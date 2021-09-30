Александр Гениевский, худрук фестиваля «Мир сквозь тишину»: «Мы создали кинофестиваль, чтобы окружающие поняли, что возможности у нас неограниченные»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Москве с 1 по 3 октября пройдет II Международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину».

Дата выбрана не случайно. В последнюю неделю сентября отмечается Международная неделя глухих, которая заканчивается Международным днем глухих — 26 сентября. На эту дату приходится и день рождения Всероссийского общества глухих, которому исполнилось 95 лет. «Культура» поговорила с организаторами и помощником фестиваля: худруком кинофестиваля «Мир сквозь тишину» Александром Гениевским, исполнительным директором фестиваля «Мир сквозь тишину» Андреем Андрейкиным и заместителем генерального директора Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП) Юлией Иваниной. Они рассказали о творческих проблемах неслышащих людей и о том, что произведения глухих авторов помогают шире посмотреть на многие привычные для нас вещи.

— Какие цели у кинофестиваля «Мир сквозь тишину»?

Александр Гениевский: Конечно, главная цель — создать платформу для продвижения фильмов неслышащих кинематографистов. Мы хотим рассказать широкой публике о жизни и культурных достижениях людей с так называемыми ограниченными возможностями, чтобы окружающие, в конце концов, поняли, что возможности у нас неограниченные. Ну и обмен опытом с зарубежными неслышащими кинематографистами никто не отменял. Собираемся показать неординарные истории на экране, которые уже несколько десятков лет снимают зарубежные коллеги и, к сожалению, прежде не демонстрировались в России.

Юлия Иванина: Фестиваль «Мир сквозь тишину» создан для того, чтобы обратить внимание общества на неслышащих людей, показать их безграничные возможности, с одной стороны, и сложности, с которыми они сталкиваются, — с другой. Кинофорум призван способствовать интеграции людей с нарушениями слуха в мир слышащих, служить преодолению барьеров, которые мешают взаимопониманию. Глухие люди такие же, как и остальные, важно это понимать, принимать их цели, желания, стремления. Поэтому кинофорум выполняет просветительскую функцию, меняет отношение к людям с физическими особенностями в целом.

Национальный фонд поддержки правообладателей поддерживает значимые культурные проекты, а фестиваль «Мир сквозь тишину» в полной мере соответствует этому определению. В рамках фестиваля проходят благотворительные показы замечательных картин, снятых людьми с нарушениями слуха, или лент, посвященных глухим людям. Эти фильмы поучительные, они воспитывают в зрителях лучшие человеческие качества, помогают шире посмотреть на многие привычные для нас вещи. Такие кинопоказы — это и поддержка неслышащих людей, и настоящий подарок для внимательных, думающих зрителей.

— Можно ли сказать, что сейчас интеграция людей с нарушениями слуха в мир слышащих вышла на более высокий уровень?

Александр Гениевский: Думаю, уже многие заметили, что после того, как Всероссийское общество глухих (ВОГ) возглавил Станислав Иванов, там стали происходить большие перемены, направленные как раз на интеграцию в общество, в том числе уделено внимание кинематографу неслышащих. В этом году «Мир сквозь тишину» проводится при поддержке ВОГ, Минкультуры, НФПП, Союза кинематографистов Москвы и Театра мимики и жеста. Я очень надеюсь, что тенденция поддержки творчества глухих людей приживется, послужит катализатором для развития отечественного кинематографа, телевидения, литературы, театра, изобразительного искусства среди неслышащих людей.

Андрей Андрейкин: Можно сказать, что в последнее время создаются относительно благоприятные условия для этого, правда, если говорить про наш кинофестиваль, то он уже хоть и второй по счету, но финансирования на него практически нет, все делается на энтузиазме и поддержке со стороны ВОГ и Минкульта, предоставившего площадку в кинотеатре на Поклонке.

— Почему вы решили участвовать в этом проекте?

Александр Гениевский: Природа не терпит пустоты, а в отечественном кинематографе неслышащих действительно зияла черная дыра. Хотелось, чтобы у молодых ребят, начинающих кинематографистов, появился свой дом. Неважно, получится ли у них когда-нибудь стать новыми Феллини, Бертолуччи, Михалковым, главное, чтобы у них было желание стремиться к мечте и возможность это желание реализовать. Наш фестиваль — трамплин, который поможет попасть молодым ребятам в большое кино.

Этот проект я создавал не один. Мне помогли единомышленники: кинорежиссер и педагог Андрей Андрейкин, художник Юрий Чернуха, Ольга Елецкая, актер и дизайнер Александр Мартьянов. В этом году председателем жюри станет народный артист РФ Андрей Житинкин, членами жюри — руководитель международного кинофестиваля «Кино без барьеров» Денис Роза, директор московского театра «Недослов» Сергей Бидный, кинорежиссер Александр Фомичев, директор московского Театра мимики и жеста Роберт Фомин, актриса театра и кино Дарья Белодед и еще многие другие замечательные люди.

— Должны ли в фильмах играть именно глухие люди?

Александр Гениевский: Бесспорно! Но, к сожалению, так происходит очень редко. Продюсеры и режиссеры приглашают на роли людей с физическими недостатками не глухих и слепых актеров, а обычных артистов, но известных. Кстати, они очень редко играют органично. На Западе от этой практики отказались уже 20 лет назад. Роль инвалида в 99 случаях из 100 там будут играть люди с ограниченными возможностями. Думаю, что России тоже стоит перенять эту практику, тем более что сейчас люди с теми или иными ограничениями по здоровью имеют возможность учиться актерскому мастерству, режиссуре, другим творческим профессиям в высших специальных учебных заведениях страны. Уже только в Москве есть два профессиональных театральных коллектива, в которых работают неслышащие люди, — Театр мимики и жеста и театр «Недослов». В них работают выпускники Российской государственной специализированной академии искусств или Высшего театрального института имени Б.В. Щукина. Я лично знаком со многими из этих актеров, знаю об их профессиональных качествах не понаслышке и твердо уверен, что уровень их мастерства ничем не отличается от уровня обычных актеров. Так почему же слышащий актер, даже самый именитый, должен исполнять роль совершенно неорганичную его физическому состоянию, отнимая при этом работу у неслышащего артиста?

— Можно ли говорить о компенсационной талантливости у людей, ограниченных возможностями по слуху?

Андрей Андрейкин: Талантливость у глухих выражается в особой пластике образа, именно они лучше всех играют роли глухих людей. Когда такого человека играет обычный актер, не владеющий языком жестов, не имеющий опыта общения с миром глухих, то, как бы хорошо он ни играл, проскальзывает фальшивая нота. Слышащему человеку это не сильно заметно, а люди с нарушениями слуха это видят прекрасно.

— Почему в России так мало литературных произведений и фильмов о глухих? И что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию?

Александр Гениевский: Хороший вопрос. Неслышащие люди им тоже задаются. Вот вы знаете отечественное произведение про глухих, кроме «Му-му» Тургенева? Очевидно, что ответ — нет. Я думаю, причина в том, что очень мало авторов глухих. Слабослышащим людям намного проще передавать свои истории на языке жестов. Устные же рассказы не фиксируются на бумаге, потому что для этого надо знать не только язык жестов, но и хорошо владеть письмом. А этот навык, к сожалению, среди неслышащих людей большая редкость. Тем не менее есть глухие литераторы, например, поэт Ярослав Пичугин, прозаики Наталья Сергеева и Василий Скрипов, ныне покойный писатель Владимир Опойков, сценарист Полина Синева. Если же у нас практически нет литературы о людях с нарушениями слуха, то понятно, что не будет и фильмов о слабослышащих.

Одна из целей нашего кинофестиваля — поддержка одаренных ребят, создающих визуальные истории на языке жестов, которые мы стараемся запечатлеть на кинопленке. Пока не всегда есть возможность перенести их на бумагу, зато видеозапись или кинопленка — самый подходящий материал, чтобы сохранять культурно-исторический материал неслышащих людей.

Уверен, что для большинства обычных зрителей этот киноматериал, а с ним и будущие фильмы неслышащих людей смогут стать открытием совершенно иного, неповторимого и удивительного мира тишины. Самая же важная задача фестиваля — заинтересовать самих глухих, пробудить их активность, а также показать публике жизнь неслышащих людей в самых разных ее аспектах.

Андрей Андрейкин: Чтобы исправить эту ситуацию, нужно идти к глухим, интересоваться их жизнью и субкультурой. У нас есть прекрасный и безумно талантливый театр глухих «Недослов», есть известный на всю Россию Театр мимики и жеста, есть творческие и художественные коллективы, выступающие вместе со звездами. Вы в каждом слабослышащем можете увидеть удивительную судьбу, крутые жизненные повороты, которые обязательно попросятся в книгу или на экран.

Фотографии из архива Александра Гениевского.