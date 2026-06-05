Охота за книгами: хиты фестиваля «Красная площадь»

К главному книжному салону страны многие издательства старались подготовить самые тиражные новинки. В этом году, как в том кино, «все везде и сразу»: новый «Поляков», два новых «Прилепина», а еще «Шаргунов» и «Водолазкин».





Евгений Водолазкин. «Последнее дело майора Чистова». Редакция Елены Шубиной

Юрий Поляков. «Дедушка влюбился». АСТ: Жанры Немолодой, но полный страстей телеведущий Всеволод Ригин внезапно оказывается во власти любви, что грозит крахом его привычному укладу. Параллельно читатель вовлекается в детективные поиски трех мистических раритетов — от золотого наперстка Пушкина до урны Малевича.





Сергей Шаргунов. «Попович». Редакция Елены Шубиной Сын священника Лука Артоболевский готовится к поступлению на филфак и впервые влюбляется, но строгие семейные правила идут вразрез с его желаниями. Появление странного монаха, который зовет юношу сбежать на поиски настоящей жизни, превращает роман воспитания в увлекательную одиссею о вере и взрослении.





Захар Прилепин. «Чужецарствие». КПД Автор бестселлеров «Санькя», «Обитель» и «Тума» в своей публицистической книге осмысляет идеологическую ситуацию в современной России. Второе восстание незамедлительно настигнет страну из-за национализма, искусно мимикрирующего под патриотизм, — таков главный тезис автора.





Захар Прилепин. «Чет-нечет. Раздел старинного имения, или Пособие по новейшей литературе». АСТ: Neoclassic Честный разговор о литературных явлениях. Автор размышляет о том, соразмерны ли современные проза и поэзия великой русской судьбе, можно ли сегодня достигнуть глубины классиков XIX–XX веков, которые закладывали в свои произведения русский национальный характер.







Евгения Ахматова. «Меч до Киева доведет. Сага о Ярославе». КПД Крещение Руси, княжение святого Владимира и братоубийственная война переплетаются с вечными темами дружбы и предательства, веры и циничного безверия. Сюжет доказывает: как бы ни были далеки от нас исторические события, они отзываются в сегодняшнем дне.



Крещение Руси, княжение святого Владимира и братоубийственная война переплетаются с вечными темами дружбы и предательства, веры и циничного безверия. Сюжет доказывает: как бы ни были далеки от нас исторические события, они отзываются в сегодняшнем дне.

Виктория Янтурина. «Сталин. Деконструкция мифов». КПД Смелый и откровенный путеводитель по сталинской эпохе, разбирающий ключевые мифы о жизни и деятельности монументальной фигуры. Автор подробно анализирует такие спорные вопросы, как отношения Сталина с Русской православной церковью, а также механизмы проведения коренизации, коллективизации и индустриализации.



Алексей Волынец. «Рубль, которого не было» Драматичная и увлекательная история отечественной экономики. Читатель узнает, сколько Русь платила Орде, каким было настоящее черное золото и почему названия некогда ключевых товаров российского экспорта забыты. От талонов на хлеб пушкинской поры до кошачьего меха — эта книга раскрывает прошлое российской торговли и хозяйственных кризисов.





«Дачники». Редакция Елены Шубиной Сборник рассказов современных авторов, от Леонида Юзефовича до Дарьи Бобылевой, о даче во всех ее проявлениях. Первая любовь, семейные тайны, летние романы, запах смородины и приставучие комары — все, что определяет настоящее русское лето, оживает на страницах сборника.





«Боль и верность». Редакция Елены Шубиной Сборник рассказов о клубе «Динамо» и футбольном болении как феномене. Название книги вытекает из болезненного вопроса: болеть за великих неудачников, а не за тех, кто постоянно приносит трофеи, — что это, если не высшая форма любви?





Лев Симкин. «Ключ от покровских ворот». Редакция Елены Шубиной Автор погружается в историю создания культового фильма «Покровские ворота», который давно стал энциклопедией московской жизни середины прошлого века. Книга рассказывает о приметах ушедшего времени, историческом контексте, а также о прототипах героев, объясняя то, что сегодняшний зритель уже не считывает.





Амелия Эрхарт. «Счастье летать». Азбука Классические мемуары первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантический океан, рассказывают о профессиональном становлении в героическую эпоху раннего развития авиации. Это — вдохновляющий манифест о мужестве и настойчивости, написанный с легкостью и обаянием. Книга доказывает, что счастье от открытия нового дороже любых неудобств и общественных условностей.





Елена Михалкова. «Если вы меня слышите. Книга первая». АСТ: Жанры Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за поиски пропавшего мальчика. В новом детективе Елены Михалковой расследование приводит сыщиков не только к тайне охотящегося на детей преступника, но и к мрачным событиям из собственного детства.





Марина Чуфистова. «Отец Сережа». Азбука Психологическая проза в лучших традициях русского реализма. Молодого священника отца Сергия ссылают в приход хутора Богданова, в мир бесконечных камышей, чеховской тоски и простых людских горестей. Кризис призвания заставляет героя заново искать свой путь через дела местных жителей — от бизнесмена с темным прошлым до подростка из неблагополучной семьи.





Роман Шмараков. «Плавание Тевсьера». Азбука Остроумное и элегантное переосмысление средневекового рыцарского романа. Герой, которого изгнал собственный отец, попадает после кораблекрушения на спину огромного кита — там расположены целые города. Пророчества сулят ему вечное заточение на спине морского исполина, но он не сдается и борется с капризной фортуной.





Юрий Слепухин. «Перекресток. Тьма в полдень». Азбука Первый роман Юрия Слепухина «Перекресток», написанный в эмиграции из-за ностальгии по довоенному детству, положил начало тетралогии, которую впоследствии назовут «Войной и миром» XX столетия. В центре повествования — жизнь в оккупированном городе и судьба молодежного подполья.





Вирджиния Вулф. «Мой Лондон». КоЛибри Полная биография писательницы от первого лица, тесно переплетенная с жизнью Лондона начала XX века. Через фрагменты дневников, эссе и рассказов читатель «прогуливается» по столице Великобритании. Комментарии к отрывкам раскрывают истории выдающихся жителей и интересные события той эпохи.





Владислав Борецкий. «Мобилизованные музы». КоЛибри Радиожурналист Владислав Борецкий, лауреат премии «Радиомания», превратил свой 15-серийный эфирный цикл «Действующие лица Победы» в книгу о культурном фронте Великой Отечественной войны. Помимо историй хорошо известных подвигов солдат и тружеников тыла автор рассказывает о вкладе писателей, поэтов, актеров, режиссеров и музыкантов — от Константина Симонова до Леонида Утесова.





Владимир Набоков. «Мастера европейской прозы». Corpus Полный перевод лекций Владимира Набокова о мастерах европейской прозы. Сочетая биографические очерки с детальными разборами и оригинальными трактовками Диккенса, Флобера и других, автор раскрывает сущность литературного искусства. Основной текст сопровождают комментарии редактора.





«Александр Птушко. Александр Роу» Нины Спутницкой. Серия «ЖЗЛ: Диалог». Молодая гвардия Документальный роман, основанный на обширном архивном материале, реконструирует биографии двух киносказочников — Александра Птушко и Александра Роу. Сплетение судеб, мозаика фильмов, разоблачение небылиц и подлинные события личной жизни двух героев неразрывны с историей советской киносказки. Читатель узнает, почему не летала птица Феникс и какие зелья предпочитала Баба-яга, кто мог сыграть Пушкина, царя Салтана, Черномора, как делались чудеса и каким образом на сказочных героев повлияли Сталин и Хрущёв.





«Анна Ахматова. Николай Гумилев: Общая молитва» Ольги Черненьковой. Серия «ЖЗЛ: Диалог». Молодая гвардия Знакомство величайших русских поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева продолжалось около восемнадцати лет. Они были обвенчаны. Ахматова надолго пережила мужа и до конца жизни хранила память о нем, не касаясь «тех особенных, исключительных отношений, той непонятной связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями». Две яркие личности говорят на одном языке, глубоко понимают друг друга, чувствуют, что их соединенность выше всего бытового, обыденного, включая супружескую верность. Автор — Ольга Борисовна Черненькова, основываясь на документах, биографических данных и стихах, решилась откровенно рассказать об уникальности столь сложной взаимосвязи, о мотивации поступков двух поэтов, оценивая их поведение с максимальной объективностью и тактом.





«Лев Толстой. Антон Чехов» Владимира Лакшина. Серия «ЖЗЛ: Диалог». Молодая гвардия Книга известного литературоведа, доктора филологических наук рассказывает о личных отношениях и творческих связях писателей, имена которых знаменуют целую эпоху в русской литературе. По документальным свидетельствам, воспоминаниям, дневникам, письмам современников, частью неопубликованным, впервые широко и полно восстановлена история их творческих встреч, бесед, споров в Москве, Ясной Поляне и Гаспре. Говоря о реализме Толстого и Чехова, автор выясняет, что сближает и что разделяет их как художников. Сопоставление творчества писателей дает возможность с новой стороны осветить те художественные открытия, которые внесены в литературу каждым из них, — эпический стиль, психологизм, художественная лаконичность, роль деталей.



Новый роман от автора «Лавра» и «Авиатора» сочетает в себе детективную фабулу с философской подоплекой. В Петербурге убит ученый-нейрофизиолог, за неимением детей пестовавший детище — искусственный интеллект по имени Иван Иванович. Майор Чистов и «начитанный» лейтенант-графоман идут по следу преступника, но автора больше всего волнует, куда после смерти девается душа…