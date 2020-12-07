Нон-фикшн 2020: технологии вместо тележек

Дарья ЕФРЕМОВА

Главное литературное событие зимы — традиционная, на этот раз 20-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction — в этом году пройдет в онлайн-формате на протяжении двух уик-эндов подряд: 5–6 и 12–13 декабря. Наполненный книгами и людьми Центральный дом художника, а затем и Гостиный двор помнят все читатели, издатели и книготорговцы. Стенды, перемежающиеся импровизированными буфетами с «театральными» бутербродами и свежесваренным кофе, оборудованные легкими перегородками сцены-площадки, презентации с утра до вечера в режиме нон-стоп.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Придешь послушать лекцию о поэтике менизенгеров и труверов, а через час уже записываешь монастырский рецепт кулебяки с селедкой, а вскоре мастер-класс по юнгианской трактовке сновидений, к вечеру под тот же пластиковой свод явится какая-нибудь веселая молодежь со стартапом — расскажут, как монетизировать стильный трэвел-блог о поездках в Новый Уренгой.Эти приключения перенесены на весну: организаторы надеются провести ярмарку в Гостином дворе с 24 по 28 марта. Пока — уже ставший привычным онлайн — 29 стран-участниц, более 300 крупных и малых издательств.Среди гостей ярмарки — топовые российские писатели: Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин и Леонид Юзефович.Автор «Лавра» презентует новый роман «Оправдание острова», написанный «на полях» бестселлера из древнерусской жизни, сделавшего писателя знаменитым. «Оправдание острова» — это ироническая утопия, стилизованная под хронику, но не какого-то конкретного исторического отрезка, а всего европейского контекста истории, где Средневековье соприкасается с современностью, на страницах встречаются Вещий Олег, царевич Дмитрий, Прокопий Кесарийский и епископ Григорий Турский, а комментирует все это княжеская чета — Парфений и Ксения, живущие вне времени. Они могут вести теософские диспуты в духе средневековой схоластики, пить кофе с круасанами в современном Петербурге и спорить о теории эволюции и заблуждениях Чарльза Дарвина.— Я человек островной, — рассказал «Культуре» Евгений Водолазкин, — живу на Петроградском острове, и город мой, Санкт-Петербург состоит из островов. Остров — метафора жизни, происходящей на больших пространствах. На территориях континентальных держав бурлят разные процессы, но они не сразу видны и почти никогда не синхронны. Вот у меня и возникла дерзкая затея создать модель европейской цивилизации, рассказанной людьми Средневековья. Дело в том, что всю свою сознательную жизнь занимаюсь историей повествования в Древней Руси: хрониками, хронографами, летописями и так к ним привык, что они стали мне ближе, чем современные исследования. Думаю, что и объективно хроники отличаются в лучшую сторону — доминирующей чертой средневекового историка было стремление к истине, а не к политической целесообразности, чем, к сожалению, грешат современные труды.Новый исторический роман представит писатель, историк Леонид Юзефович. «Филэллин» — «любящий греков». В 20-х годах XIX века так стали называть тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или принимал в ней непосредственное участие. Филэллином, как отправившийся в Грецию и умерший там Байрон, считает себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов.— Это персонаж вымышленный. В отличие от моих документальных книг, здесь я дал волю воображению, но свои узоры расшивал по канве подлинных событий. Действие завязывается в нижнетагильских заводах, продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из России переносится в Навплион и Александрию и завершается в Афинах, на Акрополе. Среди центральных героев романа — Александр I и египетский полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры, однако моя роль не сводилась к выбору цветов при их раскрашивании. Это не реконструкция прошлого, а, скорее, раздумья на исторические темы, — говорит Леонид Юзефович.Лучший мировой нонфикшн представят его авторы из разных стран мира. Выступят знаменитый итальянский историк культуры, специалист по социальной истории и религиозным представлениям Карло Гинзбург, испанский приматолог Франс Де Вааль, который в своей последней книге приводит убедительные доказательства того, что чувства есть не только у человека, но и у других видов, а человеческие эмоции — это прямое эволюционное продолжение эмоций у животных. Американский исследователь, популяризатор генетики Карл Циммер представит книгу «Она смеется как мать», в которой рассказывается, как именно происходит передача генов от родителей к детям. Знаменитый Ю Несбе обсудит с литкритиком Натальей Ломыкиной свой новый роман «Королевство» —второй после «Макбета» заход норвежского детективщика на территорию «серьезной» словесности. Также с читателями встретятся писатель, художник, теоретик современного искусства Павел Пепперштейн, ученый и популяризатор науки Стивен Пинкер (Канада/США), писатель, переводчик, литературный критик и журналист Алексей Поляринов, историк, этнолог, преподаватель Андрей Туторский.— Когда приходится говорить о сложностях нынешнего, полностью онлайнового «Нонфикшна», вспоминается школьная поговорка: «Самый трудный первый класс, потому что в первый раз», — рассказал «Культуре». — Прежде мы не делали ставки на программ в Сети, так что пришлось учиться. Конечно, это нестандартная ситуация: «Нон-фикшн» — событие, к которому издатели приурочивают выходы своих самых ярких новинок, в столицу приезжали региональные издательства, чью продукцию сложно было найти на московских полках. Все, кто бывал на выставке, видели как из ЦДХ и Гостиного двора выходили люди с огромными пакетами, до отказа набитыми тележками, походными рюкзаками. Просчитать потери по сравнению с предыдущими годами заранее невозможно, нет худа без добра. Отчасти потери от отсутствия живых продаж на ярмарке компенсируются акцией «Нон-фикшн в городе» — в книжных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Рязани, Тулы и Волгограда будут представлены новинки из топ-листов ярмарки со скидкой в десять процентов. В столице акция пройдет в магазинах «Мониторбукс», «Буквышка», «Маршак», «Москва», «Пионер», «Фаланстер», «Ходасевич», «Чук и Гек». Это позволит поддержать издателя и читателя. Надеемся еще и на весну. Рано или поздно человечество справится с ковидом и жизнь войдет в привычную колею.