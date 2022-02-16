Глава издательства «Пальмира» Вадим Назаров: «Нужно запасать не только соль и спички, но и бумажные книги»

Ольга ЕФИМОВА-СОКОЛОВА

«Человек книги-2000», обладатель «Премии Андрея Белого-2020», основатель издательства «Пальмира» Вадим Назаров рассказал «Культуре» о его отношении к жюри премии «Национальный бестселлер», литературных экспериментах издательства и о том, какие книги достойны награды.

В начале февраля был объявлен длинный список премии «Национальный бестселлер». В соответствии с девизом премии авторы 47 текстов уже «проснулись знаменитыми». С 2001 года финалистами премии становились: Дмитрий Быков, Леонид Юзефович, Эдуард Лимонов, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Сергей Доренко, Людмила Улицкая, Роман Сенчин, Михаил Елизаров, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Евгения Некрасова и другие. В этом сезоне в лонг-лист попали не только романы, но и сборники рассказов, отражающие почти весь срез современной российской прозы.

По словам ответственного секретаря премии, критика Владислава Толстова в этом сезоне выросло количество рукописей: «В прошлом сезоне было 43 текста и 5 рукописей, в этом - 12 произведений выдвинуты в конкурс на правах рукописи. Некоторые из них уже обрели издателей и в процессе работы большого жюри, до конца первой декады апреля, мы наверняка узнаем, кто именно будет их издавать. Другим авторам, чьи рукописи заявлены в конкурсе, желаю успеха. В прошлом году рукопись романа Ивана Шипнигова «Стрим» во время работы большого жюри привлекла внимание редакторов издательства «Лайвбук», с автором заключили договор, а летом вышла книга».

— Могли бы вы выделить фаворитов, которые, на ваш взгляд, попадут в короткий список?

— Единственная премия, результаты которой я иногда умею угадывать - Нобелевская. Пять или шесть раз безвестные авторы, которых мы публиковали в «Амфоре», потом становились ее лауреатами, Орхан Памук, например. А «Нацбест» – премия, вроде как, непредсказуемая. Она была задумана как литературный аттракцион, голосование идет на глазах у публики.

— Вы в этом сезоне являетесь номинатором. Какую книгу предложили вы?

Роман Карины Шаинян «С ключом на шее». Это книга и сама не то, чем кажется, и повествует она не о том, о чем в ней, на первый взгляд идет речь. Этот роман притворяется триллером о загадочных убийствах и исчезновениях, а на самом деле это философская притча о подлинной природе зла.

— А из каких критериев вы исходили, когда выдвинули на «Нацбест» именно эту книгу?

— Ну, тут чистая интуиция. Карина вполне может попасть в финал.

— Заявлено, что в этом сезоне из 20 членов жюри – почти половина новички, не писавшие для «Нацбеста» раньше: книжный блогер, рок-музыкант, следователь. Как вы думаете, кто может быть членом жюри?

— Я могу сказать, кто не должен быть членом жюри – издатель, или любой другой корыстный читатель, который зарабатывает на книгах. И создатель «Нацбеста» Виктор Топоров очень хорошо это понимал. Этот конкурс всегда судили дилетанты, то есть читатели бескорыстные.

— А в чем особенность вашего издательства?

— То, чем сегодня занимается «Пальмира», это один из видов возможного будущего нашего ремесла. Мы выпускаем книгу вначале небольшим тиражом, и как только понимаем, что она пришлась она по вкусу публике, сразу делаем допечатку. Холдинг «Т8», в который входит «Пальмира», располагает собственной цифровой типографией. Это позволяет нам экспериментировать с жанрами и тиражами. Мы умеем делать рентабельной публикацию, например, современной поэзии или авангардной прозы. Тут нами найдена, ни много ни мало, новая формула бытования современной литературы.

— Умрет ли бумажная книга?

Бумажные книги – это довольно удобный способ хранения информации, не подверженный моральному старению носителей или хакерским атакам. Книгу придумали не инженеры, это божественное изобретение. И не нам решать, когда в нем отпадет необходимость. Кроме того, мы сегодня живем в эпоху зарожденья суверенного интернета. В такие времена нужно запасать не только соль и спички, но и бумажные книги.

— По-прежнему нашу страну можно назвать самой читающей в мире?

— Наша страна никогда не была самой читающей. Это пропагандистское клише. Англоязычный книжный рынок всегда был намного больше. И во Франции выходили многотысячными тиражами книги, которые в нашей стране не нашли бы и сотни читателей. Просто в доцифровую эпоху у наших соотечественников не было выбора, книга оставалась единственным поставщиком знаний и развлечений. Но чтение – тяжелая интеллектуальная работа, и сегодня с книгой остались, что вполне естественно, совсем немногие.

— Каким на ваш взгляд должно быть произведение, которое понравится большинству членов жюри «Нацбеста»?

— Даже не представляю себе такого текста. Победитель - сумма случайных факторов. Насколько я помню, консенсуса у жюри этой премии не было никогда. И это отлично!

Короткий список премии «Национальный бестселлер» объявят в начале апреля. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт‑Петербурге 29 мая.

Фотографии из архива Вадима Назарова.