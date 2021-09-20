Режиссер фильма «Авако» Ксения Пчелинцева: «Мы скомпоновали воспоминания о нашей юности середины нулевых с соответствующей дворовой субкультурой»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Фильм «Авако» стал одним из победителей X Московского международного кинофестиваля «Будем жить» и получил премию НФПП (Национальный фонд поддержки правообладателей).

Главными событиями прошедшего в сентябре фестиваля стали мероприятия деловой программы. Московский питчинг дебютантов рассмотрел 109 заявок и отобрал 12 из них для очной защиты в категориях «Образ Москвы» и «Военно-историческое кино». По полмиллиона рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов на разработку получили патриотические проекты «Здравствуй, Москва» режиссера Игоря Неведрова и «Орден» Алены Поляковой. Компания CANON обеспечит техподдержку «Леночке 1943» Дмитрия Евдокимова, «Военфильм» поможет реализоваться «Варе» — игровому дебюту известного документалиста Максима Кузнецова.

На open-talk «Продвижение импакт-контента в России» состоялось обсуждение любопытных инициатив создателей веб-сериалов. «Импакт-контент» обозначает развлекательный веб-продукт, ядром которого является «сильная человеческая история, имеющая социальную нагрузку», измеряемую инструментами сетевого мониторинга. Модератор встречи, директор Лаборатории социального кино «Третий сектор» Никита Тихонов-Рау подчеркнул: «В ходе исследований специалисты выявляют не только эмоции, которые фильм вызвал у зрителей, но и то, что последние предприняли после просмотра. Сначала меняется взгляд на проблему у одного человека, затем у сообщества, а после меняется среда, в которой люди существуют...»

Социолог Мария Залунина отметила, что «сегодня до 70 процентов молодых людей принимают решения на основе просмотренного контента». В худшем случае они могут стать жертвами социальной инженерии, но ситуация поддается коррекции. Например, во время пандемии резко выросли случаи домашнего насилия. Одновременно в Сети вышел веб-драмеди «Чики» Эдуарда Оганесяна о похождениях провинциальных проституток, решивших завязать с ремеслом. В несколько серий был интегрирован телефон горячей линии некоммерческих организаций, помогающих решать проблемы домашнего насилия. В результате за три месяца показа позвонили более двух с половиной тысяч женщин, и каждая из них получила психологическую и юридическую помощь. Телефон доверия был интегрирован также во второй сезон «Трудных подростков» Рустама Ильясова, отражающий проблемы буллинга — специалисты ответили на 60 тысяч звонков.

Оpen-talk «От бумеров до зумеров. История русских веб-сериалов» был посвящен одноименному грантовому проекту портала Молодежного центра Союза кинематографистов Moviestart, активно исследующего развивающуюся вселенную российских веб-сериалов — их «историю, особенности создания, интересные кейсы» в мультиформате лонгридов, репортажей, интервью и аналитических статей. Директор фестиваля Дмитрий Якунин упомянул, что Moviestart также размещает информацию о столичных локациях для съемок и арт-пространствах (кинокластерах) страны, потому что, «помимо обсуждения фильма нужна соответствующая атмосфера, нужны площадки для этого, взаимодействие со зрителями». Красную черту подвел разработчик проектов в сфере культуры и искусства, креативных индустрий и кинематографии Андрей Антипенко: «Креативная индустрия — понятие и инструмент, который мы разрабатываем не одним регионом, а со всеми участниками этого процесса. Важно понимать, что креативная экономика имеет большую добавленную стоимость, например, в России февральский подсчет ее был 4,9 процента валового продукта страны. Задача состоит в том, чтобы до 2030 года она составляла 8 процентов. Это очень большой показатель, и он достижим!»

Между тем жюри и более пяти тысяч зрителей «Будем жить!» воздали должное традиционным формам важнейшего из искусств — восьми игровым, а также документальным и короткометражным лентам. Коллегия под председательством президента кинофестиваля Евгения Герасимова вручила Гран-при драме Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Лучшим короткометражным фильмом стала молодежная мелодрама «Авако», история взросления 13-летней героини получила сто тысяч рублей от партнера фестиваля — Национального фонда поддержки правообладателей.

«Культура» встретилась с автором атмосферного дебюта, выпускницей Высших курсов сценаристов и режиссеров Ксенией Пчелинцевой.

— Вашей героине предстоит прожить незабываемый день, главное — все успеть: признаться в любви, сыграть в карты, искупаться в бывшем карьере, потусить с компанией кавалера. Внезапно оказывается, что у Арсения свои планы, ведь завтра он уходит в армию… Так что же значит «Авако»?

— Дворовое приветствие и одновременно название компании подростков. В конце, на титрах мы даем шуточное объяснение слова и планируем расшифровать его в следующих сериях фильма.

— В картине заняты непрофессиональные актеры?

— Нет, в основном студенты театральных вузов. Главную роль сыграла Маша Лобанова, на момент съемок ей было 14, но она параллельно снималась в нескольких крупных метрах, вторую главную роль исполнил недавний выпускник ГИТИСа Максим Некрасов.

— Сюжет основан на личных воспоминаниях?

— Да, компания «Авако» на самом деле существовала, в нее входил соавтор сценария Андрей Горяш. Вместе мы скомпоновали воспоминания о нашей юности середины нулевых с соответствующей дворовой субкультурой.

— Атмосферное взаимодействие персонажей родилось из этюдов?

— Ансамбль сформировался на читках во время карантина. Я организовала кастинги в соцсетях, пересмотрела все анкеты нужного возраста, пригласила в наше кино. Ребята стали присылать самопробы, тут мы и определились с главной парой. На очных пробах и читках все перезнакомились и подружились — на площадку вышли сплоченной командой, будто давно знали друг друга.

— Картина подкупает мотивом неизбежных разлук — юные герои встречаются, чтобы расстаться на годы, а может, и навсегда...

— В самом деле, мы вкладывали в эту историю щемящую ноту, ведь все подростковые компании распадаются, наш главный мотив — ностальгический, но хочется верить, что все еще встретятся после возвращения героя из армии и каждый герой проживет свою сюжетную линию.

— Планируете сделать альманах?

— Да, хочется рассказать о каждом персонаже подробнее — может быть, в формате веб-сериала.

— Когда картину увидят зрители?

— Где-то через полгода на онлайн-платформах, пока мы «фестивалим».

— Какие советские ленты вам созвучны?

— Конечно, «Курьер» Шахназарова, некоторые зрители отметили сходство. В части формы мы вдохновлялись «Июльским дождем» Хуциева, «Американскими граффити» Лукаса и «Ста днями после детства» Соловьева. Исполнители главных ролей видели некоторые из этих картин, но нам не хотелось, чтобы они привязывались к ним, и ребята нашли собственную интонацию в нашем документально-наблюдательном мире.

— Что изменилось в мироощущении вашего и нового поколения?

— Ностальгическое отношение к юности присуще всем, но сейчас наступила эпоха гаджетов, а мы пропадали во дворах и встречали рассветы на крышах… К счастью, эти вещи не пришлось объяснять — все актеры оказались тонко чувствующими людьми.

— Наблюдаете ли ренессанс дворовой романтики?

— Да, этот факт определяет созвучие «Авако» аудитории. Меня радует, что зритель слышит все, что мы закладывали в эту историю, и разделяет наши эмоции. Это настоящее откровение и удача — даже пожилые люди вспоминают свою юность, ощущают родство с героями и признаются, что как-будто знали эту историю.

— Чему научил вас дебют?

— Легкая история складывалась очень легко — от стремительно придуманного сценария и подготовки до съемок и монтажа. По ощущениям, так и должно быть — я научилась жить в этом моменте и чувствовать, куда ведет картина. Она учила меня вовремя изменять личные взгляды в свою пользу и доверять судьбе — еще на этапе подбора актеров, в их прочтении ролей история изменилась, обрела глубину, и я начала прислушиваться к ней. Она словно подсказывала локации, даже режим съемок, жила своей жизнью — ведь каждый видит фильм по-своему, но в главном зрители с ним совпадают.

На фотографии — кадр из фильма «Авако». На фотографии на анонсе режиссер Ксения Пчелинцева / www.kino-teatr.ru.