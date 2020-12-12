Человек мира покинул Землю. Памяти Ким Ки Дука

Александра ИВАНОВА









Трагическое известие пришло из Риги. Умер всемирно известный режиссер Ким Ки Дук. Можно было написать — корейский, но господин Ким поистине был человеком мира, и его божественная киномагия находила отклик в зрительских сердцах в любом уголке земного шара. Он родился в Южной Корее, изучал живопись в Париже, путешествовал по Европе, снимал кино у себя на родине и за рубежом, получал призы и восторженные отзывы на кинофестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно, Карловых Варах, Москве. Свою последнюю картину делал в Казахстане, планировал снимать кино в Эстонии и России. Его не стало 11 декабря 2020 года.



Казалось бы, этот невыносимо тяжелый год уже приучил нас к страшным известиям. Потерь очень много, и каждая ножом по сердцу. Но весть об уходе Ким Ки Дука почему-то резанула и ужаснула особенно. Ведь он, особенно последнее время, был постоянно рядом. Его можно было встретить на российских премьерах, кинофестивалях, других профессиональных мероприятиях. Всегда с улыбкой, неизменно по-азиатски вежливый, совершенно простой. К нему хотелось подойти, поговорить, он располагал к общению, доверительному и непафосному. Ни намека на «звездность», ни капли высокомерия и упоения своей персоной. Селфи с Ким Ки Дуком не сделал, наверное, только ленивый.



В апреле 2019 года режиссер возглавлял жюри 42-го Московского Международного кинофестиваля, где ему был вручен Приз за вклад в мировой кинематограф. В ноябре того же года был председателем жюри IV Сочинского международного кинофестиваля. До этого, в сентябре посетил Казахстан, где в конкурсе II Almaty Film Festival была его картина «Растворяться». Совсем недавно, в октябре 2020 года, этот фильм был представлен в программе 42-го Московского Международного кинофестиваля. Правда, на этот раз Ким Ки Дук присутствовал на фестивале в Москве лишь виртуально, выходил на связь на пресс-конференции онлайн. Что поделать, в этом году почти вся наша жизнь проходит в таком формате.



«Все актеры, с которыми я снимал кино и в Казахстане, и позже в Кыргызстане, прекрасно говорят по-русски, и я хотел, чтобы мой фильм был понятен как можно большему количеству людей. Для меня другой язык никогда не был проблемой. Главное — это немного пожить в стране и понять уклад жизни людей, которые там живут», — сказал тогда режиссер.



Ким Ки Дук не дожил десяти дней до своего 60-летия. Он родился 20 декабря 1960 года в деревне Собённи в уезде Понхва южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто. Переехал вместе с родителями в Сеул, учился в сельскохозяйственной школе, работал на заводе. Пять лет прослужил в армии (морская пехота), затем два года его жизни были связаны с церковью, хотел даже стать священником. Потом вдруг увлечение изящными искусствами и отъезд в Париж. Там, на родине десятой Музы, и родилась любовь к кино. Тогда же появилась и первая в его жизни награда — приз Института сценаристов за сценарий «Художник и преступник, приговоренный к смерти». В 1996 году состоялся его режиссерский дебют, Ким Ки Дук снял фильм под названием «Крокодил», и на протяжении 24 лет его имя не сходило с кинематографического небосклона.



Лучшие фестивали мира почитали за честь поставить его новую картину в конкурс. Ему рукоплескала фестивальная публика, его фильмы ждали и потом долго смаковали киноманы в разных странах. Ким Ки Дук действительно творил историю кино конца 20-го — начала 21-го века. И совершенно неважно, что у одного из самых любопытных и талантливых режиссеров современности даже не было специального образования.



«Я не учился в киношколе, но зато время, проведенное на заводе и в армии, а также мои религиозные поиски и проживание во Франции — все эти этапы моей жизни стали источником, сформировали меня как режиссера», — говорил он. Да, он пришел в режиссуру не юнцом, еще до конца не осознающим, ЧТО, ЗАЧЕМ и КОМУ он хочет рассказать. За его плечами уже был определенный жизненный опыт: свою первую картину Ким Ки Дук снял, когда ему было 36 лет.



«Три главных компонента хорошего кино — время, пространство и люди, — говорил режиссер на встрече с российскими зрителями на кинофестивале «2morrow/Завтра». — Время — это история, которую пережили или переживают люди. Пространство — это место или места, где истории происходили. Люди — это мы сами, наши образы и судьбы».



В конце ноября этого года Ким Ки Дук приехал в Ригу. Хотел приобрести дом на рижском взморье, в Юрмале, в планах были съемки новых фильмов в Эстонии и России. 5 декабря связь с ним прервалась, друзья и знакомые забили тревогу. Утром 11 декабря всех ошеломила страшная весть.



«В моих фильмах много трагического, — сказал как-то режиссер. — В них страдают, умирают, сталкиваются так или иначе с несчастьем, но, если герой в моих фильмах умирает, это не значит, что он умер окончательно. Он просто перерождается в другой жизни».







Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»