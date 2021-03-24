Владимир Бакулев покинул пост директора театра по взаимному соглашению сторон, сообщили в Минкультур...
Находку сделал местный энтузиаст-археолог с помощью металлоискателя.
Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.
Структура может быть создана при Общественном совете при Минкультуры России, сообщает пресс-служба в...
Альманах «Воспоминания Победы» появится 6 мая 2021 года во всех главных онлайн-кинотеатрах страны.
В новом рейтинге эксперты газеты выделили категории оценки востребованности и уровня развития туризм...
Артист поделился своим мнением в интервью газете «Известия».
Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Выставка приурочена к 65-летию театра, передает агентство ТАСС.
Смотр запланирован на период с 15 мая по 6 июня.
Минэкономразвития и Российский экспортный центр разработали федеральную программу рибейтов, сообщает...
Статья об открытии опубликована в Journal of Archaeological Science.
О программе праздничных мероприятий сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Экспозиция будет открыта для посещения с 19 по 30 мая, сообщили в пресс-службе Российской академии х...
Об этом сообщил ТАСС режиссер фильма Руслан Тараховский.
Экспозиция в столичном музее-заповеднике заработает 1 мая, сообщает пресс-служба музея.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.⠀
В новом здании до конца 2021 года пройдет более 10 выставок, сообщает пресс-служба Минкультуры Росси...
Экспозиция откроется 30 апреля в европейском филиале Русского музея, сообщили в пресс-службе учрежде...
По окончании курса каждый получит навык использования театральных практик в повседневной жизни, обещ...
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