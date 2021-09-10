Актриса Виктория Полторак о фильме «Идеальная жена»: «Каким-то волшебным образом я попала в компанию мастеров комедийного жанра»

Вера АЛЕНУШКИНА

В октябре в прокат выходит новая отечественная комедия — «Идеальная жена» Андрея Грачева. В ее основе — пьеса Валентина Красногорова, а главные роли сыграли Виктория Полторак, Дмитрий Белоцерковский и Михаил Полицеймако.

Об этом фильме «Культура» решила поговорить с актрисой Викторией Полторак, известной по проектам «Троцкий», «Цыганка» и «Шпильки».

— Виктория, фильм «Идеальная жена» — о чем он?

— О чем? Конечно же, о любви! Ведь все, что мы делаем, так или иначе с любовью связано. А что касается сюжета, то все начинается с того, что моя героиня находит в пиджаке мужа любовное письмо от студентки. И выясняет, что он, кроме нее, встречается еще с тремя женщинами…

— Которых держит на крючке…

— Скорее, это они его держат. Потому что наша история не об обиженной женщине, а о запутавшемся мужчине, привыкшем отвечать за тех, кого он приручил. Так что он, по большому счету, очень порядочный человек. Такой вот парадокс (смеется).

— Виктория, а название фильма вы как бы расшифровали?

— Все четыре женщины Макса абсолютно разные. Одна знает, где и как можно заработать денег, другая лучше всех на свете готовит утку, третья читает Ницше, четвертая веселая и всегда его понимает. Так что если их всех соединить, то как раз получится идеальная женщина.

— Героиня, которую вы играете, как раз четвертая в вашем списке: она «веселая и понимающая». Но на постере эта девушка почему-то с топором в руке…

— Моя Катя постоянно меняется — и, кстати, именно поэтому ее очень интересно играть. В самом начале перед нами нежная фея, ждущая своего мужчину с работы — наряженная, готовая наполнять его своей женской энергией. Потом она превращается в фурию, готовую спалить дотла любовь, которая между ними была. А минут через двадцать она уже спокойно и рассудительно строит планы, как остаться для своего мужчины единственной.

—Виктория, мне все-таки не дает покоя название фильма. Как вам кажется, женщина должна стремиться к тому, чтобы стать идеальной?

— Я считаю, что человек должен соревноваться только с самим собой. И быть таким, каким ему быть комфортнее. Потому что бесконечное стремление к идеалу может привести к расстройству нервной системы. К тому же, если ты тратишь себя на то, чтобы казаться идеальным, рано или поздно сам перестаешь понимать, где ложь, а где правда.

Да и что такое идеал? Абсолютное совершенство никому не интересно. Для искусства, к примеру, важен не идеал, а индивидуальность. Вот сегодня девушки накачивают губы, накладывают чудовищные (чудовищные!) ресницы, наращивают волосы… А индивидуальности во всем этом нет! И я, кстати, рада, что в Голливуд возвращается мода на естественность. Актрисы отказываются от виниров и оставляют естественную неровность зубов, просят не замазывать мелкие морщинки на фото… Так что я надеюсь, что мы, наконец-то, скоро вернемся к природе и научимся принимать себя такими, какие мы есть. Хотя для этого нужен, конечно, огромный труд и духовная зрелость.

— Виктория, ваша героиня — барышня эмоциональная, и при этом она, что называется, «девушка со стержнем»…

— Так это же здорово! К тому же «девушек без стержня» мне всегда играть тяжело. И я бесконечно благодарна создателям «Идеальной жены», потому что они не испугались моего темперамента и позволили раскрыться полностью. А ведь темперамент у меня бешеный — и во время съемок меня часто просят его сдерживать, иначе партнеров просто сбивает с ног. (Смеется.)

А здесь мне и с материалом повезло, и с партнерами. Дима Белоцерковский, который играет моего мужа, кажется очень спокойным и уравновешенным — и эти его качества часто принимают за слабость. Но он мужчина, настоящий мужчина, поэтому рядом с ним не страшно быть просто девочкой. Девочкой, которая не боится проявлять эмоции, которая может зареветь, когда ей больно… Поэтому у меня не было необходимости себя сдерживать.

— Но почему ваша героиня — женщина, которой вы подарили такую мощную энергетику, живет с человеком, не способным разобраться в себе и в своих подругах?

— Если говорить о моей героине, то ее муж для нее — это зона комфорта. Он создал для нее все условия, чтобы она занималась собой, домом, спортом и им. Он оберегает ее от социальных проблем и каждый день выходит на тропу войны, чтобы она оставалась дома в полной безопасности. Поэтому, когда она понимает, что может его потерять, ей становится страшно: ведь у нее уже сформировалась привычка быть защищенной. А попыток быть самостоятельной она никогда не делала.

И ей, конечно, хотелось бы ничего не знать о его изменах. И в этом, кстати, нет ничего необычного: многие женщины предпочитают не замечать шалостей своих мужей, чтобы не выходить из зоны комфорта. Им так удобнее.

— А вам тоже было бы удобнее именно так?

— Мне точно нет. Но, во-первых, я человек не ревнивый. И никогда не позволяла себе рыться в карманах или в телефонах близких людей. Во-вторых… У меня была ситуация, когда я кое-что случайно узнала. И истерик я, естественно, не устраивала. Единственное, что я сказала: «Неужели у тебя не хватило ума сделать так, чтобы никому не было больно?» Потому что, если уж мужчина решается на измену, у него должно быть достаточно мозга, чтобы не обидеть ни одну из сторон.

— Тогда предлагаю вернуться к фильму. «Идеальная жена» — это комедия. Вам как актрисе насколько этот жанр интересен? Ведь в драматических ролях вы снимаетесь гораздо чаще…

—Да для меня это вообще первый опыт! И, если честно, я жутко нервничала, когда вышла в первый раз на площадку. Потому что и Полицеймако, и Белоцерковский — мастера комедийного жанра. И тут вдруг я, «королева драмы» (улыбается), каким-то волшебным образом пролезла в их компанию. Так что я очень боялась всех подвести.

Но, знаете, я актриса, которая не может играть с дверью: я зависима от партнера. Поэтому ребята мне помогли, и я быстро освоилась. Да и съемочная группа «Идеальной жены» — родные мне люди. Ведь мы уже четвертый проект делаем вместе! (До этого у нас были «Письма памяти», «Все в сад!» и «Бодибилдер».) И если на других площадках каждый сам за себя, то здесь мы всегда друг друга поддерживаем. Поэтому рядом с ними не страшно исповедоваться или открываться… Они — творческий оазис для меня, мое место силы.

— По поводу «открываться не страшно»: вы в жизни человек открытый?

— Да, очень! Но мне приходится это скрывать и прятать свою любовь к людям. Потому что такой открытой, как я, быть больно. А к сорока годам у меня накопился такой чемодан боли, что я по праву могу быть «королевой драмы» (улыбается).

— Но как «доброму человеку из Сезуана» выжить в кино? Ранимость и кинематограф — две вещи несовместимые… Трудно, наверное?

— Не трудно. Больно. Очень много разочарований и предательств пришлось пережить, пока, наконец- то, я не научилась быть осторожной. И не называть друзьями всех знакомых или коллег. То есть пришлось перекрыть сердечный канал, закрыть грудную клетку и обрасти броней. Я, конечно, не очень этому рада, но это жизненная необходимость. Потому что каждый раз собирать себя по кусочкам — сил уже никаких не осталось.

Кстати, мы недавно разговаривали с Юрой Чурсиным о том, что горизонталь мы уже построили: у нас есть семья, есть дом, есть профессия. И теперь пришло время выстраивать вертикаль, то есть стремление к свету. Так что я хочу тратить себя именно на это, а не на чужих мне людей, которые могут предать.

— Виктория, а была ли у вас какая-то роль, к которой вы бы хотели бы вернуться? Недоигранная или не получившаяся?

— Я бы Фриду Кало доиграла, из сериала «Троцкий». Ведь в сценарии она была практически не прописана. Да и при монтаже очень многое сократили. Из-за этого ее любовь с Троцким оказалась в сериале только ярким мазком. А я очень многое могу о ней рассказать: я, если честно, ее историю двенадцать лет изучала. Она очень сильная женщина, всегда жила через боль, поэтому я ее понимаю и чувствую. Так что я бы о ней целый фильм сняла. И очень надеюсь, что когда-нибудь «встречусь» с ней снова.

Фото: www.kinopoisk.ru.