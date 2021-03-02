Литература прошлого века дожила до собственного музея

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В ТАСС обсудили открытие Музея истории литературы XX века.

Камертон встрече задала заместитель министра культуры Алла Манилова:

— В этом году Государственному литературному музею имени Владимира Даля исполняется сто лет, и для Министерства культуры это очень важный год. Есть неформальное желание, чтобы по итогам 2021 года музей стал гораздо известнее, чем сегодня. Хочется, чтобы ни один человек, приезжающий в Москву, не разминулся с его экспозициями, ведь он играет важнейшую роль в чествовании наших великих писателей-юбиляров — Тургенева, Есенина, Бунина, а в этом году — Некрасова и Достоевского, 220-летию которого посвящено открытие его мемориального Московского дома. А новый, статусный филиал литературного музея будет серьезно отличаться от моноформата дома-музея, это будет динамичный музей, представляющий незавершенность и неполную осмысленность литературного процесса ХХ века.

Директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Бак поблагодарил Аллу Юрьевну:

— Без постоянной ежедневной заботы Министерства культуры все мероприятия, приуроченные к нашему столетию, были бы невозможны. Когда мы получили здание на Зубовском бульваре, нам казалось, что это не более чем удобное помещение, но позже выяснилось, что дом номер 15 был крупнейшим центром интеллектуальной культуры. В предреволюционные годы и в советское время там жили политик Дмитрий Шаховской, известный художник Дмитрий Кардовский с женой Ольгой Делла-Вос-Кардовской, писатель Викентий Вересаев, востоковед Вольдемар Шилейко, в гостях здесь перебывала вся русская литература — Белый, Горький, Булгаков... Одним словом, мы получили в наследство дом, являющийся метафорой самого сложного столетия. По большому счету, история литературы ХХ века еще не прожита — она дважды подвергалась переписыванию в начале 20-х годов и в конце 80-х. Обе редакции не были шагами навстречу ее подлинной истории. Думаю, мы получим возможность достоверно судить о прошлом столетии, лишь когда поставим рядом «Как закалялась сталь» Островского и «Лолиту» Набокова. В этом сопоставлении заключается идея нашего нового музея. Его экспозиции будут открываться постепенно. Первая посвящена памяти Осипа Эмильевича Мандельштама, в этом же году откроем залы, связанные с Андреем Платоновым и Михаилом Булгаковым. Нам хочется, чтобы среди жильцов этого дома оказались и широко публиковавшиеся, и гонимые авторы. Думаю, среди них будут Александр Вертинский, Алексей Ремизов, Анатолий Луначарский и основатель нашего музея Владимир Бонч-Бруевич. Посетители получат новый музейный продукт, позволяющий через месяцы и годы пунктирно знакомиться с историей литературы в трехмерном, глубинном, динамическом виде. Эта возможность станет материализацией нашего ребрендинга.

Идеи Бака поддержал ректор Литературного института имени Горького, писатель Алексей Варламов:

— Сегодня в обществе важны любые разговоры о литературе, ведь интерес к чтению, мягко говоря, падает и надо прилагать усилия для того, чтобы поддерживать эту тонкую деликатную вещь. Тут ничего нельзя навязывать или принуждать, нужно искать новые подходы, и то, чем занимается литературный музей, очень верно — прийти к книге, окунувшись в прошлое, через писательскую судьбу, быт, отношения с властью. Сегодня в отношении к литературе все еще преобладает идеологизированный выборочный подход — эти писатели нам нравятся, а те от нас далеки, и, в конце концов, это личное дело каждого, но, как гласит приписываемая Сталину фраза: «Других писателей у меня для вас нет!» Важен разумный, в прямом смысле слова государственный подход к нашему достоянию, и здесь, в новом музее, будут представлены левые и правые, почвенники и диссиденты. Он близок мне, как автору писательских биографий Михаила Пришвина, Андрея Платонова, Алексея Толстого, работа над которыми стала для меня подлинным открытием эпохи, о которой не стихают споры. Наши писатели не просто проживали свои жизни, а свидетельствовали о них в своих книжках, письмах, дневниках, открывающих всю сложность ХХ века, многообразие которого никак не сводится к простым ответам на сложные вопросы. Тут важны все подробности и обстоятельства, требующие воссоздания во всем присущем объеме. Убежден, что у студентов и преподавателей нашего института возникнет большой интерес к новой экспозиции, ведь на сегодняшний день мы занимаемся тем же делом — пытаемся представить все стороны литературного процесса, никого не отодвигая в тень. Очень важно, что в Москве появится музей, позволяющий представить личные вещи писателей, прикоснуться к быту и атмосфере. Хочется пожелать, чтобы эта экспозиция непрестанно расширялась и в литературном доме появлялось много новых жильцов!

Первый квартиросъемщик пропишется в 15-м доме 15 марта. Обжиться ему поможет директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Нерлер:

— До сих пор у Осипа Эмильевича не было музейного пристанища. Хочу отметить параллель между литературным музеем и институтом, также являющимся мемориальным памятником, связанным с Мандельштамом, Платоновым и Булгаковым. Знаменательно, что новый музей станет местом встречи этой троицы. И поэт, и его вдова воплощали некую эманацию бездомности, и концепция обретения одним из величайших русских литераторов последнего дома, топографически не относящегося к нему места, очень правильна. Нужно создать быт безбытного поэта с трагической судьбой — именно эту задачу мы ставили, создавая концепцию экспозиции в пространстве двух комнат и части коридора коммуналки на четвертом этаже. Тут нужно быть очень лаконичными и выразительными. Надеюсь, этому поспособствует многомодульность периодически видоизменяющейся экспозиции.

Корреспондент «Культуры» поинтересовался общей площадью выставочного пространства, перспективами обустройства и развития. Дмитрий Бак заверил, что историческое здание не будет подвергнуто перепланировке:

— Нам досталось настоящее сокровище — доходный дом начала ХХ века, возведенный архитектором и художником Григорием Ярцевым по заказу сенатора Марка Любощинского и автора концепции здания, академика Владимира Вернадского. Мы видим в нем исторический памятник, не подлежащий перепланировке. Экспозиция разместится на четвертом и пятом этажах. Постепенно будут обживаться другие комнаты, но говорить об этом пока рано. Правда, в этот юбилейный год мы надеемся продвинуть вопрос сооружения многоцелевого и многофункционального фондово-экспозиционного комплекса «Морозовский квартал» на Таганке. Когда туда смогут перебраться наши коллекции, половина здания на Зубовском будет служить основной экспозиционной задаче — оптимизации (хотя я и не люблю этого слова) использования нашей коллекции, большая часть которой пока не имеет шансов быть представленной посетителям. Надеюсь, открытие литературного музея ХХ века проложит дорогу этой мечте — 15 марта в час дня мы представим экспозицию Мандельштама журналистам, а первых посетителей примем на следующий день.





Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»