ММКФ в эпоху пандемии: доедет ли Ким Ки Дук в Москву на перекладных?

Алексей КОЛЕНСКИЙ





Стартующий первого октября 42-й Московский международный кинофестиваль из-за карантина недосчитается международных гостей, а также сделает упор на лентах из России и постсоветского пространства. «Культура» рассказывает о подробностях грядущего события, которыми поделились организаторы на пресс-конференции в понедельник. Начиная пресс-конференцию, кинокритик, один из кураторов программы кинофестиваля Петр Шепотинник успокоил публику, избалованную традиционными летне-весенними датами праздника кино: «Берлинский фестиваль проводится примерно в тех же климатических условиях (проходит в феврале. — «Культура») и звезды совершенно спокойно оголяют плечи, чтобы продемонстрировать драгоценности, стоя на ковровой дорожке...»



«Особенно если за это хорошо платят!» — поддержал коллегу программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. — Мы до сих пор сами не верим в это чудо, что наш фестиваль пройдет очно, интересно, как удастся его провести!»



Организаторы не скрывали оптимизма, ведь, невзирая на карантин, в этом году им удалось сформировать сильную программу.



«В этом году мы решили сократить количество программ из-за необходимости увеличить время между сеансами, что вызвано карантинными мерами, — с грустью признался Петр Шепотинник, — и гостей фестиваля в связи с перекрытыми границами у нас будет минимум в три раза меньше. Все зависит от того, какие страны будут открыты... Но ограничения не так сильно сказались на программах. Так, у нас — с пылу, с жару — будут представлены три фильма Венецианского фестиваля — «От смерти и до смерти» Хилара Айдарова, «Новый порядок» Мишеля Франко и фильм-сюрприз, девятый фильм моей программы — очень смешная антиутопия, экотриллер «Государство комаров».



Жюри основного конкурса возглавит режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Вместе с ним судьбу претендентов на главный приз фестиваля, статуэтку «Золотого Георгия», определят актриса Марина Александрова, румынский режиссер и продюсер Александр Йорданеску, британский кинокритик Брайан Вайнер и египетский писатель, документалист Махмуд Солиман.



Фильмом открытия ММКФ станет ретросказка Михаила Локшина «Серебряные коньки».



Пять из тринадцати премьер основной конкурсной программы — российские: детективный «Гипноз» Валерия Тодоровского по сценарию Любови Мульменко, экзистенциальная драма «На дальних рубежах» Максима Дашкина по сценарию Бориса Фрумина, авторская военная фреска «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, психоделическая утопия по мотивам Велимира Хлебникова «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой и русско-азербайджанская этнофреска «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали.



Сильную конкуренцию отечественным режиссерам составит международная сборная во главе с Ким Ки Дуком, который стремится лично представить притчу «Растворяться». Как рассказал журналистам Кирилл Разлогов, корейский классик обещал добраться до границы на автобусе и попросил организаторов прислать проводника для пересечения контрольно-следовой полосы.



Не менее убедительно выглядит программа конкурса документальных картин. Главной мировой премьерой обещает стать многофигурная народная фреска «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского. Любопытной обещает оказаться кинокартина «Шаман» ведущего российского режиссера неигрового кино Андрея Осипова, размышляющего над феноменом неувядающей любви определенной части наших соотечественников к товарищу Сталину. Еще две работы — коллективный портрет представителей рабочих профессий в «Хэнд мейд» Евгения Григорьева и визионерская панорама «Крым небесный» Сергея Дебижева.



В рамках показа свежих хитов ведущих международных фестивалей, за отбор которых традиционно отвечают кинокритики Андрей Плахов и Петр Щепотинник (программы «Эйфория» и «Восемь с половиной фильмов»), будут представлены новые ленты классиков Алехандро Ходоровского, Алехандро Аменабара, Педру Кошта, а также сюрреалистическая притча по мотивам философских трактатов Владимира Соловьева «Мальмкрог» Кристи Пую, абсурдистский фильм-диалог Жерара Депардье и Мишеля Уэльбека «СПА» Гийома Никлу и казахско-французский неонуар «Черный, черный человек» Адильхана Ержанова.



Публика ММКФ сможет увидеть фильм, который должны были показать на не состоявшемся в результате пандемии Каннском фестивале, — «Гагарин» Фанни Леатара и Жереми Труи. Эта картина войдет в программу «Спектр» вместе с другими: иронической авантюрной комедией с Изабель Юппер «Наркомама» Жана-Поля Саломе, молодежной драмой «Невия» Нундзия Де Стефано и музыкально-сатирическим португальским роад-муви «Технобосс» Жуау Николау.



В коллекции «Мастера» обещают быть «Дьявол между ног» Артура Рипштейна, «Шарлатан» Агнешки Холланд и «Долина богов» Леха Маевского, а также восстановленные шедевры — «Сын Монголии» Ильи Трауберга и Рафаила Сусловича 1936 года и «Интервью» Феллини, удостоенное главного приза ММКФ 1987 года.



Как обычно, разнообразной обещает быть программа «Фильмы, которых здесь не было»: трогательная и чистосердечная история мытарств обыкновенной уборщицы — «Молитва во имя Бога» Робера Гедигяна, сатира о похождениях решившейся на суицид шестидесятилетней феминистки «Лара» Яна-Оле Герштера и белорусский наркохоррор Spice Boyz.



Новая программа кинофестиваля «Молодые и красивые» представит экспериментальные ленты новобранцев мирового кинопроцесса, а «Русский сюжет» — премьеры фильмов по мотивам прозы Сергея Шаргунова, Людмилы Улицкой и Юрия Буйды.



К 75-летию Победы приурочена панорама «Война: свидетельские показания», позволяющая увидеть на большом экране фильмы советских и зарубежных участников Второй мировой — Сергея Бондарчука, Резо Чхеидзе, Петра Тодоровского, Анджея Вайды, Конрада Вольфа. Единственная, но яркая авторская ретроспектива подготовлена сыном французского классика Робера Энрико, полюбившегося советским зрителям «Искателями приключений» с Аленом Делоном и Лино Вентурой.



Традиционно главной площадкой ММКФ станет многозальник «КАРО-Октябрь». В связи с пандемией для посещения сеансов зрителям необходимо будет заранее регистрироваться на сайте фестиваля. Итоги смотра огласят 8 октября. На закрытии обещают показать спортивную драму «На острие» Эдуарда Бордукова.





Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»