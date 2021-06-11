Сигнал среди льдов: премьера ленты «Архипелаг», рассказавшей о забытом подвиге российских ученых

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

В прокат вышла картина «Архипелаг», которую можно назвать патриотическим триллером. Рассказать о героизме отечественных ученых-полярников у создателей получилось. А вот упаковать сюжет в привлекательный формат детектива — не совсем.

То, что Россия — страна со славным и великим прошлым, очевидно любому незашоренному и думающему человеку. Столь же понятно, что не всем эта истина по нраву, отсюда пошло и переименование нашей истории в «непредсказуемую», и умаление заслуг Российской империи. В первую очередь ее лучших граждан — офицеров, ученых, людей культуры, которые в прямом смысле приносили свою жизнь на алтарь Отечества. И — мировой пользы, для всех без исключения. Ныне в глобальной информационной войне, которую мы проигрываем, у «клеветников России» в ходу приемы разной степени проникновения, от клеветы и наветов до умолчания, если уж вообще не сыскать в архивах темных пятен на то или иное имя.

Это касается и науки. В представлении многих Россия рубежа XIX–XX веков является отсталой страной, безуспешно старавшейся догнать «просвещенный мир». Но беспристрастное изучение архивных материалов доказывает: нам есть чем гордиться едва ли не больше, чем нашим геополитическим оппонентам. Беда одна: само понятие гордости за страну оказалось дискредитированным событиями девяностых годов прошлого века. И, выражаясь без обиняков, сейчас русскому миру необходим качественный пиар.

Одной из славных страниц отечественной географии стала история арктической экспедиции, которую возглавил астроном Пулковской обсерватории Александр Васильев. Борьба за Арктику, которая продолжается и сейчас, была актуальнейшим вопросом и в начале прошлого века. Тем более, если речь идет об архипелаге Шпицберген, который для Северного Ледовитого океана все равно, что Крым для Черного моря — ключ ко всему региону. Экспедиция была двусоставной: параллельно с русскими учеными на Шпицберген отправились шведы. Миссия у всех участников была одна: расставить на доминирующих высотах так называемые «сигналы» — точки, составившие геодезическую сеть, которая помогла создать модель для вычисления подлинной формы Земли. Архипелаг был поделен на две зоны, нашим соотечественникам досталась более сложная часть. Историческая миссия была с успехом выполнена, а русские сигналы, представлявшие собой каменные башни, способные противостоять экстремальным ветрам и холоду, свидетельствовали о мужестве и самоотверженности наших ученых. Более того — именно из этих камней произросла всем необходимая нынче система GPS, которая также базируется на расчетах, сделанных на основе изысканий экспедиции Васильева.

Генеральный директор студии «Лендок» Алексей Тельнов, ставший продюсером ленты, режиссером и соавтором сценария, выбрал основой для «Архипелага» именно этот благодатный материал. Но, учитывая запросы современного зрителя, только лишь патриотизма и истории явно недостаточно, чтобы заполнить кинозалы. Требовалась эффектная дополнительная сюжетная линия — таковой стала вымышленная история охоты за таинственным бриллиантом одного из погибших ранее в Арктике исследователей. Особое очарование зрелищу добавил образ романтической авантюрной журналистки Лилиан, воплощенный актрисой Мариной Петренко, появлявшейся на экране в сериалах «А.Л.Ж.И.Р.», «Оттепель», а также в скандальном украинском фильме «Молитва о гетмане Мазепе». В роли же самого Александра Васильева выступил петербургский актер Дмитрий Паламарчук.

Бюджет фильма не так велик для случая, когда речь идет о пейзажном детективе: чуть более 60 миллионов рублей, из которых 40 миллионов составила безвозвратная поддержка Министерства культуры. Большей частью «Архипелаг» снимали на Финском заливе, но и на самом Шпицбергене съемочная группа побывала. Виды красивые, суровые, слепящие белизной — все как полагается. За научную поддержку отвечало Российское географическое общество, а сорежиссером и сосценаристом стал Михаил Малахов-младший, сын известного рязанского полярника. Не могу судить о достоверности научной стороны показанного в ленте, но нет никаких оснований сомневаться в компетентности РГО. А вот для хорошего авантюрного сценария нужны более специализированные кадры — «Архипелаг» продемонстрировал это со всей наглядностью.

Начало ленты очень динамично и атмосферно — вполне во вкусе, скажем, Акунина-Чхартишвили. Интрига закручивается молниеносно, во всем блеске представлена авантюрьерка Лилиан. Но вовремя притормозить с экспрессией Марине Петренко не дает то ли темперамент, то ли воля режиссера. Между тем переиграть — даже хуже, чем недоиграть. Избыточность и штампы преследуют образ журналистки и дальше, особенно в сценах «а-ля рюс». В них дама и авторитет у полярников заслуживает после мастерского опустошения стакана коньяку, и танцует неистово, исполняя «Очи черные». Такого естественно ожидать от западных мастеров киноискусства. Но, видать, развесистую клюкву на этот раз завезли и в российскую Арктику.

Образы действующих лиц большей частью не прописаны. Никакой драматургии в них нет. Герои статичны, они нисколько не изменяются. Доверие вызывают лишь Дмитрий Паламарчук — и то его Васильев просто ходячая добродетель, Евгений Лямин в роли молодого и восторженного «стажера» Хельге да Сергей Барковский в роли доктора. Добавлю, здесь создатели также умудрились пересолить: сцена ампутации конечности передана настолько пафосно, что превратилась в карикатуру. Так снимали во времена сталинского малокартинья.

В «Архипелаге» сыграли и популярные Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков. Но ни для кого из них эти роли не стали творческим достижением. Артисты не играют, а мелькают. А уж тема рокового бриллианта, которую авторы связали с большевистскими кознями и трагической историей героя Мерзликина, вовсе не может быть отрецензирована по причине изначальной притянутости за уши и тотальной беспомощности воплощения.

Само действие также скомкано до невозможности. Напасти сыплются на экспедицию как из рога изобилия, мельтешат, как картинки в калейдоскопе, а герои почему-то не делают из происходящего никаких выводов и реагируют стоически-индифферентно: надо же… Лилиан в поисках злодея регулярно проводит шмон в личных вещах спутников, застигается за происходящим, но из этого тоже ничего не произрастает. Но вот злодей гибнет, на пути к научному успеху остаются только буйства стихии. Но к Васильеву подходит один из соратников и покаянно возвещает: а ведь это я в тебя стрелял, обязали за должок! Эвон как — читается в ответном взгляде Васильева. Неважный сценарий, неважный.

Будет ли прокат «Архипелага» успешным? Не уверен. Лента очень похожа на картину «Территория», вышедшую на большой экран в 2015 году и рассказывающую о преодолении трудностей советскими геологами. Та же зрелищность, та же безумно красивая картинка, тот же идеологически верный посыл, такая же достойная актерская компания. Бюджет, правда несопоставим: 500 миллионов рублей тех лет против нынешних шестидесяти. В результате геологический эпос с приключенческой составляющей посмотрели не более 300 тысяч зрителей, сборы чуть превысили 72 миллиона рублей, что равнозначно провалу. Пусть «Архипелаг» избежит такой судьбы. Ведь и задачи были поставлены благородные, и сил положено много, и посмотреть на большом экране есть что — арктические льды завораживают.