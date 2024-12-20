Вадим Дуда, гендиректор Ленинки: «Мы должны найти свое место и в цифровом мире»

Татьяна ФИЛИППОВА

О сохранении наследия и вызовах, которые ставит перед национальной библиотекой цифровая эпоха.

— Вадим Валерьевич, в Ленинке только что завершился саммит Альянса национальных библиотек стран БРИКС. Каких результатов вы ждете от этой встречи?

— Мы видим, что мир быстро меняется и становится многополярным. Для меня многополярность – это прежде всего содружество равных государств, с равным уважением к культуре, традициям, самобытности, национальной идентичности, которые не переплавляются в единый котел глобализации. Идея провести саммит Альянса национальных библиотек заключалась в том, чтобы найти общие точки, потому что именно библиотеки во многом являются основными хранителями культурного наследия и ценностей.

— Александрийская библиотека была одним из чудес древнего мира, но постепенно пришла в упадок. Есть ли сейчас на Востоке великие библиотеки?

— Их очень много, и у этих библиотек можно очень многому научиться. Национальная библиотека Ирана — это действительно крупная библиотека, величайшее собрание рукописей и хорошая школа реставрации и сохранения наследия. Национальная библиотека Египта – еще одно крупнейшее собрание. Египет – это ведь самая древняя цивилизация. Руководители двух этих великих библиотек были вчера в моем кабинете.

— Какие темы обсуждались на саммите?

— Прежде всего — отношения с государством и новые роли национальных библиотек, в том числе и та роль, которую сейчас начинает брать на себя Ленинка, это роль проектного менеджера, инициатора крупных национальных проектов. А вторая тема — это трансформация, связанная с появлением новых технологий, цифровых прежде всего. Конечно, мы об этом тоже поговорили. Библиотеки — это не только фонды, но и люди, и мы говорили о том, что и как можно сделать, чтобы людям было удобнее и интереснее работать в наших библиотеках.

— Речь идет о новых технологиях или о сохранении внутреннего климата?

— А это связанные вещи, как ни странно. Если работать по-старому, если мы будем заставлять своих сотрудников перьевыми ручками заполнять формуляры, вряд ли мы получим молодых сотрудников. Формы и методы работы должны привлекать молодежь.

— Ленинка участвовала в запуске одного из самых успешных национальных проектов последних пяти лет – создание сети модельных библиотек в городах и поселках нашей страны.

— Это очень важная для нас тема, потому что часть нашей команды работала над этим проектом начиная с 2014 года. Тогда было много библиотечных конференций и на трибуну выходили такие, знаете ли, провидцы, которые говорили: «Смотрите, появился смартфон, зачем нужны библиотеки, через пять лет вас не будет». Все получилось абсолютно не так. Многие страны завидуют запуску нашего национального проекта. Когда государство начинает заботиться о библиотеках, мы видим, что книги нужны людям. И книги, и живое общение, и уважение к местным писателям и поэтам — краеведческий контекст.

— Еще один ваш проект – создание центров консервации и реставрации библиотечных книг. Расскажите, пожалуйста, как он возник.

— Во время пандемии у нас было время подумать о будущем, потому библиотека была закрыта для читателей, но сотрудники ходили. И мы решили запустить очень амбициозный проект — мониторинг состояния библиотечных фондов нашей страны.

При всей обманчивой простоте это сложная научно-методическая задача. В наших библиотеках хранится примерно 880 миллионов книг и документов, причем по самым скромным подсчетам. Любой социолог предложит вам обследовать пять процентов книг и сделать экстраполяцию на весь остальной фонд. Но это невозможно, потому что фонды библиотек разные по составу. У нас в Ленинке есть основной фонд, газетный, журнальный, есть фонд рукописей, редкие и ценные книги, картография, музыкальные документы и так далее. И как вы будете анализировать – пять процентов из каждого фонда?

Тем не менее за полгода мы провели этот мониторинг, в нем участвовали примерно 250 библиотек нашей страны, и мы обследовали примерно 270 миллионов документов из этих библиотек. И стало ясно, что около 15 миллионов документов можно отнести к особо ценным, особенно редким и важным для сохранения нашей культуры. А занимается реставрацией книг не более 450 человек по всей нашей стране, причем 200 из них работают в Ленинке и РНБ, это Москва и Питер. Стало ясно, что такими темпами мы не закончим эту работу никогда.

И мы подумали вот о чем. Реставрация — тонкая сфера деятельности, сочетающая консерватизм и инновации, и поэтому очень важно, чтобы кто-то взял на себя методическое руководство. Мы решили идти по пути

создания региональных центров по нашей методологии. То есть в каждом из этих центров есть четыре основных направления: это массовый библиотечный переплет, это классическая реставрация, это фазовая консервация и лабораторные исследования. Мы помогаем обучением – реставрации невозможно научить онлайн, люди должны учиться работать с бумагой, с переплетом только вместе с мастером. Вот в этом наша роль. Открыто уже 10 центров, и то, что нам это доверили, для нас большая честь

— На сайте Ленинки висит объявление — вы приглашаете библиотеки участвовать в создании таких центров. Много желающих?

— Очень много. Региональные власти поддерживают эту работу, она становится делом не только областей, но и республик и регионов нашей страны. На открытие центра всегда приезжает кто-то из руководства, губернатор или вице-губернатор, и это важно — люди понимают, что нужно сохранить локальное наследие.

Если вы поговорите с ветеранами библиотечного дела, вам скажут, что центр реставрации в областных библиотеках — это помещение в подвале, где работают один-два человека. Сейчас все меняется, и я бы выделил два центра, которые действительно производят очень хорошее впечатление — первый находится при Рязанской областной библиотеке, у него отдельное здание, очень красивое, второй центр — в Воронеже, с видом на главную площадь города. Это меняет отношение к реставрационной работе и руководства, и сотрудников.

Но я хотел бы сказать, что наши усилия поддерживает и федеральное министерство культуры, и Ольга Борисовна Любимова лично, она считает, что мы просто обязаны передать следующим поколениям все то, что мы сами получили, в хорошем состоянии.

— Год назад парадной мраморной лестнице Ленинки вернули исторический облик, а процесс выдачи книг сделали более современным — электронный читательский билет теперь можно получить на Госуслугах. Какие перемены принесет следующий этап реконструкции здания?

— Лестница, которая получилась вызывающе современной, с цифровыми технологиями, стала катализатором больших изменений в технологическом обеспечении нашей работы. Очевидно, что мы будем двигаться в сторону большей технологичности, но в отличие от глашатаев перемен, о которых мы говорили в начале, я искренне считаю, что для Ленинки основная модель библиотечных услуг будет классической — читальный зал. Потому что наш фонд — это фантастическое достояние, и в цифровом пространстве он окажется не скоро. Мы очень много инвестируем в создание новых технологий раскрытия фонда, поиска, создания справочно-библиографического аппарата, обработки книг, но услуга на много лет останется классической.

— Но электронная библиотека, я думаю, уже сейчас является серьезным конкурентом читальному залу.

— Мы в Ленинке говорим, что читатель ходит к нам ногами и пальцами. Ногами — это достаточно большая и стабильная категория пользователей, около миллиона человек в год. Пальцами, то есть через смартфон, приходит огромное количество человек, эти сервисы растут с большой динамикой, порядка сорок миллионов обращений в год, и мы их тоже будем совершенствовать. Но здесь есть непростой аспект: давайте представим себе, что Ленинка научится выдавать все свои книги в электронном виде удаленно в рабочий кабинет читателя.

Оставим пока за кадром, что для этого надо договориться с правообладателем, не нарушать закон. Давайте предположим, что нам это удалось. А как это отразится на областных библиотеках? Не нарушит ли это целостность нашей библиотечной сети? Об этом тоже надо подумать. Дело в том, что библиотеки, в отличие от музеев, имеют дело в основном с тиражной продукцией. И то, что находится в областной библиотеке, чаще всего есть и в Ленинке. Поэтому мы должны очень ответственно подходить к нашей роли лидера библиотечного сообщества и думать о том, как наша стратегия, наши действия отразятся на остальных библиотеках.

— Как бы вы сформулировали свою задачу на ближайшие пять лет?

— Мы должны нащупать наше место в цифровом мире. Давайте я вам покажу вот эту старую газету… Знаком ли вам этот джентльмен?

— Это же молодой Джо Байден. На первой странице пожелтевшей от времени The Guardian.

— Я купил эту газету в мае. А знаете, почему?

Потому что заголовок гласит, что Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки. Посмотрите год — 1987. Удивительно, как история иногда повторяется. Но мы должны подумать о будущем вот в каком ключе.

Конечно, мы сохраняем газеты. Газеты долгие годы были основным источником информации, поэтому они представляют срез эпохи. А сейчас основным источником информации становятся электронные ресурсы — вебсайты крупных новостных агентств, социальные сети. Это большое количество цифровых документов. И мне кажется, мы должны научиться сохранять этот срез эпохи, это наш долг. И это очень непростая задача.

С какой периодичностью выходит газета, можно узнать, посмотрев выходные данные. С какой периодичностью обновляются вебсайты, главная страница?

Второй неочевидный аспект — газета достоверна. Но если кто-то вам скажет: вот архив вебсайтов за 2022 год. Откуда вы знаете, что находится на этих сайтах? Можно ли полагаться на информацию, которую они содержат?

Давайте выскажу экзотичную мысль. А что, если Ленинка будет распечатывать главные страницы всех крупных новостных сайтов и ставить штампик: «подтверждено». Почему бумага? Она стабильна. Можно будет через 150 лет удостовериться, что все происходило именно так. Я думаю, что основной вызов применительно к работе библиотечной, архивной, информационной — это фейки, которые безжалостно будут использоваться, чтобы переписать историю, переписать события, факты в ретроспективе. Я думаю, самый большой вызов для Ленинки — научиться противопоставлять фейкам достоверную информацию нашей эпохи.

— Вы планируете архивировать веб-сайты не целиком, а выборочно?

— Есть много проектов по сохранению всех сайтов. Мне кажется, фишка не в этом. Согласитесь, количество квантов информации, которая стала генериться, растет по экспоненте, но наши когнитивные возможности остались на прежнем уровне. Очевидно, что нет необходимости сохранять весь информационный шум. Но то, что оставило след в жизни большого количества людей, надо сохранить. То, что влияет на общественное сознание. Как это сделать, вот вопрос.

— Вопрос отбора. Картину мира легко изменить, даже не используя фейки, а просто отбирая новости.

— Давайте я поделюсь с вами концепцией, как осуществлять этот отбор. Он должен быть многоступенчатым. Сначала базовая ступень, когда мы системным образом сохраняем определенное количество заголовков, отобрав их заранее. То есть некое ядро. Как минимум должен быть уровень, который позволяет отслеживать важные события среднесрочные. Например – выборы американского президента. Интересно посмотреть, что печатали, интересно сделать скриншот CNN, где Байден обещал не щадить своего сына Хантера, и потом скриншот того же CNN, где он нарушает свое обещание. И третий уровень — сегодняшняя повестка, то, что происходит сейчас, это тоже нужно сохранять. Это непростая история, тут не обойдется без краудсорсинга. Нам нужны мобильные команды, которые будут отслеживать те или иные темы.

Я убежден, что это будет новая дисциплина на стыке журналистики и библиотечного дела. То есть библиотекарь, который занимается подобной деятельностью — это скорее журналист с хорошим чутьем.

— Моя подруга в детстве много времени провела в Ленинке, потому что там работала ее бабушка, и навсегда запомнила запах старых книг. Как вы думаете, когда Ленинка станет крупнейшей интернет-библиотекой, он останется или его заменит специфический запах компьютерной техники?

— Останется, он здесь надолго. Признаюсь, у меня есть один любимый зал, куда я ухожу, когда мне надо уединиться, поработать, почитать что-то очень важное. Атмосфера Ленинки, запах книг абсолютно точно вдохновляют!

Фотографии предоставлены РГБ.