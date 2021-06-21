На «Красной площади» вручили премии «лицеистам»

Ольга АНДРЕЕВА

В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» с некоторым опозданием состоялось вручение наград лауреатам литературной премии им. А.С.Пушкина «Лицей». Победила не только молодость, но и талант.

Литературная премия «Лицей» им. А.С. Пушкина для поэтов и прозаиков младше 35 лет существует уже пятый год. Все четыре предыдущих года лауреатов награждали точно в день рождения солнца русской поэзии, то есть 6 июня. Но в этом году в доме Облонских по понятным причинам все смешалось, да так, что даже день рождения солнца пришлось перенести на Троицу и День медицинского работника. Впрочем, вряд ли Пушкин, переживший холерный карантин в Болдино, имел бы что-нибудь против.

Пятую премию «Лицей» приютил книжный фестиваль «Красная площадь». Здесь, на Красной площади на фоне матерой июньской жары, народ физически не мог интересоваться литературой больше, чем позволяла близость кондиционеров. Поэтому основными зрителями торжественного мероприятия стали друзья и близкие номинируемых, ну и, конечно, мы, журналисты. Однако несмотря на жару, церемонию посетили высокие гости, которые, как например, Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и член Наблюдательного совета премии, даже соблюли представительский этикет и мучились в костюмах и при галстуках. Члены жюри – Леонид Юзефович, Сергей Лазарчук, Татьяна Вольтская, Сергей Носов и Кирилл Анкудинов – не были так скованы политкорректностью и могли позволить себе быть в летнем.

Речь шла о молодых авторах, поэтому зал ожидал разгула страстей, поисков себя и головокружительных биографий, полных приключений. Номинанты не подвели. Кто-то похоронил себя на границе с Бельгией, кто-то декларировал наличие в своем генетическом коде Маяковского, кто-то в детстве увлекался сжиганием книг, видимо избавляясь от потенциальных конкурентов, кто-то снимал кино после того как закончил нефетегазовый институт, а кто-то просто работал волонтером в красной зоне ковидных больниц.

Награждать начали с поэтов. Питерский поэт и эссеист Татьяна Вольтская поделилась трудностями работы жюри. «С поэзией сейчас сложно, - говорит она, - Сыграла свою губительную роль всеобщая грамотность. Сначала все научились писать, а потом все научились писать стихи. Теперь главная задача отделить настоящих поэтов от тех, кто просто пишет стихи. Это не так-то просто. Одно дело, когда стихи в столбик и в рифму. Другое дело, когда появляется верлибр, и тут повисает пауза». Если учесть, что в этом году на конкурс было подано 2470 работ, то нетрудно представить себе эстетические метания экспертов.

Тем не менее решение было принято. Третье место среди поэтов занял москвич Сорин Брут, второе – челябинец Михаил Бордуновский, а лауреатом объявили Ивана Купреянова. Последний – эффектный молодой человек с артистически седеющей и падающей на глаза челкой, производит впечатление не столько поэта, сколько вполне успешного предпринимателя, которым отчасти и является.

Вообще-то Купреянов вслед за Львом Гумилевым мог бы сказать, что он вовсе не русский интеллигент, а профессию имеет. В 2009 году Игорь закончил Бауманку с красным дипломом по специальности «Стартовые ракетные комплексы». Много лет преподавал, работал инженером и все время писал стихи. С 2018 года после множества самостоятельных и совместных проектов Купреянов создал собственный продюсерский центр «Маяк» для молодых поэтов. В одном из интервью он объявил, что его цель звучит «наподобие лозунга Трампа: Make America great again». «Вот я хочу сделать Make poetry great again, - говорит Купреянов. - Поэзия — это сфера, которая заслуживает большого общественного веса. Поэты в большинстве своем – настолько интересные, тонкие, творческие люди, что должны получать общественное признание. Основная цель «Маяка»— заменить в общественном сознании образ "непризнанного поэта" образом "человека, достигшего успеха"». От столь продвинутого автора можно было бы ожидать дерзких поэтических экспериментов, а вот поди ж ты – пишет Купреянов как настоящий неоклассик.

Кстати, День медработника и Троица, которые случайно совпали с датой награждения лауреатов, постоянно напоминали о себе. Купреянов был первым, кто поднял тему медицины, объявив, что жертвует часть своей премии в Фонд «Звезда на ладошке», поддерживающий детей, больных спинально-мышечной атрофией. Напомним, что призовой фонд премии «Лицей» составляет 4,8 млн рублей. Это значит, что лауреаты в номинациях «Проза» и «Поэзия» получают по 1,2 млн рублей, победители второй степени - 700 тысяч рублей и, наконец, лауреаты третьей степени - по 500 тысяч.

Еще два приза «лицеистам» традиционно вручает журнал «Юность». На сей раз это сделал лично главный редактор Сергей Шаргунов, поздравив своих избранников – поэта Бориса Пегина и прозаика Илью Лебедева.

Спецприз от издательства «Стеклограф» ушел к поэтессе Ольге Скорлупкиной. А еще один спецприз – от ИД «Аргументы и Факты» - был вручен писателю Константину Комарову. Константин отреагировал на признание вполне достойно: «Привет тебе, Красная площадь! – сказал он с Красной площади, - Давно хотел произнести эту фразу именно здесь. Здесь ты понимаешь контекст. Жизнь поэта состоит в основном из поражений. «Ибо, раз голос тебе, поэт, дан, все остальное – взято» - так говорила Цветаева и она была права».

В этом году впервые в истории премии «Лицей» по инициативе издательского сервиса Ридеро номинантов оценивали не только профессиональные писатели и поэты, но и книжные блогеры. В результате тайного голосования блогеры признали первенство махачкалинца Ислама Ханипаева за роман «Типа я. Оригинал лариба». Ислам присутствовал на церемонии только виртуально, следя за происходящим с большого экрана на заднике сцены. Его реакция на награду была довольно неожиданной: «Я сейчас должен сказать только одно: я очень люблю свою маму. Когда я еще скажу это с Красной площади!». Если учесть, что Ислам сирота и написал почти биографический роман о мальчике, живущем в приемной семье, то его слова с экрана приобретают совсем особый смысл.

Когда спецпризы закончились, на сцену вышли маститые прозаики из жюри: Серей Носов и Андрей Лазарчук. «Как и положено, тройка победителей состоит из четырех человек», - тут же объявил фантаст Лазарчук. Третье место в номинации проза заняли две москвички Екатерина Макарова за роман «Цветущий кориандр» и Таша Соколова за «Дневник волонтёрки». Последний роман написан по горячим ковидным следам непосредственно в красной зоне больниц, где автор работала волонтером. «Когда я читал этот роман, - сказал Сергей Носов, вручая приз Таше, - я все время хотел увидеть лицо автор без маски». Лицо девушки оказалось милым и добрым – как и положено человеку, прожившего почти год в больнице на границе между смертью и жизнью. «В эту книгу вошли герои первой и второй волны, - сказала Таша со сцены, - давайте постараемся предотвратить третью, чтобы мне не пришлось писать продолжение». Зрители в этот момент мужественно поправили маски на мокрых от пота лицах.

Второго лауреата представил Уве Кунц, представитель компании «Лотта», любезно предоставляющей средства для премиального фонда. Его русский язык оставлял желать лучшего, поэтому смысл пространной речи угадывался только пунктиром: «Время летает очень быстро…», - сообщил господин Кунц. Дальше шло нечто невнятное, но закончилось все на высокой ноте: все в зале узнали слова «Пушкин» и «шерт побери». Возможно, господин Кунц сказал что-то другое, но все и так поняли, что он любит русскую литературу.

Вместе с Германом Садулаевым Уве Кунц торжественно вручил второй приз прозаику Исламу Ханипаеву. Его роман «Типа я» тронул историей мальчика-сироты с Северного Кавказа, придумавшего себе виртуального друга, кавказского брата Карлсона по имени Крутой Али. Ханипаеву удалось сделать свою историю не столько жалостливой и печальной, сколько мужественной и драматичной.

Когда на сцене появились экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин и председатель жюри Леонид Юзефович, стало понятно, что сейчас назовут главного виновника торжества. «Членов жюри всегда обвиняют в несправедливости и необъективности, - повинился перед публикой Леонид Юзефович, - Но это очень разные вещи. Несправедливость начинается, когда кто-то пытается манипулировать мнением жюри в своих интересах, но такое бывает редко. А вот необъективны мы бываем всегда. Мы необъективны по определению и не можем полюбить одинаково всех авторов». В итоге призером стала петербуржанка Екатерина Кожевина за роман «Лучшие люди города». «Я говорила родителям, что пишу диссертацию, - призналась Катя, - а на самом деле писала роман». Надеемся, родители простят дочери эту ложь во благо.

Кроме этого жюри сочло необходимым наградить почетными дипломами Сергея Кубрина из Пензы «за мастерское владение словом и наследование традициям русской прозы 1920-х годов» и Илью Лебедева «за удачную попытку средствами фантастики выразить нашу фантасмагорическую реальность».

Все литературные тексты лицеистов, чей возраст год от года молодеет и все больше приближается к 30, очень разные не только по содержанию, но и по качеству. Да, роман «Дневник волонтерки» написан стремительно и неровно. Но в этой литературной недостаточности и есть его главное достоинство – это документ из первых рук. Да, среди победителей, так же как и на прошедшем награждении Национального бестселлера, много прозаиков, которые написали свои романы под руководством опытных учителей. Иван Лебедев, автор романа «Оглянись и увидишь дым» превратил в большую литературную форму учебное задание на курсе Евгении Долгиновой, а Екатерина Кожевина писала свой роман под руководством редактора отдела прозы журнала «Знамя» Елены Холмогоровой. Но, как заметила Татьяна Вольтская, даже гениальный педагог не сможет научить авторскому голосу, который у молодых номинантов безусловно есть.

Еще один итог «Лицея» скорее печален – если русская проза упрямо ищет свой сюжет и стиль, не боясь совершать ошибки, то в поэзии возобладал тренд на верлибр и постмодерн. «Огромное количество верлибров выглядит одинаково, как будто кто-то пишет одно бесконечное стихотворение, - говорит Татьяна Вольтская, - Они распространились в нашей поэзии как борщевик, который был кем-то занесен и заполонил все. Постмодерн постарался лишить нас критериев, что такое хорошо в поэзии, а что плохо. Постмодерн научил нас говорить – я так вижу. И это убило все. Постмодерн говорит нам, что в поэзии нет места чувству. Но, позвольте, поэзия и создана для выражения и воспитания чувств».

У молодых поэтов, добавляет поэтесса и преподаватель Людмила Вязьмитинова, ощущается сильный сдвиг в сторону интеллектуальности. Почти все они – дети Дерриды, которые, как говорил Маршак, «Не знают, как мокра вода и страшен холод». Увы, даже яркая биография далеко не всегда спасает от чувственной немоты и эмоциональной импотенции. Наверное, поэтому так дорого членам жюри оказалось творчество поэта Ивана Купреянова. Он единственный, кто избежал сомнительного соблазна новизны, которая поражает многих поэтов, в итоге превращая их в одинаковые кубики лего. «Я очень рада, - говорит Тятьяна Вольтская, - что этот человек не соблазнился столь модной сейчас новизной, а осмелился писать в традиционных поэтических рамках, которые никак и ни в чем не могут ограничить настоящего поэта. Мне кажется, что сейчас писать традиционным стихом это и есть самая большая дерзость и новизна».