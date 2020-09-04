Гоша Куценко о сериале «Ольга»: «Лично для меня Ольга — это вся Россия. Она нам всем и мать, и сестра, и любимая»

Вера АЛЕНУШКИНА









На телеканале ТНТ стартовал четвертый сезон сериала «Ольга» — гомерически смешной комедии, ставшей хитом несколько лет назад. Одну из главных ролей в проекте сыграл Гоша Куценко. Актер рассказал «Культуре» о том, чего зрителям ждать от продолжения сериала. — Гоша, сериал «Ольга» — это история простоватой, но сильной женщины со сложным характером, которую сыграла Яна Троянова. Казалось бы, довольно обыкновенный сюжет, но этот проект, вышедший четыре года назад, до сих пор собирает огромную аудиторию. В чем фокус?



— У него «ручная сборка», он сделан не по шаблонам. И это бесценно, потому что большинство сериалов заимствуют друг у друга или идеи, или технологии. В «Ольге» оригинально практически все: от задумки и до калейдоскопа персонажей. А во-вторых, не думайте, что казаться смешным (или даже глуповато-смешным) легко. В юмор «Ольги» вложен огромный труд, и зрители это ценят. Кстати, для меня это был один из самых сложных комедийных проектов. Да, со стороны все вроде бы просто: «хи-хи, ха-ха», ничего делать не надо. Но «Ольга» снимается как большое кино. И в результате — качество. Этот сериал на порядок, на голову качественнее многих наших комедий.



— Есть ли что-то такое, чем этот проект зацепил вас лично?



— Понимаете, я очень хорошо знаю цену актерскому комедийному труду. Когда я смотрел первые сезоны, то увидел, как пашут актеры. И сразу подумал: работай я в этом проекте, пришлось бы здорово повозиться. А я люблю повозиться в комедии, ведь это прекрасно, когда что-то не получается сразу!



И знаете, что еще очень круто? «Ольгу» снимают ее же авторы. Артем и Паша (Артем Лемперт и Павел Орешин. — «Культура») пришли в этот проект как сценаристы, но в третьем сезоне стали режиссерами. И это проекту здорово помогло, потому что все стало делаться под одним руководством: исчезла необходимость сводить воедино мнения продюсера, режиссера и сценариста. А ведь так много сериалов, где невозможно понять, кто за что отвечает. Тут же за все отвечают они.



— И как вам с ними работалось?



— Отлично! Знаете, я однажды спросил одного ну очень умного человека: «Что нужно сделать, чтобы стать гениальным режиссером?» И он ответил — необходимо знать ответы на все вопросы. Так вот: мне кажется, когда Паша и Артем вместе, они знают ответы на все вопросы.



— Вы сыграли в этом проекте одного из ухажеров главной героини — затрапезного чудака-бизнесмена. Первое появление вашего персонажа совершенно бомбическое: я говорю про эпизод, в котором вы голышом бегали по снегу. Ждать ли подобных провокаций в новом сезоне?



— Мой персонаж возник в сериале как определенная функция: с одной стороны, он был нужен для развития сюжета, с другой — как антипод главного героя. Есть ли необходимость увеличивать мою дозировку? Решать не мне, а ребятам-авторам. У меня-то энергии хватит, чтобы находиться на площадке все время.



Но вы ведь знаете поговорку «Королеву играет свита»? Так вот: все актеры в этом проекте играют одну-единственную королеву — Ольгу. Остальные персонажи — просто ее окружение. И я в этом сериале — лишь элемент украшения. Блеснул поярче — значит, так было нужно в определенный момент. А гореть постоянно от меня не требуется. Бриллиантики же надевают только по праздникам (смеется). А если носить бриллиант каждый день, то он превратится в обычный блестящий камушек.



Но если серьезно, то этот проект совершенно непредсказуем, и в этом его достоинство. Жизнь ведь тоже непредсказуема, правда? Вот вам еще одна сильная сторона «Ольги»: все, что мы видим на экране, очень похоже на жизнь, на то, что происходит со всеми нами. Я бы даже сказал, что лично для меня Оля — это вся Россия. Мне кажется, что сегодня лицо нашей нации — это Ольга. Она нам всем и мать, и сестра, и любимая… Поэтому этот персонаж так хорошо принимается, так ложится на душу.



— Давайте поговорим о вашем новом проекте, над которым вы работали как актер, как режиссер и как продюсер. Вы в прошлом году представляли его на выборгском кинофестивале «Окно в Европу». Я знаю, что фильм сменил название: из «Обычных парадоксов небытия» превратился просто в «Парадоксы». Есть ли еще какие-то новости, связанные с ним?



— Новости есть. «Парадоксы» — это комедия, в которую прокатчики долго боялись вкладываться. Она нестандартная, это правда. В ней много черного юмора, и по форме это альманах: мы взяли несколько короткометражек и переплели их между собой. Поэтому мне очень часто говорили, что «Парадоксы» — проект некоммерческий. Хотя я всегда говорил, что «Елки» — самая кассовая наша комедия — тоже альманах! Как и «Рассказы» Михаила Сегала, «Про любовь» Анны Меликян, как проект «Мамы»… Но, к счастью, мы все-таки выйдем в прокат 15 октября. Правда, кое-что пришлось поменять: мы сделали фильм более форматным, что-то подсократили. Но это все равно альтернативная комедия, главная тема которой — съемки в кино.

После Выборга я показывал «Парадоксы» еще на нескольких фестивалях — и получил шикарные отзывы публики. Да и мне самому эта комедия очень близка: в ней есть и лирика, и фантасмагория. И она такая же странная (в хорошем смысле слова), как и любое кинопроизводство, как вся наша киноиндустрия…



— Планируете ли дальше работать в этой странной киноиндустрии как режиссер?



— У меня есть еще одна идея, и она тоже связана со съемками в кино. Правда, сценарию уже лет десять: он называется «Фокус-покус», и это что-то вроде русского «Бердмана». Может, когда-нибудь я им и займусь. Мне нравится делать кино о кино. Ведь снимать нужно только о том, в чем ты хорошо разбираешься. А я на съемочной площадке провел лучшие полжизни.



— Тогда давайте вернемся лет на двадцать назад. Одна из ваших первых громких ролей — майор Коренев в фильме Егора Кончаловского «Антикиллер». Я не так давно разговаривала с Егором: он сказал, что в современном российском кино появление такого персонажа — неутомимого борца с преступностью — было бы невозможным. А вы как думаете?



— Я с ним согласен. Правда, придумать продолжение мы одно время пытались. И в нем мой герой жив-здоров, работает начальником службы безопасности в какой-то крупной организации, а потом попадает в некую переделку, после которой он вынужден выбирать между своим благополучием и совестью. И на этом, кстати, картина должна бы закончиться. То есть мой персонаж как бы задает себе гамлетовский вопрос «быть или не быть?» — и зависает.



— То есть сделать свой выбор сегодня он уже не может?



— Да почему, может. Но тогда ему придется действовать очень быстро, а не рефлектировать на каждом шагу. И поэтому, самое главное, он будет вынужден погибнуть сразу. А это почти то же самое, как заявить бой на двенадцать раундов — и закончить его через пару секунд. Так что, я думаю, сегодня «Антикиллер» превратился бы в короткий метр: мой герой не выдержал бы долгого боя с этой ехидной. Слишком искушенными стали враги. Да и зрители тоже.



— Гоша, и последний вопрос. Как развиваются ваши отношения с музыкой?



— Я дописал две пластинки за последние полгода, одна из них — прекрасная «Гошанова»! Это босса-нова по стилю. И по моим ощущениям, она очень стильная: писал ее со своими друзьями, вложил в нее всю душу и весь мозг, что от него осталось. Так что очень ее рекомендую: мне кажется, такого у нас пока не было. Во всяком случае, еще никто из актеров так близко к «солнцу музыки» не подлетал.





Фото: кадр из фильма «Ольга»; фото на анонсе — Александр Авилов / АГН «Москва»