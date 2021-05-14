Без деления на красных и белых

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

В Омске увидела свет книга, которую можно назвать памятником жертвам русской смуты ХХ века. Именной указатель включает в себя сведения о 2700 персоналиях, чья смерть в 1918-1919 гг. наступила в условиях армейской службы на территории Омского региона.

Сотрудники Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области Дмитрий Петин и Максим Стельмак проанализировали записи в разделе «Об умерших» метрических книг храмов всех конфессий, которые действовали в регионе столетие назад. Но главным источником информации (3/4 всех имен) стали метрические книги Богородице-Скорбященской госпитальной церкви, относившейся к военному ведомству. Эти данные добавили новые штрихи в картину трагических событий начала прошлого века.

Воевала молодежь — многим было всего 19-20 лет. Младшие офицеры ненамного старше рядовых — 22-23 года. В актовых записях много имен с формулировкой «молодой солдат» — по факту это новобранец, который успел прослужить считаные недели. Что же касается молодых офицеров, то еще со времен Первой мировой существовала практика, когда вчерашние гимназисты или студенты после окончания ускоренных курсов получали офицерские погоны и буквально за пару лет фронтовой службы обретали солидный боевой опыт.

Есть и совершенно юные добровольцы — 16-летний рядовой Белой армии Матвей Сизов погиб в августе 1919 года. Совсем еще мальчики воевали и на стороне красных, и тоже гибли в боях...

Восемь человек представлены обезличенными формулировками из документов — «неизвестный солдат», «неизвестное лицо в форме правительственных войск», «поручик Константин».

Встречаются и громкие имена. 19-летний «гусар отдельного конного дивизиона бригады Красильникова» Логгин Пепеляев — один из братьев Виктора и Анатолия Пепеляевых — знаменитых политических деятелей белого Омска. Он вместе с братом Анатолием весной 1918 года создал в Томске подпольную белогвардейскую организацию, а в канун 1919 года погиб в Канском уезде Енисейской губернии — был смертельно ранен при штурме занятой красными партизанами деревни.

Офицеров и военных чиновников в этом списке около ста человек. О смерти некоторых из них запись: «убит» или «умер от ран». Были и случаи суицида, описанные формулировкой «застрелился в припадке умозамешательства» — сказывалась огромная психологическая усталость от войны, ведь были те, кто воевал уже третий-четвертый год подряд.

Что же касается красногвардейцев, то многие фамилии сопровождает формулировка «убит в бою с чехословаками» — в конце мая 1918 года на территории Омской области развернулись масштабные боевые действия между белочешскими частями и большевистскими силами.

Обращение к актовым записям ломает стереотипные представления о жертвах Гражданской войны — подчеркивают создатели справочника. По документам видно, что огромное количество жертв было вызвано в первую очередь эпидемией заразных болезней, например тифа, который убивал и в глубоком тылу. А еще были холера, пневмония, дизентерия...

Умерших от болезней было значительно больше, чем тех, кто умирал от ран. Именно болезни оборвали жизнь четырех генералов, упомянутых в мартирологе. Жертвами тифа становились многие медицинские работники, ведь медперсонал был в прямом контакте с заболевшими.

Записи с упоминанием погибших в боях встречаются в основном в мае-июне 1918 года и поздней осенью 1919-го. На осень 1919 года пришелся и пик эпидемии тифа.

Документы показывают, что в белом Омске лечили пленных красноармейцев, в красном Омске лечили бывших белых. Священники всех конфессий исполняли свой пастырский долг — отпевали и тех и других. Врачи и священнослужители показали себя выше братоубийственного противостояния.

— Практика подготовки книг памяти в России очень солидная, но, если говорить о Гражданской войне, подобных изданий со ссылками на конкретные документы вплоть до листа у нас в регионе, равно как и в стране, не было. Ведь все метрические книги храмов, хранящиеся в Историческом архиве Омской области, оцифрованы, с ними можно ознакомиться в читальном зале. Работа над книгой заняла чуть более года. Доводить справочник до финальной стадии пришлось в наш «ковидный век». Удалось ощутить трагическую параллель времен, — отмечает Дмитрий Петин.

Именной справочник-мартиролог жертв Гражданской войны не замкнут только на Омский регион — с 7 июня 1918 года по 13 ноября 1919 года Омск был административным центром антибольшевистской Сибири, и здесь, ввиду известных исторических событий, оказались многие уроженцы Центральной России и иных территорий. Книга особенно ценна с учетом того, что почти все массовые захоронения периода Гражданской войны, сделанные на территории современной Омской области, до наших дней не сохранились.