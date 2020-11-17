Говорит и показывает ВГИК

Алексей КОЛЕНСКИЙ





16 ноября стартовал второй этап Международного фестиваля ВГИК. Ресурс 2020.vgikfestival.com позволит присоединиться к просмотру всем поклонникам авторского кино.

Сетевая трансляция позволила значительно расширить аудиторию, к которой присоединятся зрители 318 кинотеатров 30 российских городов. Еще отраднее наблюдать повышение конкурентности смотра, объединившего 55 лент из 40 стран. Достойными соперниками зарубежных коллег смотрится четверка лауреатов первого этапа — завоевавшая Гран-при выпускница мастерской Сергея Соловьева Атан Агрба, удостоенная приза за лучшую игровую режиссуру ученица Андрея Эшпая Малика Мухамеджан, отмеченный за лучшую неигровую картину студент третьего курса Сергея Мирошниченко и Светланы Музыченко Вага Микаелян, воспитанница аниматора Алексея Демина Наталья Абрамова.



Картины вгиковцев объединяет тонкое чувство киноязыка, ненаигранная искренность и подкупающий психологизм. В лирической трагикомедии «Я хочу тебе что-то сказать» Атан Агрбы показана беззаботная жизнь абхазских земляков — начинающего художника, вечного студента и квартирного вора. «Над городом» Малики Мухамеджан — чувственная история взросления пары ничем не схожих алмаатинских школьниц. «Мам!» Ваги Микаеляна — пронзительный фильм-портрет сельской учительницы, потерявшей сына на Карабахской войне... Анимация Натальи Абрамовой «Праздничный ужин» превратила сказку о волке и лисе в забавную авангардную фантасмагорию в духе Федора Хитрука.



«Культура» пообщалась с вгиковскими конкурсантами и выяснила, что вдохновило на художественные высказывания, чему научили их мастера и каковы планы на будущее.





Атан Агрба:



— Моя картина во многом автобиографична, и, хотя в ней есть элементы художественного вымысла, главная идея «Я хочу тебе что-то сказать» соответствует реальным событиям из жизни моего отца, молодость которого оборвала Абхазская война. Драматургия и диалоги позаимствованы из писем родным и друзьям, по воспоминаниям современников и архивам самым тщательным образом были подобраны костюмы и предметы студенческого быта 1992 года.



Сейчас мы подали полнометражный проект на конкурс дебютов Министерства культуры. С волнением ждем решения экспертов, так как очень хочется остаться работать в кино. Если все сложится, снимем картину о частной человеческой трагедии, разворачивающейся на фоне массового выселения греческого населения из Абхазии в начале 50-х годов прошлого века. Эта история перекликается с судьбой моих предков, потомков мухаджиров, переселенных из Абхазии во время русско-турецких войн. Отец родился и вырос в мухаджирской деревне близ Батуми, его первым языком был грузинский, и он единственный из всего рода сумел вернуться на историческую родину, в Абхазию. Тем страшнее было защищать свой дом от вчерашних соотечественников.



Сергей Соловьев с первых занятий учил нас говорить своим голосом, быть максимально честными со зрителями и добиваться художественного результата. Для этого требовалась максимальная открытость, искренность, бесстрашие, идущее не из головы, а от сердца, умение слышать себя. Соловьев говорил: «Во всем, что вы делаете, должна быть какая-то магия», но рецептов не предлагал, а просто требовал необыкновенного. Часто отвергал работы, безукоризненные с точки зрения формального ремесла, хвалил вещи, сделанные по наитию. Эти свойства в высшей степени присущи фильмам Отара Иоселиани, неореалистам и французской Новой волны, ставшим референсом моей работы.





Вага Микаелян:





— На первом семестре второго курса нам задали снять фильм-интервью, и я выбрал тему, касающуюся лично меня — судьба матери, потерявшей ребенка на войне. Стал искать героиню. Подруга рассказала о женщине, ведущей в сети страницу, посвященную памяти погибшего на войне сына — я увидел глубину в этой истории и связался с героиней. Оказалось, она была готова говорить, делиться горем с людьми, и пошла нам навстречу.



Получить награду, конечно, приятно, но самое важное, что «Мам!» посмотрело много людей. Мастера учат нас не задумываться об успехах, а концентрироваться на том, что делаешь, развиваться, не застаиваться на месте. Они очень серьезно относятся к своим студентам, заставляют усиленно обучаться и очень не любят, если мы их подводим. Сергей Валентинович часто говорит: «Художественный талант — хорошо, но, чтобы он принес плоды, надо постоянно работать!» Прежде всего, кино — это мастерство, а уж затем — личностное высказывание. Каждый семестр нам дается новое задание — раскрыть характер героя через интервью, затем — максимально отойти от слов и передать суть событий через безмолвно наблюдаемую жизнь. Такое разнообразие позволяет каждому найти свой способ снимать кино. Но тут важны две вещи. Первое и самое главное — тебя должна волновать тема, без этого не получится хорошего фильма. Во-вторых, важно использовать не банальные, лежащие на поверхности факты, а углубляться в подсознательные фундаментальные вещи, позволяющие не только раскрыть тему, но и нащупать ее взаимосвязь с самым широким контекстом и подтекстом.





Наталья Абрамова:





— Задумывая кино, мы, аниматоры, отталкиваемся от образов и делаем их довольно фантастическими, но под любым сюжетом подразумеваем судьбы конкретных людей, которым сопереживаем. В рисованных люде-зверях я узнаю себя, собственные черты характера и повадки. Главный герой «Праздничного ужина» — волк — способен вытерпеть много неудач, но какая-то мелочь может буквально разорвать его на части. Таков и наш мастер: на каком-то этапе работы он подошел ко мне и сказал: «Баста! Выбрасываем все, кроме самих персонажей...» И я поняла, чего он от меня добивался, — ведь так же работала анимация его учителя Федора Хитрука, «История одного преступления», и я рада, что он заметил в моей работе переклички с ней. Труд аниматора сродни работе скульптора, чем дальше продвигаешься, тем решительнее отсекаешь все лишнее. В какой-то момент я оставила своей лисе лишь глаза, а волку — одну улыбку... Правда, из этой концепции выбились братья-кролики, которых Патрикеевна приготовила Серому на обед… Но как раз поэтому они и сбежали от «сладкой парочки».



Очень приятно, что мою работу заметили и отметили, потом возникло чувство — «ой, а зачем и за что?». В любом случае это добавило уверенности, и сейчас я готовлю дипломное кино очень про себя, про мое детство и окружающих и вещи, которые мне нравятся.



Чему научил нас мастер? Сложный вопрос, буквально всему — образному мышлению, подходу к построению истории, техническим приемам. Но сейчас в голове пустота — словно ничему не училась, а только-только пришла на первый курс. Правда, теперь я не боюсь начинать все с чистого листа: Алексей Демин вложил в нас уверенность в собственном творческом пути. Диплом дает возможность сделать кино «от и до» как тебе нравится, первый и, возможно, последний раз в жизни.





На фото: кадр из фильма «Я хочу тебе что-то сказать». Фото на анонсе: кадр из анимационного фильма «Праздничный ужин».



