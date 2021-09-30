Глава «Союзмультфильма» Борис Машковцев: «Неважно, в какой технике сделан фильм, важно, как он смотрится на экране»

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Этим летом легендарной киностудии «Союзмультфильм» исполнилось 85 лет. О том, в каком направлении сейчас развивается киностудия, мы поговорили с ее гендиректором Борисом Машковцевым.

— Вы помните свои первые впечатления от киностудии, когда вы ее возглавили, — каким тогда был «Союзмультфильм» и что изменилось?

— Когда я пришел на киностудию в 2017 году, кстати, находившуюся тогда в историческом здании на Новослободской (с 1945 года. — «Культура»), та была в состоянии упадка. Это было сложно назвать киностудией, потому как это были скорее многочисленные творческие мастерские, расположенные по одному адресу. Само здание требовало ремонта. Работало мало сотрудников, создающих короткие метры (короткометражные анимационные фильмы. — «Культура»). Это были фильмы, практически не имевшие шанса дойти до зрителя, — кино, которое почти не показывает ТВ, так как сетка вещания для этого не очень подходит либо такое кино можно увидеть на фестивалях анимации. То есть сохранился дух легендарной киностудии в ее стенах, но статус индустриальной киностудии был утрачен.

— По всей видимости, эту ситуацию повлек за собой развал СССР?

— Конечно. Кино и анимация — это тоже часть экономики, а она развалилась в 1990-е. Подавляющая часть мастеров студии тогда уволились, они создали свои студии, которые до сих пор существуют, но связь поколений между специалистами в области анимации была утрачена.

— А какова судьба тех мультфильмов, над которыми работали мультипликаторы на Новослободской?

— Эти фильмы сейчас находятся в пакете студии. С ними мы работаем. Но короткометражки сейчас не столь популярны, как было в нашем детстве. Поэтому мы делаем ставку на полный метр или сериалы. Но короткий метр тоже остается в силе, так как это одна из важных составляющих работы киностудии. И мы стараемся сделать все возможное, чтобы и это кино дошло до зрителя. Для чего мы и организуем различные фестивали.

— В 2020 году, несмотря на пандемию, «Союзмультфильм» принял участие в нескольких фестивалях и был удостоен 45 наград. Как это удалось?

— Надо сказать, что вот эти короткометражные фильмы, которые с таким большим трудом доходят до зрителя, при этом очень качественно сделаны. За последние годы мы получили 30 наград как на российских, так и на зарубежных фестивалях. А в прошлом, 2020 году — действительно 45 наград. Анимация на самом деле остается абсолютно универсальным языком, и, как вы знаете, многие короткометражные фильмы следуют принципам немого кино — они зачастую делаются с пантомимой и без диалогов. В 2020 году почти все фестивали перешли в формат онлайн. И мы поймали себя на мысли, что такой формат, с одной стороны, разрывает эмоциональную связь между всеми участниками фестиваля, зрителями, но, с другой стороны, интернет помогает нам быть моторнее.

— Эти фестивали, насколько я знаю, проходят ежегодно. Верно?

— Да, совершенно верно. Почти все проходят ежегодно, имеют во избежание конкуренции свой график и равномерно распределяются в течение всего года. И именно поэтому, несмотря на пандемию, мы приняли участие в них в формате онлайн, иначе это означало бы, что мы «споткнулись».

— Не станет ли уже опробованный онлайн-формат традиционным?

— Думаю, что нет, потому что офлайн-общение, оно, конечно же, нужно для поддержания эмоциональной связи, совместного производства кино. Поэтому пока мы используем ввиду пандемии гибридную схему в работе на киностудии, то есть некоторые сотрудники у нас работают сейчас на удаленке, а другие хотят работать приезжая на киностудию.

— Какие сегодня ценности мультипликаторы стараются донести до детей?

— Это любовь к близким, к своей стране, понятия о ценности жизни, дружбы — нормальные общечеловеческие ценности, которые абсолютно одинаковы во всем мире. На самом деле все родители хотят, чтобы их дети дружили и жили мирно. На мультфильмы в разных странах накладывают отпечаток особенности культуры, менталитета, традиции. Поэтому мы стараемся создать такой культурный код в каждом мультфильме, который поможет установить связь между родителями и детьми, с тем чтобы они смогли легко и просто общаться друг с другом. Но здесь важно отметить, что если раньше была какая-то скрытая мораль в мультфильмах, то сейчас на нас возлагается такая функция, как педагогика. Современное поколение молодых родителей требует от нас чуть ли не прямым текстом говорить в мультфильмах о том, что хорошо, а что плохо, как поступить красиво, порядочно, этично. И поэтому сейчас, создавая мультфильмы, мы постоянно консультируемся с психологами, показывая им наши пилотные, то есть первые серии мультфильмов. Такого еще несколько лет назад не было, но это данность. И мы учимся у профессиональных психологов, а они — у нас.

— Остается ли стабильно высоким, как в нашем детстве, интерес к золотой советской коллекции мультфильмов или продолжение, например, истории про Дядю Федора из Простоквашино является попыткой подогреть интерес к советской классике?

— Безусловно, советская классика — золотой фонд киностудии «Союзмультфильм» (а это примерно 1500 картин), и родители хотят, чтобы их дети росли на таких мультфильмах, но должен заметить, что современные дети уже не такие, какими были мы в детстве. У них другие интересы, запросы. И поэтому для того, чтобы им были интересны советские мультперсонажи, мы снимаем продолжение многих мультфильмов. Но при этом мы не делаем ремейки — не снимаем те же самые сюжеты. Есть правило в мультипликации: если вы придумали интересного, гротескного персонажа, то он становится популярным, и в дальнейшем, чтобы вы ни придумали, история будет интересной, благодаря узнаваемости персонажей. Поэтому мы придумываем новые истории, дополняя их современной эстетикой. Нам крайне важно, чтобы оригинал оставался незыблемым. Мы скрупулезно изучаем подходы мультипликаторов, стараясь понять, в чем магия того или иного мультфильма. И мы понимаем, что современному ребенку нравится такое кино. Нами замечено, что меняется модель коммуникации между персонажами и зрителем, меняются и сами персонажи, когда мы их переносим в обстановку и быт XXI века.

— Как сейчас студия привлекает внимание современных детей, рожденных уже в эпоху интернета, у которых зачастую вместо кукол и машин игрушкой является настоящий смартфон, к отечественным мультфильмам — в плане рекламы, сценариев, сюжетов или, может, каких-то сленговых реплик, что звучат в мультфильме?

— Мы считаем, что не нужно педалировать сленговыми словами, современной техникой, электроникой, чтобы современному ребенку было интересно смотреть мультфильм. То есть кое-что из примет нашего времен мы, конечно, переносим в бытовую обстановку картины, а что-то — нет. Например, тот же Шарик из Простоквашино. Он ведь собака, но ведет себя как сорока — реагирует на все блестящее. Если он в 1970-е годы носился с фоторужьем, то и сейчас, когда в моде современные фотоаппараты, мы не можем не дать ему один из них. То есть свою потребность в творчестве он теперь реализует благодаря новому модернизированному фотоаппарату. Или, скажем, Дядя Федор — он живет в деревне и поэтому учится на удаленке. Мы с этим ничего поделать не можем. Здесь как раз так совпало, что удаленка деревенского мальчика Дяди Федора созвучна удаленке городских школьников в период пандемии коронавируса. Или возьмем, к примеру, кота Матроскина. Он, как известно, занимается сельским хозяйством, поэтому ему не нужны никакие гаджеты. То есть, решая вопрос, нужны ли в данном мультфильме приметы нашего времени, отталкиваемся всегда от сюжета — иногда они необходимы, а порой и вовсе не нужны.

А что касается сленговых слов, стараемся не засорять ими фильм, но некоторые слова могут проскальзывать в том или ином мультфильме. Здесь нужно учесть, что в мультипликации есть четкая и очень узкая возрастная градация. А кроме того, мы согласовываем эти сленговые слова с нашими коллегами-психологами. В подростковых мультфильмах могут быть какие-то сленговые слова.

— Сейчас, наверное, кукольную и рисованную графику вытеснили 3D-технологии?

— Нет. Мы используем 3D-технологии, я и сам до прихода на «Союзмультфильм» 11 лет занимался трехмерной графикой и до сих пор ее очень люблю. Но мы заметили, что зрителям неважны технологии, для них главное — эстетика, то есть неважно, как сделан мультфильм, а важно, как он смотрится на экране. А выглядеть хорошо он может, будучи и кукольным, и рисованным, и пластилиновым, а также созданным по современным технологиям — в 3D. У «Союзмультфильма» есть практически все технологии: когда-то появившись, они остаются в силе по сей день.

— Да, кстати, в связи с этим можно вспомнить и современный кукольный мультфильм «Гофманиада», который вышел относительно недавно, в 2018 году. Он ведь кукольный?

— Абсолютно верно! Кстати, дистрибьютор этого фильма — киностудия Disney. На 95% это кукольный мультфильм — более ста кукол, 30 декораций! И лишь 5% картины создано с помощью компьютерной графики, без которой невозможно было обойтись, иначе фильм вышел бы не скоро. К тому же есть в картине сцены, где нужно, например, изобразить героев на фоне реки. Конечно, в такой ситуации на помощь приходит 3D-графика. Благодаря ей также была сделана и цветокоррекция («Гофманиада» снята Владимиром Соколовым, одним из корифеев киностудии «Союзмультфильм», профессором ВГИКа, знатоком сказок Гофмана. — «Культура»). Кукольное кино — это безумно сложное производство!

— Сейчас на киностудии корифеи-мультипликаторы стараются работать, придерживаясь старых технологий производства, или все же стремятся быть на гребне волны новых приемов в анимации?

— К сожалению, сейчас многие мэтры уже создали свои студии мультипликации и работают там. Но в этом году вышел фильм мэтра Гарри Бардина «Песочница», который стал совместным производством его студии «Stayer» и киностудии «Союзмультфильм». Это кукольный фильм, снятый на кинопленку.

Когда мы говорим о массовом производстве фильмов для широкой публики, то это, однозначно, картины, снятые в 3D; когда речь идет об авторском кино, тогда используется весь спектр инструментов, не обязательно современные технологии 3D. Но при этом надо отметить, что сегодня во всем мире используются 3D-технологии, которые существенно упрощают процесс производства и сокращают время выпуска отдельно взятого фильма.

— На мой взгляд, лидером в мировой анимации является американская студия Disney (наравне с Южной Кореей и Японией), но думаю, что многим, если не всем россиянам хотелось бы, чтобы им был наш любимый с детства «Союзмультфильм», на мультфильмах которого выросло несколько поколений. Какие стратегии разработаны для того, чтобы киностудия смогла стать лидером в мировой мультипликации?

— Спасибо за веру в нас (улыбается)! Несомненно, мы можем освоить технологии наших зарубежных коллег, но для того, чтобы выйти на такой международный уровень, нужно, чтобы до этого уровня доросла вся анимационная экономика в России. И мы сейчас с Ассоциацией анимационного кино думаем о том, что сделать, чтобы войти в топ-10 лучших анимационных держав в мире! Это и есть часть нашей стратегии.

Нужно укреплять и масштабировать экономику, объединять усилия региональных мультипликационных студий. В России сейчас насчитывается более 70 мультипликационных небольших студий, но индустриальная модель существует только в Москве и Санкт-Петербурге. А все эти студии, разбросанные по стране, должны в идеале работать сообща, так будет им легче, и анимационное кино станет качественнее и интереснее. Они готовы творчески расти, но им не хватает площадок для производства. И при этом существует феномен — студия «Визор» в Воронеже, убедив нас в том, что зерно анимации можно посеять по всей стране, если найти отклик в лице местной администрации и активистов. Не хватает не только творческих площадок, но и талантов. Если говорить о специалистах, сейчас у нас две кузницы в России, которые готовят кадры для работы в мультипликации, — ВГИК в Москве и один вуз в Санкт-Петербурге — КИТ (институт киноинженеров. — «Культура») — и все! Необходимо продолжать линию открытия технопарков по всей стране. На данный момент они появились в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Якутске, Казани и Калининграде, но этого мало. Поэтому мы стараемся не останавливаться на достигнутом.

— Наблюдается ли на киностудии смена поколений аниматоров или между широко известными советскими мэтрами и молодым поколением аниматоров — пропасть? Есть ли в Москве школа анимации, помимо ВГИКа?

— Смена поколений есть. У нас сейчас работают как мэтры, так и мультипликаторы лет сорока, которые в 1990-е — начале 2000-х годов уезжали за границу, стажировались там, приобретали опыт в мультипликации, живя в США, в Венгрии. И конечно, им есть чем поделиться с коллегами на киностудии в Москве.

— Над какими проектами вы работаете сейчас?

— Мы хотим расширить пакет фильмов для подростков. А пока у нас этот сегмент — кино для школьников — не так развит, как мультфильмы для дошколят. В 2020 году онлайн-кинотеатры в период пандемии обратили свой взор на фильмы для школьников, и я думаю, что в ближайшие годы у нас появится много фильмов для этой возрастной аудитории.

— Произошли ли в последнее время какие-то кардинальные изменения в системе господдержки анимации?

— Во-первых, за последние несколько лет господдержка стала разнообразнее. Государство за счет своих вложений в производство фильмов позволяет привлечь внимание инвесторов к киностудии. Во-вторых, оно помогает нам и в плане законотворчества, предоставляя определенные льготы. Вот, пожалуйста, пример — появились у киностудии технопарки по стране. А кроме того, Министерство культуры вложило деньги в новую инфраструктуру, в модернизацию технологий, в новое здание для киностудии.

— Можете ли вы привести показательную статистику относительно того, что было снято с 2017 года?

— Ну смотрите: за прошлый год мы произвели 1000 минут контента — это и сериалы, и короткометражные фильмы. Ежегодно мы достаточно быстро увеличиваем объем производства, примерно на 40%. И сейчас у нас в обороте около десятка сериалов, рассчитанных на разную возрастную аудиторию, то есть это те серии, которые уже видели зрители. И продолжаем выпускать следующие серии, их в разработке у нас еще штук десять. У нас в работе четыре полнометражных проекта. Каждый год мы выпускаем по десять короткометражных фильмов. Мы продолжаем производить «Веселую карусель». Там уже более пятидесяти выпусков, то есть ее производство вообще никогда не прекращалось. Это кино, которое связывает несколько поколений людей. Сейчас у нас работают 350 человек на киностудии.

— Могут ли юные зрители за рубежом увидеть ваши мультфильмы и если да, то какие и в каких странах?

— Мы ведем переговоры с иностранными прокатчиками, с некоторыми и о совместном производстве. Мультфильмы, снятые на киностудии «Союзмультфильм», могут увидеть дети и в странах Латинской Америки, и в Юго-Восточной Азии, и в Европе. Но также наши мультфильмы наравне с теми, что сняты на других российских киностудиях, можно увидеть на 25–30 российских каналах, включая «Карусель», «Мультиляндию» и многие другие.

— Не планируете ли организовать мастер-классы, творческие встречи с мэтрами отечественной мультипликации или, может быть, уже есть нечто подобное?

— Поскольку этот год для киностудии юбилейный, мы планируем провести несколько фестивалей: в Альметьевске, Хабаровске, Новосибирске и Уфе. В принципе, если в других городах захотят провести подобного рода фестивали, то мы с удовольствием их организуем.