Ярмарка Non/fiction в Гостином дворе: книголюбы метут все подряд

Ольга АНДРЕЕВА

Первые три дня Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction развеяли все страхи издательств, которые панически боялись, что читатель после пандемии разлюбил бумажную книгу. Теперь издатели боятся другого: на выходных оголодавшие читатели снесут все.

Когда организаторы перенесенной из ковидного декабря на почти бесковидный март Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction составляли программу, скорее всего они трепетали перед возможным провалом. После мрачного года, проведенного на грани глухого локдауна, было не вполне понятно, кто из бойцов книжного фронта вообще остался в живых. Существовала реальная опасность, что на призыв организаторов отзовутся только издательские монстры типа АСТ, а все остальные просто не найдут сил приехать и представить новинки.

И все же чудо случилось. В программе нынешней ярмарки заявлено 228 издательств из 16 стран. Оказалось, что книжная жизнь, даже уйдя в подполье локдауна, все равно продолжалась. Писатели, воспользовавшись тишиной и одиночеством, успели написать много нового и довести до финала работы, длившиеся годами, а издатели даже на удаленке ухитрились все это издать. В программе множество ярчайших книжных премьер. Издательство АСТ и редакция Елены Шубиной предлагает давно ожидаемые романы Гузель Яхиной, Леонида Юзефовича, Евгения Водолазкина и Захара Прилепина. Издательство «Новое литературное обозрение» выложило на полки аж две книги из новой серии «Гендерные исследования». Молодая гвардия зашла, что называется, с козырей и выбросила явный хит. Им стала новая биографическая работа Льва Данилкина «Пассажир с детьми. Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года». Высшая школа экономики предложила интеллектуалам перевод главной книги самого необычного географа планеты Девида Харви «Состояние постмодерна». Отлично представлены и малые региональные издательства. Тюменский университет выпустил мощный флеш-бук лауреата Большой литературной премии России Анатолия Омельчука «Книга Сибири».

К вечеру пятницы уже прошли презентации более десятка книг известнейших авторов: Веры Полозковой, Андрея Кураева, Валерия Подороги и многих других. Вроде бы это те имена, которые должны были бы быть оставлены на ярмарочные выходные, то есть на пик продаж и читательского интереса, но в этом году у организаторов много тузов в рукаве. На выходных москвичей поразят в самое сердце следующим фонтаном книжных шедевров. Композитор и философ Владимир Мартынов представит второй том своей «Книги перемен» (Издательский дом «Классика-XXI»). Павел Басинский расскажет о новом романе «Любовное чтиво», Алексей Слаповский – о новом романе «Недо». Ожидаются новинки от Шамиля Идиатуллина и Юрия Буйды, Михаила Незыгаря и Дианы Арбениной. Всего не перечислишь.

У нынешней ярмарки много своих внутренних сюжетов. Впервые так широко и полно представлен довольно новый для России жанр комиксов. Ему посвящена отдельная секция. Кроме того ярмарка удачно совпала с началом Года науки и технологии в России, что привело к естественному акценту на научно-популярной тематике. Короче говоря, организаторы и издатели очень старались.

Но если страх не собрать новые книги развеялся еще на стадии организации, то до первого дня ярмарки нельзя было предугадать, как отреагирует массовый читатель, зашуганный масочным режимом и давно угнездившийся на домашних диванах. А вдруг за год пандемии электронное чтиво окончательно победило бумагу и организаторам ярмарки пора признаться самим себе – метаться уже поздно, они проиграли бой с цифрой?

Но вот прошли первые три дня ярмарки, которые по традиции всегда выпадают на рабочие дни. Во все предыдущие годы Нонфикшен в эти первые дни всегда являл собой довольно грустное зрелище: полупустые павильоны, редкая и в основном праздная публика, равнодушно листающая новенькие фолианты на прилавках. В этом году в Гостином дворе все не так. Жужжащие энтузиазмом толпы упрямо и вдумчиво осаждают прилавки. Люди приходят с составленными заранее списками и сосредоточенно изучают план выставки, чтобы не пропустить зону искомого издательства. Продавцы, полные усталой радости, не успевают отвечать на вопросы и добывать из коробок новые экземпляры.

- Мы издательство Альпина паблишер, - деловито блестя глазами над маской, говорит молодая девушка за стойкой, - Книжная отрасль за время пандемии понесла большие убытки. У людей сократились расходы, и мы ожидали, что продаж в этом году будет намного меньше, чем обычно. Но мне кажется, что в этом году выставка удалась. Все соскучились по живым книгам. Всем хочется их потрогать, полистать. Все хотят общаться, разговаривать с авторами, с представителями издательств, получать какие-то советы, рекомендации. Мы такого не ожидали. Уже с утра среды у нас было очень много народу. На нонфикшн первые дни всегда довольно расслабленные, но сейчас наш стенд буквально осаждают покупатели.

Люди соскучились по книгам – эта фраза эхом звучит у всех прилавков, на всех презентациях. Все возбуждены, глаза блестят и у продавцов, и у читателей, и у авторов. Последних можно понять. Ярмарки для большинства почти единственный бенефис, единственная возможность громко и широко представить собственную книгу. И сегодня, в пять часов вечера рабочей пятницы, эти бенефисы проходят на ура. Во всех презентационных секциях толпы людей. Авторов слушают, затаив дыхание, хохочут, задают вопросы.

Татьяна Стоянова, бренд менеджер Редакции Елены Шубиной, с трудом находит минуту поговорить со мной.

- У нас ощущение такое, что читатели соскучились по таким большим интеллектуальным праздникам и рады вернуться в этот книжно-литературный мир. Мы удивлены количеству людей и тому, как идут продажи. Это очень позитивная тенденция и для нас это важный шаг. Интересно, что очень много людей на встречах. Ни на одной встрече не было пустых мест. Большие автограф сессии. Люди приходят за новинками и некоторые книги уходят просто в лет. Ну, например, со скоростью одна книга в пять минут уходит новый роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Кроме этого очень активно идут Алла Горбунова, Леонид Юзефович, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров.

Похоже, организаторы могут выдохнуть: бумажная книга все так же любима. Но впереди выходные, а значит и пик читательского ажиотажа.

- Мы просто боимся выходных, - смеется девушка из издательства Альпина паблишер, - Здесь все снесут. Мы не успеваем подвозить новые экземпляры. Придется приглашать дополнительных сотрудников, мы не справляемся. Но – отдохнем потом.

Фотографии предоставлены организаторами выставки.