Новинки non-fiction: о пользе разговоров с другими и самим собой

Алексей ФИЛИППОВ

Книги о психотерапии: беллетристика от психолога, полезные советы от римского императора

Беллетристика от Лори Готтлиб

Книга психотерапевта Лори Готтлиб «Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и самих себя» по своей структуре не слишком сложна. Здесь три сюжетные линии: две из них связаны с клиентами героини, а третья — с ее собственными проблемами.

Один из ее подопечных закрыт, не идет на контакт и вообще крайне неприятен. Работать с ним — это настоящее испытание: он агрессивен и постоянно испытывает героиню на прочность. При этом он очень одаренный человек — удастся ли ей понять, что стоит за его неприятной маской и для чего та ему нужна?

Вторая клиентка умирает от рака. Она уже давно болеет, у нее была ремиссия, а теперь надежды нет. Женщина понемногу уходит, героиня помогает ей примириться с неизбежностью. Клиентка помогает психотерапевту понять, что по сравнению с этим любые житейские обстоятельства — ничто.

Сама героиня собирается замуж за человека, который во всех отношениях ее устраивает. Но тот разрывает отношения — его дети выросли, и он не хочет долгие годы жить вместе с ее ребенком. Ему надо жить для себя. У нее начинается тяжелая депрессия, принимая клиентов, она с трудом удерживается от того, чтобы не разрыдаться. Ей тоже нужен психотерапевт, и она находит его по рекомендации.

Книга написана психотерапевтом, и было бы странно, если бы эти коллизии закончились катастрофами. Например, отношения с трудным клиентом завершаются полным фиаско, умирающей женщине она оказывается не нужна, сама героиня, со своими проблемами, в результате оказывается у разбитого корыта… В данном случае такое невозможно, хотя в реальности все же случается. Травмы будут проработаны, хам в результате расскажет о том, что его действительно мучает, и откроется для новой жизни. А героиня найдет новый путь к себе — и по ходу дела мы ознакомимся с ее биографией.

Зачем это читать? Здесь интересно то, что не только к психотерапевту, но и в психотерапию идут люди с серьезными проблемами, — для того, чтобы от них избавиться. Это может быть и клиническая депрессия, и последствия изнасилования, и неумение отстоять личные границы. Бывает, конечно, всякое, но гармоничный, вполне уравновешенный человек едва ли может стать хорошим психотерапевтом. В профессии есть и такие, но они, как правило, не слишком преуспевают. Сильные профессионалы помогают другим после того, как помогли самим себе, или — одновременно — помогая себе, помогают другим.

Тут бывают интересные вещи: читая Instagram того или иного психолога, штудируя тексты, где профессионалы рассказывают о своих безымянных клиентах, видишь, как на их истории проецируется личная история самого психотерапевта. Разбирая историю клиента, он что-то доказывает самому себе. Но, встраивая иного в собственную систему координат, хороший профессионал, тем не менее, ему помогает. Об этом Лори Готтлиб не пишет, но ее книга интересна тем, что профессия, хотя бы отчасти, показана в ней изнутри.

Книга предельно беллетризована, и все же отнести ее к художественной литературе сложно. Что из этого может извлечь тот, кому нужна психологическая помощь? Полезных советов в книге Лори Готтлиб нет, но, возможно, она хотя бы отчасти снимет все еще существующее в нашем обществе предубеждение против психотерапии. К нам она пришла поздно, подготовленные в советских вузах психологи осваивали новые для них методики в девяностые — по только что появившимся книгам, посещая семинары приезжих специалистов. А сейчас можно получить какое угодно образование, зато его качество иногда вызывает вопросы.

Главное же в том, что наши люди не всегда понимают, что такое психотерапия и для чего она им может понадобиться. На этот вопрос книга отвечает вполне убедительно: слушая и задавая вопросы, ее герои меняют человеческие жизни к лучшему.

Важная проблема сегодняшней жизни в том, что сейчас вообще никто никого не слышит и люди интересны только самим себе. В учебниках по психологическому консультированию пишут, что терапевтический эффект достигается даже в том случае, если один человек просто выслушивает другого. Книга показывает, что получается, когда слушают и спрашивают хорошо подготовленные профессионалы. Результат впечатляет и, в общем, не слишком отличается от того, что бывает в реальности, — если психотерапевту и его клиенту повезло друг с другом.

Лори Готтлиб. «Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и самих себя». Эксмо, 2020

Полезные советы от Марка Аврелия

Книгу Дональда Робертсона «Думай как римский император. Стоическая философия Марка Аврелия для преодоления жизненных невзгод» стоит читать для того, чтобы взять на вооружение то, о чем в ней идет речь. Автор, когнитивный психотерапевт, представитель самого рационального направления в психотерапии, рассказывает об императоре-стоике Марке Аврелии. Он ищет параллели между стоической философией римского императора и когнитивно-поведенческими методиками — но это не самое интересное в его работе.

«Наедине с собой» Марка Аврелия — превосходное пособие по разумной жизни, самодостаточности, умению ладить с собой и другими. Заслуга автора в том, что он преподносит все это в концентрированной, легкой для понимания форме. Дональд Робертсон превратил философский труд в компактный, легкий в употреблении интеллектуальный фастфуд, но после его книги хочется прочесть и оригинал. Однако польза есть и от пересказа: наш ХХI век напоминает время заката Римской империи, — вокруг масса легкодоступных удовольствий, моральные ценности относительны, ощутимо дыхание приближающегося варварства. Советы Марка Аврелия актуальны, хотя с сегодняшней точки зрения и находятся порой на грани фола. Император-стоик рекомендует каждое утро напоминать самому себе, что ты умрешь. В нашей культуре на это способен не каждый.

Но у него есть и масса других, более понятных человеку нашего времени и чрезвычайно полезных советов. Вот один из них: если ваши интересы задеты и человек относится к вам как к врагу, попробуйте его понять. Встать на его точку зрения, взглянуть на ситуацию его глазами. Это уберет гнев — ярость плохой советчик. Поняв другого и относясь к нему без предубеждения, вы сможете лучше ему противодействовать. Этот совет проверен на практике: Марк Аврелий выиграл не только войну с варварами, но и гражданскую. Победу в ней ему принесли доброжелательность и спокойствие.

Суть его житейской философии в самоконтроле и познании самого себя — это ключ к пониманию других. С этим связано укрощение страстей, будь то ярость или стремление к наслаждению. А также умение выносить житейские и моральные тяготы (если ты смертен, они значения не имеют) и умеренность во всем. Император находится в постоянном внутреннем диалоге с собой, он сам себе психотерапевт. И методики, которыми он при этом пользуется, действительно напоминают современные когнитивные методы.

Мерилом служит результат — какой смысл, к примеру, гневаться, если это принесет вред тебе самому? Марк Аврелий советует взять в качестве житейского идеала человека, который кажется совершенным, и соизмерять с ним свои поступки. Дональд Робертсон рекомендует использовать в этом качестве самого Марка Аврелия. Это удачная идея, ведь император-стоик всю жизнь следовал своим принципам, перестраивая под них самого себя.

Он был физически слаб, но исправил это тренировками. Не любил войну, но в силу необходимости стал удачливым полководцем — здесь ему помогли терпение и здравый смысл. Его предавали, но он относился к этому без удивления и гнева, не заблуждаясь насчет человеческой природы. И не озлобляясь: Марк Аврелий загодя простил сообщников предателя, и те принесли ему его голову. Это не доставило ему радости, родственники врага тоже были прощены. И дело было не в одном милосердии — так император выбирал самый верный путь к победе и миру.

Он всегда сохранял ровное и спокойное расположение духа и так же встретил смерть — к большому горю подданных и солдат, считавших его любимцем богов. На легионеров производило большое впечатление то, что Марку Аврелию везло: однажды его войско напоил дождь, в другой раз молния сожгла осадные машины врагов. Есть счастливые и несчастливые судьбы, дождь и молния не связаны с философией, но во всем остальном он был сильно ей обязан. Гнев и пристрастие, любые сильные аффекты из рук вон плохие помощники, дурные советчики — и Марк Аврелий научился без них обходиться.

Дональд Робертсон. «Думай как римский император. Стоическая философия Марка Аврелия для преодоления жизненных невзгод». Бомбора, 2020