящая будущих зрителей на свидание с десятой музой. Кинематограф помещается в самый дружелюбный объем: со второго и третьего этажа гиганта окрестности выглядят куда привлекательнее, чем с земли: тут раскрывается дальний план с маковками Живоначальной Троицы в Голенищеве и храмом Георгия Победоносца на Поклонке, башнями Федерации и новостроек Мосфильмовской. Правда, в кинотеатральном центре пока безлюдно — здесь завершаются отделочные работы, монтируется оборудование. По планам, отмечает генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, проект должен быть сдан в четвертом квартале текущего года, но в принципе все будет достроено в течение двух-трех месяцев.

Карен Шахназаров не скрывает законной гордости:

— Конечно, это важное событие, и не только для нас, ведь настолько масштабного строительства в нашей киноиндустрии не было уже тридцать лет, не было и в советское время с пятидесятых годов, когда строился «Мосфильм». Это вторая очередь наших работ. Первая — «Дом костюма и реквизита» (площадь 15 тысяч квадратных метров. — «Культура») и 16-й киносъемочный павильон (площадь 1647 метров) — были сданы два года назад. Я давно работаю на «Мосфильме», на моей памяти здесь много кто пытался что-то строить как в фантастических романах Александра Беляева или Герберта Уэллса, но нам с Божьей помощью это удалось. Несмотря на то, что «Мосфильм» — государственное учреждение, мы работаем как рыночное предприятие и никогда не получали дотации из бюджета, также и это строительство осуществлено без копейки бюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства. Мы передали инвесторам четыре гектара нашей заброшенной земли, они возвели жилой комплекс и четыре студийных объекта. Мы благодарны вице-премьеру Андрею Белоусову и московскому мэру Сергею Собянину — без них очень трудно было бы пройти всевозможные инстанции: фактически этот проект осуществляется уже девять лет — из них пять или шесть ушло на согласования.

То, что нам удалось, — для меня это просто фантастика: за два года мы фактически удвоили мощности киностудии и добились нового качества — с момента открытия объектов первой очереди строительства 16-й павильон не простаивал ни единого дня, и на новый, 17-й уже стоит очередь телепродюсеров и кинематографистов. Потребность в больших павильонах огромная, а с учетом шестнадцатиметровой высоты, современной звукоизоляции и технического оснащения, 17-й станет уникальной площадкой.

Сотрудник монтирующей оборудование компании Дмитрий Галактионов раскрыл корреспондентам секреты обустройства киноконцертного комплекса:

— Большой зал оснащен на пике флагманских технологий технического прогресса: здесь будет стоять самая мощная в мире лазерная киноустановка 6P — спарка из двух массивов RGB-лазеров мощностью шестьдесят тысяч люмен — и система иммерсивного звукоусиления Dolby Atmos, задействовавшая все 64 из возможных аудиоканалов. Новейшая заэкранная аудиосистема Dolby System 136 устанавливается в России впервые. Благодаря ей весь спектр объемного звучания будет доступен на любом зрительском месте, а не только по центру, как в большинстве кинотеатров. Четыре зала оснащены цифровыми проекторами Barco с разрешением 4К и бело-матовыми экранами с микроперфорацией. Оснащение выполнено на уровне качества киностудий, а именно с лучшими параметрами в части звукоусиления, а также правдоподобной цветопередачей, как для кинопоказа 2D- и 3D-картин. Немаловажно, что настраивать изображение и звук будут опытнейшие работники «Мосфильма», искушенные в работе с Dolby Atmos. Наш зал многофункционален — глубокая сцена оснащена механикой для работы с декорациями и театральным освещением. Кроме показов, здесь можно проводить концерты, театрально-зрелищные мероприятия, международные конгрессы, подготовлены места и для размещения стационарных телекамер.

Фактически на базе «Мосфильма» создается эталонный, открытый для всех зрителей кинотеатр страны, но еще больше поражает воображение расположенный по соседству съемочный павильон. Визуально он выглядит раза в два большим, нежели 16-й и даже 1-й, до сих пор крупнейший, 1800-метровый студийный «собрат». На первый взгляд, его площадь 60 на 40 метров представляется вполне удобозримой, но стоящий в противоположном углу человек выглядит немногим крупнее абстрактной точки. Здесь без проблем разгуляется двухтысячная массовка, монтажные конструкции позволят возводить города и «наводнять» океаны: их погонный метр выдерживает порядка 250 килограммов, а хромокеи способны сделать игровое пространство поистине безграничным! Уже сейчас среди голых стен тут словно оживает простор и творится большая история важнейшего из искусств… Какая? Возможно, увидим на экране соседнего киноконцертного зала, причем в режиме прямой трансляции.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Мосфильма».