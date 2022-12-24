Философы о философах: журнал Никиты Михалкова «Свой» выпустил новую книгу

Издательство «Родина» начало выпуск книжной серии «Никита Михалков и Свой представляют», где первой новинкой стал уникальный сборник «Философы о философах». Представленные в этой мини-антологии эссе, исторические очерки, статьи публиковались в разные годы в нашем журнале и были посвящены творчеству выдающихся русских мыслителей второй половины XIX — первой половины XX веков. Авторами материалов о своих предшественниках являются современные российские интеллектуалы, ученые-гуманитарии.

Декан философского факультета МГУ Алексей Козырев подробно и всесторонне рассказал о Сергии Булгакове и Павле Флоренском.

Известный парадоксалист доктор философии Федор Гиренок очень популярно объяснил, как пришли ко многим умозаключениям такие известные любомудры, как Владимир Соловьев и Николай Данилевский, Алексей Хомяков и Николай Лосский. Об одном вышеупомянутых высказался так:

«Соловьев был странным человеком. Поздоровавшись, спешил протереть руки скипидаром. Его, по словам Е. Трубецкого, невозможно представить себе как супруга или как отца. Он вечно куда-то уезжал или откуда-то приезжал. Жил не дома, а все больше по номерам. Люди, с грустью замечал Розанов, так не живут. Соловьев неожиданно мог расплакаться, загрустить. Жизнь — это проза. А он любил поэзию. Соловьев был близорук. Плохо видел. Но сторонним людям казалось: он наблюдает запредельное. Многие были уверены в том, что он знается с демонами».

Кандидат исторических наук Ксения Ермишина осветила деятельность первых русских «евразийцев», а также Питирима Сорокина и Николая Лосского.

Талантливый публицист, историк, политолог Егор Холмогоров не только написал о заметных исторических фигурах прошлых столетий Константине Аксакове, Михаиле Каткове, Георгии Флоровском, но и познакомил нынешних любителей серьезной литературы с творчеством Виктора Несмелова. «Вся европейская мысль ХХ столетия была построена на отрицании предпосылок несмеловской теории, – заявляет автор. – От Фрейда и Витгенштейна до Фуко и Бурдье философы, психологи, социологи доказывали, что человек не знает самого себя, что его мышление полно скрытых препон, барьеров, создаваемых и бессознательным, и культурными парадигмами, и ловушками языка, и устоявшимися социальными практиками. ХХ век поставил под сомнение главный несмеловский тезис, задав как бы от лица рефлексирующей персоны вопрос: «Я ли мыслю? Или — некто и нечто вместо меня, а мое «я» является всего лишь культурной и психологической иллюзией».

Также читатель найдет здесь оригинальные статьи Александра Дугина, Дмитрия Володихина, Олега Ермишина, Юлии Мелих, Анастасии Гачевой, несколько лет назад ушедшего от нас Владимира Карпеца.

В аннотации к книге сказано, что она будет «интересна не только преподавателям и студентам философских факультетов отечественных вузов, но и широкому кругу читателей, интересующихся историей русской мысли», и это утверждение, надо полагать, вполне справедливо.