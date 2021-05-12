Режиссер Евгений Невский: «Иногда становится стыдно за скоморошество в кадре». О съемках российского варианта «Игры престолов»

Максим ГОРДАНОВ

Основные события разворачиваются на планете Кэртиана — в мире, политически и технологически подобном Европе XVI–XVII веков, но с элементами мистики и магии. Сюжет строится вокруг борьбы двух держав за лидерство и дворцовых интриг внутри этих государств. «Культура» побеседовала с режиссером саги Евгением Невским и художником по костюмам Натальей Белоусовой о работе над первой серией, масштабах и перспективах проекта, ожиданиях зрителей, важности внимания к деталям, сохранении исторической достоверности в кадре.

— Вас удивило, что уже на начальной стадии съемок к сериалу возникло такое пристальное внимание со стороны знатоков первоисточника?

Евгений Невский: Честно говоря, да. Я до этого не был хорошо знаком с произведениями Веры Камши, хотя о них слышал. Сам не особенно слежу за тем, что пишут фанаты «Отблесков Этерны», но радует, что их так много. Знаю, что некоторым пришлись по душе и наш кастинг, и общий подход к делу. В то же время подчеркну, что кино мы снимаем не только для фанатов, а для всех. К тому же полностью перенести на экран то, что происходит на страницах книг, просто нереально. Это будет, скорее, фантасмагория на тему.

Наталья Белоусова: Когда готовились съемки тизера, я специально побродила по нескольким форумам поклонников творчества Веры Камши, чтобы понять, какие там царят настроения, мнения и что думают читатели, прожившие с произведением многие годы. Это было полезно. При этом для нас главное, чтобы результат получился убедительным и интересным максимально широкому кругу зрителей, и, конечно, мы учитываем общую стилистику картины.

— Можно вас назвать первопроходцами жанра в данном сегменте российских сериалов и как относитесь к частым сравнениям с «Игрой престолов»?

Е.Н.: Меня такие сравнения как минимум не пугают (смеется). Сальвадор Дали как-то сказал: «Не бойтесь совершенства, вам его не достичь». В любом случае «Игра престолов» — хороший ориентир по качеству продукта, но мы создаем свою историю, мир и эстетику. Схожесть, пожалуй, в том, что у нас так же огромное количество персонажей, политических интриг и скрытых смыслов.

Н.Б.: Насчет первопроходцев — можно вспомнить, что несколько лет назад был снят сериал «Волкодав» по книгам Марии Семеновой. Но на сегодняшний день и в таком масштабе мы, пожалуй, единственные в данном сегменте российского киносектора. Большой плюс, что сейчас технические средства позволяют воплощать что угодно в подобном жанре. Сделать тех же драконов, причем весьма убедительно. Реализовать на экране то, что раньше было невозможно. А фэнтези ведь всегда было востребовано, тем более сейчас, когда хочется убежать от реальности 2020-го.

— Расскажите, как вы попали в проект?

Е.Н.: Изначально существовал определенный пул из нескольких кандидатов. Перед тем как стать режиссером-постановщиком, я в качестве второго режиссера специализировался на массовых, военных сценах. Такая школа помогает — когда людей в кадре огромное количество. Поскольку мне посчастливилось работать вместе с Никитой Михалковым, я часто вспоминаю его приемы ведения съемочного процесса. В этом плане он, конечно, феноменальный человек, мастер, у которого все лихо получается. За пройденную школу ему огромное спасибо. Когда я, будучи студентом первого курса ВГИКа, попал на съемки картины «Статский советник», то сразу увидел, насколько высока планка. Ты понимаешь, как это должно быть в идеале, и стараешься по мере сил соответствовать. Но когда ты начинаешь снимать сам, то вдруг оказывается, что все немного не так (смеется). Из-за этого у меня иногда возникали конфликты, потому что я видел и понимал, как правильно делается хорошее кино. В случае с «Этерной» у генеральных продюсеров возникло ко мне доверие. Мы начали с тизера, я принял участие в наборе команды, обратился к старшим товарищам, и у нас появились такие прекрасные специалисты, как, в частности, Наталья. Я позвонил нашему знаменитому художнику по костюмам Сергею Стручеву, которого очень сильно уважаю как специалиста и как человека, и он рекомендовал свою талантливую ученицу. «Вот она вам точно подойдет», — сказал Стручев. И не ошибся. С ним самим мне пока не довелось поработать, но поскольку Наталья является его частью, я тоже вполне счастлив.

Н.Б.: Мы с сенсеем, конечно, отличаемся по видению каких-то аспектов, но в своей работе стараюсь следовать именно тем принципам, которые он мне привил. Определенным стандартам качества, я бы даже сказала. А данный проект мне интересен в первую очередь своими объемами, многогранностью и количеством персонажей.

— Как вам удается в них не запутаться и всех еще правильно обшить-одеть?

Н.Б.: О да, одеть и не раз! (Смеется.) Я посчитала, что у нас примерно 180 полных костюмов для актеров массовых сцен и в районе 40 «персонажных», и они все разные.

Е.Н.: Вот это точно Натальина чашка чая. Считаю, что она просто какой-то подвиг совершила. Героев же нужно не просто одеть, а сделать это правильно. Я лично горд тем, что ни у кого из тех, кто посмотрел тизер, не возникло ощущений, что в кадре все выглядит как-то странно. Знаете, иногда смотришь фильмы некоторых коллег по цеху и становится неудобно и даже стыдно. Не за драматургию, а за ощущение нелепой ряжености и скоморошество в кадре, что меня всегда пугало.

Н.Б.: Актеры же очень любят переодеваться. Я отталкиваюсь в своем представлении от персонажа. Он каждый раз обнуляется, когда мы утверждаем артиста, и с этого момента делаем всё конкретно для него. Дальше моя фантазия выключается. Это как раз то, что мне Сергей Стручев привил, — делать для артиста. Когда мы работали над картиной «Движение вверх», у него на столе лежали две стопки тканей, подобранных для одной роли, но с учетом фактуры внешности разных артистов. На тот момент было два претендента. Он исходил из непохожести типажей, из того, что один человек может выдержать определенные сочетания, а на другом подобный костюм будет выглядеть нелепо.

Я тогда задумалась, что нужно в первую очередь именно на этот аспект и смотреть. Не могу сказать, что у нас весь гардероб уникальный, сложно «отшить» картину целиком, для этого нужны совсем другие мощности. Мы используем незначительный процент арендованных вещей, в основном для ролей второго плана и массовок. В будущем приложим все усилия, чтобы избежать этого. Все главные герои у нас одеты в оригинальные костюмы, от обуви до головного убора.

Нужно руководствоваться тем, что это не личный модный показ, а в первую очередь работа на режиссера, на красоту картинки, на благо конечного продукта. Свое эго и некоторый авторитаризм часто приходится усмирять. Помогает то, что многие артисты мне изначально доверяют. Я каждому описываю концепцию, знакомлю с эскизами, стараюсь затянуть в свою орбиту. Даже если приходится иметь дело с конкретным актером, известным проблемными отношениями с моим цехом, я буду стараться это исправить на первой же встрече.

Если дальше погружаться в специфику моей работы, скажу, что всё придумываем и находим материалы мы с моим ассистентом, также большой вклад вносят продюсеры проекта, прекрасно разбирающиеся в истории. Сериал условно ориентирован на эстетику XVII века, но соблюдать полную историческую точность не требуется, да это и невозможно. У меня изначально был страх, что где-то будет не та пуговица или с люверсами что-то не так, а позже я поняла, что, исходя из общей специфики той эпохи и мира «Этерны», можно совмещать, фантазировать и заменять элементы, делая их более кинематографичными. Важно быть точными в так называемом «силуэте» и держаться какого-то «адреса».

Е.Н.: В нашем случае скрупулезное отношение к костюмам имеет просто колоссальное влияние на результат. Понятно, что в основе лежит идея, сценарий, но крайне важно заинтересовать актеров. Знаете, какие они сейчас капризные? Многие, вне зависимости от того, кто является режиссером или продюсером, приходят с некоторым недоверием и скептицизмом. В первую очередь относительно того, как можно в сегодняшних реалиях сделать что-то такое фундаментальное. Детальная проработка всего мира «Этерны», увлеченность команды проектом, четкое понимание эскизов костюмов, срабатывали как манок, и люди сразу понимали, что мы относимся к процессу не формально, а очень даже серьезно. Было заметно, как у многих мелькнуло в голове: «Да, с этими ребятами можно иметь дело, если они так готовятся!» (Смеется.) Я вам честно скажу, что разработка дизайна костюмов началась под руководством Натальи за год до того, как мы приступили к съемкам пилота, представляете?! Так в идеале и должно быть. Когда хотят так называемого «американского стандарта качества» в кино, то забывают, что там идет серьезнейшая многомесячная подготовка. Съемочный процесс у них длится не дольше, но они сначала семь раз «отмерят». В этом залог успеха.

Н.Б.: Мы, естественно, не застрахованы от эпизодических «факапов», ведь человеческий фактор никто не отменял. Добавляет сложности и то, что ты же не будешь шить одежду для абы кого. Сначала нужно выбрать артиста, утвердить его на роль и только потом организовать примерки. Как минимум их нужно две, но тут запросто может вмешаться индивидуальный график или еще что-то. Также важно не забывать о цветовой гамме в кадре. Цвет и свет — одни из главных инструментов создания эмоциональной атмосферы на экране. В книгах Веры Камши имеются соответствующие крючки, чтобы их можно было развивать.

Е.Н.: Да, в этом смысле многое прописано уже в оригинальном тексте, заложившем основное направление. История целого мира, одна семья — это определенная палитра, у другого рода — иная, и так далее.

Н.Б.: Но важно не уйти в «светофор». Например, в книге есть сцена игры в карты. Там два персонажа в черно-синей гамме, два в бардово-черно-золотом, один в аквамарине, другой — черно-зеленый и куртизанка в оранжевом. Как художнику свести это в одно — чисто по костюмам? А ведь мы еще должны думать о свете и интерьере. Следовать книжным геральдическим цветам дословно просто невозможно. Поэтому я выбрала более подходящие для кадра оттенки и их сочетания. С одной стороны, у нас получилась такая стальная, черно-белая, жесткая история государства Талиг, с другой — более мягкие, цветные сочетания. Главное, я ощущаю полное доверие и от этого чувствую себя свободно.

— А может актер оставить костюм или оружие себе, если они ему сильно понравятся?

Н.Б.: Такие запросы иногда поступают (улыбается).

Е.Н.: Нет, не может. Это все остается в нашей «материальной базе», ведь впоследствии предполагается ее дальнейшее использование. Кстати, оружие у нас тоже далеко не пластмассовое. Оно не боевое, конечно, но клинки выковываются определенными людьми, работающими с клубами реконструкторов и спортсменами, где уже бьются по-серьезному. Так что и здесь всё очень высокого качества. Мы привлекаем к съемкам не только актеров, но и участников таких клубов. Они знают, что делать, хорошо подготовлены.

Н.Б.: На самом деле отношения реконструкторов с кино — довольно непростая тема. Это два совершенно разных мира. Есть те, с кем ты не вступаешь в бесконечные «холивары», но в целом нам, как разным сообществам, бывает довольно сложно друг друга понять. У нас совершенно разные задачи. Во время съемочного процесса бывают случаи, когда ты вовсе не хочешь обидеть чье-то перо на шляпе, но оно такого цвета, что в кадре ничего больше не видно (смеется).

— Как планируются дальнейшие съемки сериала и где будут проходить?

Е.Н.: В этом смысле нам сильно помешал локдаун. Мы планировали выезды в Чехию и Венгрию, были согласованы даты, нас ждали и были готовы предоставить декорации, но границы закрылись. Мы начали искать другие варианты, разрабатывали Армению. Позже выяснилось, что отличный вариант — Ливан, где сохранились целые улицы еще с византийских времен, — то, что нам и было нужно. Но как только мы договорились с принимающей стороной, буквально на следующий день там произошел печально известный взрыв, разнесший половину Бейрута. Так что сейчас думаем, где продолжить съемки в сложившихся обстоятельствах. Возможно, на родине.

— Можно ли назвать проект вашим самым большим вызовом на данный момент?

Е.Н.: Для меня — да. Поскольку раньше я больше учился на таких картинах, как «Статский советник», «Утомленные солнцем» и «Солнечный удар», а здесь практически всю ответственность за процесс и принятие решений приходится брать на себя. В случае «Этерны» главная задача — создать мир, вызывающий у зрителя ощущение, что события происходят не на нашей планете. Конечно, это серьезный вызов и легко можно споткнуться, но зато жутко интересно и захватывающе. Считаю, что данный жанр отлично подходит для реализации режиссерских задумок. И, думаю, нужно заметить, что отснятая нами первая серия признана «эфирной», что довольно редко бывает с пилотами.

Н.Б.: Хорошо, когда есть простор для воображения, позволяющий как следует разогнаться, и в данном случае жанр фэнтези прекрасно для этого подходит. Важно понимать, что наша работа, по сути, ремесло. Конечный продукт может стать произведением искусства, а может не стать никогда. В нашем коллективном творчестве очень важно, чтобы множество разных факторов сошлись воедино и сформировалось цельное высказывание. Это очень сложно. Ты никогда не знаешь, что получится в итоге. Бывает, в работе ничего особо выразительного не происходит, а кино выходит гениальное. И наоборот.

Е.Н.: В процессе бывает, что ты можешь где-то ошибиться, возгордиться, обмануться и решить, что получается отлично, но есть раскладывающее все по полочкам выражение — «экран покажет». Может изначально крутой сценарий по известному произведению не выстрелить, а что-то менее очевидное и заметное вдруг получается шедевром, потому что все причастные направили энергию в правильное русло. Для меня очень важен начальный этап. Продуманный, хорошо написанный сценарий, срабатывающий как первичная вспышка. Но дальше нужно не торопиться и сразу бежать снимать кино, а стараться глубже в него погружаться и анализировать, разминать его. Повторюсь, нужно готовиться.

— Лейтмотив сериала в том, что люди забыли оставленные богами заветы и находятся на грани катастрофы. Как считаете, применимо это к окружающему нас миру?

Е.Н.: Безусловно, да.

Н.Б.: А на мой взгляд, нет. Это же циклическая история, случающаяся с определенными поколениями, когда кажется, что мир стоит на грани безумия. Как правило, такое связано с войнами и пандемиями. Ощущение близости конца света бывало уже не раз.

Е.Н.: В глобальном смысле, возможно. Человеку постоянно даются шансы, и он регулярно оступается. Это один из смыслов, который мы хотим донести до зрителя.