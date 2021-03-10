Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил 12 мая в Государственной ду...
Об этом сообщает Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имен...
Церемония открытия самого большого парадного дворца Нижнего парка состоится 20 мая, сообщили в пресс...
Покажут работы Димы Ребуса, Дмитрия Аске и Павла Пепперштейна, сообщили в пресс-службе.
Отчеты ученых опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.
Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Герой России подверг резкой критике идею фильма «Вызов» в разговоре с Газетой.ру.
Трансляция торгов прошла на сайте аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.
Об этом сообщается на сайте театра «Ленком».
Выставка открылась в четверг в Михайловском замке, сообщили в музее.
Выступления пройдут на стадионе «ЦСКА-Арена», рассказал Александр Цой в интервью ТАСС.
Об этом рассказал ТАСС режиссер спектакля Егор Перегудов.
Трансляция торгов шла на сайте аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.
Такую версию выдвинули британские ученые по результатам исследования, пишет «Нью сайентист».
О смерти артистки сообщается на сайте Александринского театра.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.
Об этом сообщил журналистам директор театра Антон Гетьман.
Телеведущий назвал российское шоу примером расового и гендерного разнообразия.
Об этом говорится в совместном сообщении Первого канала и «Роскосмоса».
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