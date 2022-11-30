Издатель Екатерина Каширская — о прогулках по истории и актуальных трендах детской литературы

МАЛАХОВА Наталья

Детская литература — это отдельный «космос», который живет и развивается по своим собственным правилам и законам. Благодаря современным технологиям, в том числе печати и иллюстрирования, в этом направлении появляется все больше новых форматов и продуктов. Одновременно на процесс производства влияют и экономические факторы — повышение цен на материалы и услуги типографий, уменьшение количества профильных мероприятий в индустрии, возможностей посещать некоторые из них за рубежом. Несмотря на все трудности, российские издатели находят пути развития, реализуют новые идеи и не прекращают сотрудничество с иностранными партнерами. О том, как это происходит, рассказывает основатель и директор издательства «Пешком в историю» Екатерина Каширская.

— Вы специализируетесь на «умной» литературе для детей, которая создается не просто в развлекательном, а в образовательном формате. Насколько важно и востребовано сегодня это направление?

— Да, действительно, мы в основном выпускаем познавательные книги для детей и подростков. Такая литература была популярна всегда, но если моим ровесникам в детстве были доступны только 10 серий «Детской энциклопедии», в которых рассказывалось обо всем от путешествий Магеллана до основ биологии, и несколько книг по естественным наукам , то сегодня выбор гораздо больше.

— В чем главные особенности вашего издательства на рынке?

— Мы выпускаем самые разнообразные форматы книг, поэтому у родителей и детей есть возможность выбрать тот способ подачи информации, который им больше подходит. У нас есть иллюстрированные исторические энциклопедии с интересными фактами и подробностями из жизни людей в Древнем Риме, Греции, Китае, на территории Древней Руси и в других странах, интерактивные книги для детей, которым больше нравится разгадывать загадки, решать головоломки, проходить лабиринты – усваивать информацию, делая что-то самостоятельно. В продаже также есть карточные и настольные игры, художественная литература в стиле, который я называю «Дюма для детей». Это детективные истории о приключениях ребят в том или ином месте в определенный исторический период. Издательство выпускает и познавательные комиксы, которые мы переводим с различных языков — в основном, с французского, а также с итальянского и английского. Это относительно новое, но тоже достаточно популярное направление на русскоязычном современном рынке.

— С какими трудностями приходится сталкиваться, работая в сфере познавательной литературы?

— Об этом можно написать целую книгу. У нас есть много собственных, не переводных изданий, которые создаются с нуля. И здесь возникает сложность с поиском авторов. Многие российские специалисты в различных областях знания: архитектуры, биологии, математики, космологии с удовольствием пишут познавательные книги для взрослых — достаточно посмотреть на внушительный список победителей премии «Просветитель», но почему-то большинство из них неохотно создают подобные произведения для детей. Может быть, рассказывать, например, о генетике маленьким читателям кажется им чем-то несерьезным, не очень интересным, но на такие издания есть большой спрос, поэтому мы все равно находим профессиональных авторов, которые помогают нам выпускать их.

Есть трудности и с переводной литературой. Здесь должен быть адекватный перевод, детальный фактчекинг — мы не просто перепечатываем зарубежные издания, а всегда проверяем факты. Кроме того, если речь, например, о комиксах, переведенных на русский, здесь важно сохранить легкость языка, иронию, стилистику и при этом уместить текст, который в русскоязычном варианте часто длиннее оригинального, в баббл — так называется овал с репликой персонажа рядом с его изображением. Все это — непростой труд, поэтому мы сотрудничаем только с лучшими переводчиками.

— А кто ваша целевая аудитория — дети или все-таки их родители, заинтересованные в развитии ребенка?

— И те, и другие. Причем на выставках и ярмарках мы часто наблюдаем, что их интересы расходятся. Например, ребенок хочет какую-то книгу, а мама отвечает, что у него уже десять таких. Или наоборот: папа заявляет, что собирается купить полезное издание по математике, а сын возмущается, что он не будет изучать такую «скучную» науку. В конечно счете, чаще всего им удается договориться, но, конечно, именно родители платят деньги за книги, покупают их в магазинах, на нашем сайте и в онлайн-маркетплейсах.

— Кстати, о том, чтобы ребенку не было скучно: как сделать книгу об истории интересной, увлекательной и запоминающейся?

— В нашем каталоге уже более десяти серий, посвященных различным эпохам мировой и российской истории. И, конечно, каждый из нас помнит, что простое перечисление дат и событий в школьной программе выглядит тоскливо и неинтересно. Создавая наши исторические энциклопедии, мы придерживаемся одного важного принципа: дети запоминают историю, фантазируя о своей жизни в древние времена. Мы стараемся погрузить ребенка в происходящее и предлагаем ему представить, как был бы устроен его быт, если бы он, например, родился в Древней Греции или в Новгородской республике XII века. Из кого бы состояла его семья, кем бы работали родители, какие продукты он бы ел, существовали ли тогда школы и для кого, чему бы он там учился и что бы делал в свободное время, в какие игры бы играл и так далее. Это увлекает.

— Как вам удается продолжать и развивать свою деятельность в нестабильной экономической ситуации?

— С начала пандемии прошло уже почти три года, поэтому мы так или иначе привыкли работать в непростых условиях. Еще летом прошлого года к этому добавились проблемы с типографиями, сроками печати книг. Сейчас из-за санкций возникли другие сложности. Приходится быть гибкими, приостанавливать какие-то проекты, иногда выбирать более бюджетные варианты печати. Так поступают все издательства, поэтому в нашей стратегии справляться с происходящими изменениями нет ничего нового и необычного. Кроме того, помогает город. Агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставило нам и еще 17 столичным издательствам возможность бесплатно принять участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24, представить свою продукцию и программу для гостей в секции Created in Moscow.

— В каких еще ярмарках, книжных событиях вы принимаете участие?

— В России мы стараемся не пропускать ни одного крупного события. В основном это ярмарки в Москве, Санкт-Петербурге и в Красноярске. К сожалению, в этом году Красноярской книжной ярмарки не было, как и других книжных мероприятий за последние несколько лет с начала ковида, зато после пандемии возобновлено проведение крупнейшей книжной ярмарки во Франкфурте, куда мы ездили в октябре, и в Болонье — в марте. Для нас это возможность познакомиться с зарубежными издательствами и выбрать литературу для перевода, договориться о передаче прав, посмотреть книги, которые выпускают другие игроки рынка, а также предложить свои книги для перевода на другие языки. Этого не заменят никакие онлайн-встречи, которые, конечно, помогают поддерживать связь и вести дела на расстоянии нескольких тысяч километров, но все равно: издатели любят подержать книгу в руках, оценить качество иллюстраций и печати, пообщаться друг с другом о содержании или обсудить готовящиеся к выходу проекты. Все офлайн-события — книжные ярмарки, фестивали, выставки очень важны для развития любого издательства.