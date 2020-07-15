Лондонское метро уничтожило «крысиные» граффити Бэнкси

О ликвидации граффити на тему коронавируса сообщила компания Transport for London (TfL).

Как говорится в сообщении оператора транспортной системы столицы Великобритании, его руководство положительно оценило граффити на тему пандемии коронавируса, популяризующие ношение масок, однако строгая политика компании не допускает использование граффити.

В своей новой акции Бэнкси использовал традиционный образ крыс, обычно символизирующих протест и нонконформизм. На его рисунках крысы запутываются в медицинских масках, используют их в качестве парашютов и чихают. В своем комментарии к видео в Instagram Бэнкси призвал всех подписчиков применять маски для борьбы с распространением вируса.

«Мы хотели бы, чтобы Бэнкси создал новую версию своего послания нашим клиентам в месте, более подходящем для этого», – сообщили в TfL.