Мария Смирнова, онлайн-кинотеатр KION: «Если ты делаешь проект максимально честно — аудитория найдется всегда»

Вера АЛЕНУШКИНА

Весной 2020-го, во время локдауна, на рынке онлайн-кинотеатров случился настоящий бум: за пару месяцев их аудитория увеличилась в несколько раз. О том, что происходит со стриминговыми сервисами сейчас, «Культуре» рассказала Мария Смирнова, директор по контенту онлайн-платформы KION.

— Мария, KION стартовал только в апреле этого года — не самый простой период для онлайн-платформ. Ажиотаж, связанный с локдауном, давно прошел, а финансовые возможности потенциального зрителя, мягко говоря, не выросли…

— А идеальных моментов для старта не бывает. Да, мы стартовали в период жесткой конкуренции и вышли далеко не первыми. Но в этом есть и свои преимущества. Кое-каких ошибок нам удалось избежать: мы уже видели, что какие-то маркетинговые инструменты не работают или работают плохо. Что касается смотрения, то вы, наверное, знаете, что в период Великой депрессии единственной сферой производства, которая выросла, было кино… Потому что кино помогает справляться с трудностями. Люди всегда будут хотеть развлечений, и онлайн-платформы —удобный инструмент, помогающий получить ту эмоцию, которая им нужнее всего в определенный момент. Кстати, мы на своем старте постарались дать зрителю максимально широкую палитру эмоций. Наши первые проекты: «Секреты семейной жизни», «Хрустальный», «Немцы» и «Клиника счастья» — очень разные…

— Да, и рассчитаны они на разную аудиторию…

— Дело даже не в том, что мы стараемся работать с максимально широкой аудиторией. KION ориентируется на индивидуальное смотрение: для нас в приоритете конкретный человек, а не безликое большинство. При этом мы понимаем, что интересы этого человека меняются и зависят от многих факторов. В том числе и от времени суток: утром за чашкой кофе мы смотрим одно, вечером — совершенно другое. Поэтому наша задача — предложить зрителю максимально разнообразный контент, чтобы ему, зрителю, было из чего выбирать. Также для нас очень важно научиться предугадывать его интересы.

— Раньше считалось аксиомой, что интернет-кинотеатрами интересуются только в больших городах. Сейчас ситуация изменилась? Среди ваших подписчиков есть, к примеру, жители таежных поселков?

— Про тайгу, к сожалению, ничего сказать не могу: тут все зависит от технологической оснащенности. Но в остальном это вопрос привычки потребления, а не места жительства. Если я привык смотреть ТВ, если ТВ меня устраивает и других потребностей у меня нет, то не важно, где я живу: в пределах Садового кольца или в таежном поселке. А если мне хочется посмотреть что-то более оригинальное, я всегда найду возможность, как именно это сделать.

— Если говорить об особенностях потребления, то у нас неисправимая привычка смотреть контент бесплатно. И бесплатное эфирное телевидение, кстати, эту привычку успешно культивирует. А про пиратов и говорить нечего…

— Уровень пиратства у нас действительно высокий: на пиратских ресурсах сегодня можно найти практически все, однако даже там зритель вынужден что-то платить — если не деньгами, то временем, которым он расплачивается за просмотр рекламы. Сегодняшняя аудитория это уже понимает. А мы со своей стороны продолжаем объяснять, что если вы хотите смотреть классный контент в хорошем качестве, то удобнее всего это делать в онлайн-кинотеатре.

Что касается телевидения, то оно, конечно, тоже оттягивает часть зрителей, не готовых тратиться на развлечения. Однако если предложить им то, чего нет на эфирных каналах, есть шанс переманить их на свою сторону.

— Если говорить о жанровых предпочтениях, то какие жанры сегодня в топе? Комедии, мистика, детективы?…

— Во-первых, вкусы аудитории — это непостоянная величина (улыбается). То, что было в топе еще вчера, сегодня может потерять свою актуальность. Во-вторых, чистых жанров уже не осталось. К примеру, наш проект «Хрустальный»: формально это детектив, но по сути — драма. Или «Клиника счастья» — это и драма, и комедия, и трагикомедия. Так что я бы сказала, что сегодня в эпицентре зрительского интереса смешение жанров, а не моножанровые проекты. И это мировая тенденция.

— Мария, хочу спросить по поводу «Немцев». Это проект, где во главе угла оказывается социальная тема. (История журналиста, который всю жизнь занимался разоблачением коррупции, но в конце концов сам запутался в ее паутине. — «Культура».) Насколько такая острота востребована аудиторией?

— «Немцы» оказались неожиданно резонансными! На первых стадиях разработки этого сериала он показался нам чересчур сложным и социальным. Но мы рискнули и не ошиблись. Потому что если ты делаешь проект максимально правдиво, то всегда найдется аудитория, которая откликнется на твои честные интонации.

— Мария, сейчас в нашей стране около десяти онлайн-кинотеатров. Давайте попробуем предположить, что будет с рынком онлайн-смотрения дальше?

— Наш рынок развивается молниеносно: быстрее, чем телевидение в 2000-х. Поэтому предсказывать что-либо не так-то легко. Но я думаю, что индустрия очень скоро будет эволюционировать: начнутся какие-то консолидации и в итоге останется три-четыре крупных игрока, а все остальные сделают выбор в пользу какой-либо специализации. Во всяком случае сегодня будущее выглядит именно так.

— Но нишевость — это возможность выживания или все-таки дорога в тупик?

— Если сервис становится чересчур нишевым в том сегменте, где аудитория изначально не очень большая, то это, скорее всего, история тупиковая. А если сегмент широк, то почему бы и нет? К примеру, «Амедиатека» сконцентрирована на аудитории, которой интересны западные сериалы. А это огромное количество потенциальных зрителей.

— А что вы думаете о партнерстве кинотеатров? К примеру, у меня есть подписка на один из сервисов — и она мне дает доступ к контенту двух других. Это значит, что еще две подписки я оформлять не буду. Хотя с точки зрения развития индустрии ей более выгодно, чтобы я подписалась еще на десять.

— Если мы идем от пользователя, то ему удобно иметь доступ к разному контенту через одно окно…

— Но выгодно ли это онлайн-платформам?

— А это уже зависит от целей кинотеатра. Если кинотеатр заточен на развитие собственного бренда, наверное, такое «содружество с конкурентами» ему невыгодно: ведь пользователь смотрит его контент под чужим логотипом. Но если сервис нацелен на расширение аудитории и зарабатывание денег, то почему бы и нет? Ведь с помощью более крупных игроков кинотеатр расширяет свою аудиторию и увеличивает доходы.

— Вернемся к KION. Чего ждать от него осенью?

— Мы до конца года каждый месяц будем выпускать несколько оригинальных проектов. Я бы выделила «Отца Сергия», он выйдет у нас осенью. Это еще один наш жанровый эксперимент. Главный герой этого сериала — священник-расстрига, который занимается раскрытием преступлений. Снимался проект в абсолютно новом формате, который был придуман KION. Это киносторис. Серии очень короткие: по 10-15 минут. Но если у вас достаточно времени, вы можете смотреть «Отца Сергия» в формате полнометражного кино: такая возможность у зрителя тоже будет.

Фотография предоставлена пресс-службой KION.