«Китоврас» разбушевался»: как прошел книжный фестиваль во Владимире и каким он будет в 2022-м

Алексей ФИЛИППОВ

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года.

Во Владимире впервые прошел фестиваль «Китоврас». Китоврас — мифическое чудовище-кентавр, иногда с крыльями, упоминаемое в русских апокрифах с XIV века: царь Соломон изловил Китовраса, и зверь поразил его своей мудростью. В названии слышна ирония, но здесь есть и другой смысл: фестиваль оказался комплексным, предназначенным и профессионалам, и широкой публике.

На нем присутствовали тридцать почетных гостей и представители сорока крупных издательств, там было много интересных мероприятий, прошли презентации, дискуссии, поэтические чтения — кентавр получился крылатым, крайне многообразным. Для города «Китоврас» стал ярким и значимым событием, ничего подобного во Владимирской области еще не было. Чем еще оказался примечателен «Китоврас», будет ли у него продолжение? Об этом мы говорили с программным директором фестиваля Михаилом ФАУСТОВЫМ.

— Как появилась идея фестиваля?

— Идеей «Китовраса» город обязан директору департамента культуры администрации Владимирской области Алисе Михайловне Бирюковой. Она обратилась ко мне с предложением возглавить этот проект, и мы сделали его в очень короткие сроки. От идеи до воплощения прошло максимум полтора-два месяца. Все получилось достаточно хорошо, на фестиваль приехало большое количество авторов. В течение трех дней во Владимирской областной научной библиотеке кипела жизнь, и у нашей команды появилась шутка: «Китоврас» разбушевался.

На фестивале критики Константин Мильчин и Егор Михайлов спорили о Нобеле, премии «НОС» и других литературных наградах; Андрей Родионов, один из главных поэтов России, читал свои новые стихи; Евгения Некрасова, Оксана Васякина и Татьяна Новоселова представляли проекты Школы литературных практик, говорили о том, как феминизм меняет литературу к лучшему.

Актер театра и кино Александр Олешко прочитал «Сказку о царе Салтане» для детей и взрослых в сопровождении струнного квартета «Мелодион», московский театр «Школа современной пьесы» показал спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Актерский дуэт Анны Лузгиной и Александра Аладышева представил спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. И это далеко не все...

Хороша была и местная, владимирская программа. Звезды сошлись так, что книги нескольких владимирских авторов, вышедшие в разных издательствах, появились непосредственно перед фестивалем. Мы провели презентацию книги владимирского писателя Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского. Выбранные места из переписки со временем и пространством», напечатанную издательством «Городец» буквально за несколько дней до открытия «Китовраса». Это было очень важное событие для Владимира, потому что минималист, мастер короткого рассказа и парадоксальной зарисовки, точного слова и поэтического образа Анатолий Гаврилов местный (да и не только местный!) классик.

Сейчас началась подготовка к «Китоврасу»-2022. Нам очень хочется провести фестиваль летом, на открытой площадке, чтобы на следующий «Китоврас» пришло максимальное количество людей. Мы надеемся, что все ограничения, с которыми сейчас сталкиваются организаторы массовых мероприятий, к 2022-му уже закончатся.

Мы очень хотим, чтобы «Китоврас» рос и развивался. Это важное и нужное событие и для жителей самого Владимира, и для области. Много людей приехало на него из самых разных мест, и не только тех, что расположены во Владимирской области.

— Иными словами, у местной интеллигенции появился повод почувствовать, что она есть.

— У меня есть стойкое убеждение, что книжный фестиваль нужен не тем, кто читает книги. Они и без нас разберутся, что им читать. Фестиваль нужен тем, кто книг не читает. Такие люди приходят на фестиваль, как на праздник, увлекаются — и остаются в этой орбите. Так они начинают читать, посещать книжные магазины и покупать книги. Одна из важнейших функций книжного фестиваля — приохотить людей к чтению. Я думаю, что такие проекты должны развиваться, и у Владимира для этого есть все необходимое. Владимир — старинный, красивейший русский город, с богатой историей, с давними традициями, в том числе литературными.

— Если «Китоврас»-2022 пройдет на улицах и площадях города, то наверняка предполагается и арт-программа?

— О программе пока говорить рано. До лета еще достаточно времени, нам бы зиму пережить... На мой взгляд, арт-программа не так уж и важна: книга — универсальный медиум, люди придут на книжный фестиваль и без выступлений артистов. Я совершенно в этом уверен, так как помню горящие глаза владимирцев на «Китоврасе».

Противоэпидемические ограничения влияют на посещаемость, но у нашей команды есть положительный опыт работы и в таких условиях. В Архангельске на фестивале «Белый июнь» мы даже развернули на территории фестиваля пункт вакцинации, чтобы пришедшие на фестиваль посетители могли сделать прививку. Я именно там себе первый компонент поставил.

Что-то похожее было и в Благовещенске, где на протяжении трех лет книжный фестиваль «Берег» проходил под крышей. В этом году мы вынесли его на улицу, и фестиваль стал настоящей бомбой для города. Я своими глазами видел, как люди уходили с фестиваля с гигантскими пачками книг. В Благовещенске очень мало книжных магазинов, и люди приходили на фестиваль за книгами.

Во Владимире, кстати, похожая ситуация. В городе есть известный далеко за его пределами букинистический магазин «Эйдос», но он борется с книжным голодом горожан практически в одиночестве. Магазинов книги в городе очень мало. Перед открытием «Китовраса» закрылся один из старейших городских книжных магазинов. Люди приходили на фестиваль и покупали книги, потому что больше их купить негде: «Китоврас»-2021, помимо всего остального, стал гигантским трехэтажным книжным магазином. Он открылся, проработал три дня и закрылся, но в 2022-м откроется снова. Я надеюсь, что «Китоврас» станет яркой городской традицией, долгой историей. Владимиру это очень нужно.

— На «Китоврас» приехали занятые московские люди. Что их приводит на книжные фестивали?

— Владимир — прекрасный старинный город. Приехать сюда, посмотреть на местные храмы, послушать рассказы об истории города очень интересно. А для писателей книжный фестиваль важен тем, что он дает возможность встретиться с читателями «глаза в глаза». Поговорить с ними, что-то для себя понять, получить новые впечатления. Писатели любят ездить, и чем необычнее поездка, тем лучше. Некоторые из них приезжают на книжные фестивали с блокнотами, что-то в них записывают, находят истории для своих книг. Это хорошо и для писателей, и для города. Приехав на книжный праздник, писатели уезжают своеобразными амбассадорами города. Потом они рассказывают и пишут о том, как хорошо во Владимире, в Архангельске, в Благовещенске, где-то еще. Порой город, где проходил книжный фестиваль, становится местом действия их следующих книг.

Вот реальная история из Благовещенска. На «Берег» приехала писательница Вера Богданова. Город фигурирует в ее романе, при этом она в нем ни разу не была, о Благовещенске она писала по ролику с YouTube. Оказавшись в Благовещенске, Вера ахнула: «Да он же совсем другой!» Во время поездки она дописывала свою новую книгу. В конце произведения авторы обычно ставят место его создания и дату. В новой книге Веры Богдановой будет написано «Благовещенск, 2021».

— Вы занимаетесь книжными фестивалями больше десяти лет: начали с Новосибирска, сейчас проводите их по всей стране. Где вы сейчас живете, что у вас за команда?

— Живу я в Москве, но обо мне можно сказать, как о герое фильма «Асса»: «Он поэт, он на белом свете живет». Я не поэт, но существую именно так, и этому очень способствует то, что наша команда проводит несколько книжных фестивалей в самых разных регионах.

В нынешнем, очень сложном для массовых мероприятий году, их было четыре: «Белый июнь» в Архангельске, «Берег» в Благовещенске, «Новая книга» в Новосибирске и «Китоврас» во Владимире. О каждом из них я мог бы рассказывать часами. Есть еще несколько «наших» мест: например, Бердск, небольшой город в Новосибирской области. Там мы проводим фестиваль в марте — в это время в Бердске повсюду сугробы, прыгают белки, город очень красив. Это самый настоящий сибирский курорт, в котором при этом очень любят книги. Местная мэрия каждой молодой маме дарит в роддоме книжку с детскими стихами местных поэтов. На следующий год у нас громадьё планов. «Белый июнь» в Архангельске в 2022-м году пройдет с куда большим размахом. Фестиваль станет международным, он будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого. На него приедут несколько важных официальных иностранных гостей из тех стран, которые были связаны с Петром.

«Берег» в Благовещенске будет посвящен 150-летнему юбилею писателя, путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

«День женской книги. Бердск» получит новое название — «Сибирская Атлантида» и будет проходить в течение трех дней. «Новую книгу» мы попробуем провести два раза, летом и поздней осенью. Примерно таким же я вижу развитие «Китовраса».

Фотографии: www.kitovras33.ru.