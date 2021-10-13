«Не время умирать» Кэри Дзёдзи Фукунага: Бонд против короны

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В похождениях главного агента ее величества поставлена жирная точка. Остается вопрос: почему сейчас?

То, что Бонд не жилец, стало очевидно еще в 2015-м: авторы «007: Спектр» уплотнили шпионскую вселенную до критической массы и откачали воздух; герои утратили энергию, словно зависли в вакууме. Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) обзавелся постоянной девушкой — личным психотерапевтом Мадлен Свон (Леа Сейду), отправил на нары главного мирового злодея Блофельда (Кристоф Вальц), ушел на покой, загрустил и заразил черной меланхолией все окружение. Персонажи новой картины напоминают скорбные тени прежних лент — что-то сломалось в доме шпионском: растерявший харизму М (Рэйф Файнс) запил на работе, поскучнела Манипенни, отбился от рук Кью, а брутальная преемница 007-го (Лашана Линч) не нагуляла ни грамма шарма.

Бонду тоже не позавидуешь — его терзают тайные сомнения в преданности подруги. Подозрения оказываются небеспочвенны, и агент решительно рвет со спутницей жизни. Очень вовремя: некие злоумышленники похищают русского ученого, разработавшего супервирус в секретной лаборатории МИ-6. Этот незримый убийца способен взломать любую генетическую защиту и стереть с лица земли целые народы или специально намеченных граждан, но, как ни странно, первыми жертвами нанобота становятся сообщники Блофельда — члены террористического клуба «Спектр»…

На тропе последней войны Бонда ждут печальные встречи и скорбные расставания — новые девушки блещут лишь глупостью и сторонятся Джеймса, старые друзья мрут как мухи, новые враги гибнут в собственноручно расставленных капканах. Бонд манкирует убойными гаджетами, почем зря калечит фирменный Aston Martin и лениво цедит водку-мартини как лекарство от скуки. Его вдохновляет лишь вечно заплаканная брошенка Мадлен, напоминающая об одноименном пирожном, сыгравшем ту же роль привета из прошлого «В поисках утраченного времени» у Пруста. Но декаданса авторам показалось мало, они тонировали картинку манерной дымкой а-ля сепия — толстый намек на Kodak шестидесятых...

Мытарства экс-агента навевают кладбищенскую тоску оттого, что на сей раз Бонд столкнулся с непобедимым соперником — собственными работодателями, за три года до Уханьского инцидента сочинивших фатальный сценарий о борьбе с искусственно выведенным вирусом. Примечательно, что последний обозначен здесь не как тотальная угроза, а послушный инструмент избирательного геноцида и сегрегации: именно он, а не афро-напарница, является реальным антагонистом и преемником шпиона с лицензией на убийство. В отличие от нанобота, 007-й — икона консервативного стиля, жизнелюбия и самоиронии — обладал не столько служебным, сколько моральным правом на насилие, которым ни разу не злоупотребил. Напротив, жовиальный Джеймс оказывался успешен, поскольку был рыцарски предан риску и удаче как знаку божественного благоволения лучшему из миров.

Однако кое в чем губители франшизы оказались правы: каждая волна ковида размывает образ будущего — в корона-вселенной нет содержательных политических повесток и изящных интриг тайных агентов... Генетические банки образуют новый криптовалютный контур, не признающий границ и идеологических рамок, порождающий их дефицит. Сиюминутная опасность заключается в том, что невольным пособником наноботов или их жертвой может стать любой обыватель, впрочем, как и заказчиком, обладающим прикарманенным ген-материалом… И все же создатели явно поспешили прикончить Джеймса Бонда — этот парень, несомненно, воскреснет, вот только вернется ли на службу ее величеству? Возможно, примерит зеленый плащ Робин Гуда.

«Не время умирать». Великобритания, США, 2021

Режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага

В ролях: Дэниел Крейг, Леа Сейду, Рами Малек, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс

12+

В прокате с 7 октября