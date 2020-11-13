Поэтический фестиваль «InВерсия» в Челябинске: поэты предсказали будущее

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург









Поэты из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России изучали взаимодействие поэтических практик, языков и видов искусств, участвовали в перформансах и рассуждали о будущем человечества. Пятая по счету поэтическая «InВерсия» прошла с 6 по 8 ноября в рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер», созданного и организованного Государственным историческим музеем Южного Урала.



Кураторами выступили поэты Наталия Санникова, Александр Маниченко, Евгений Смышляев, Константин Рубинский. Участие в фестивале приняли около 50 поэтов из разных городов России.



Тотальная цифровизация, мутация вирусов, неизбежность одиночества и потеря прежних смыслов — об этом чаще всего размышляли в своих текстах поэты во время конференции-перформанса «Проект будущего». Участникам было предложено исследовать перспективы человечества и человека и написать стихи из любой точки будущего.



Если вспомнить фантазии писателей-фантастов XX века, которые занимались моделированием будущего, окажется, что на удивление многое из предполагаемого ими превратилось в реальность. Поэтому кураторы фестиваля полагают, что сегодняшние литераторы вполне могут спрогнозировать, что с нами будет дальше. В конференции приняли участие около тридцати поэтов, которые онлайн читали стихи и прозаические тексты из самых разных точек России и мира. А в Челябинске с площадки «InВерсии» им вторили уральские поэты и гости фестиваля. Звучали строки из 2025 и 2071 годов, из 3488-го и из будущего, которое всего лишь на расстоянии нескольких часов от нас. Большинство авторов сошлось во мнении — жизнь будет непростой, но интересной.



Например, Ростислав Амелин из Москвы озвучил саркастический прогноз о том, что в будущем нас ждет вспышка сверхновой, но чтобы не пугать людей, власти объявят, что это просто праздник с небывалым салютом; Мария Малиновская из Гомеля предположила, что «новая этика» достигнет таких высот, что студент уже не сможет открыть дверь пожилой преподавательнице с кучей учебников в руках, чтобы это не стало вопиющим мировым инцидентом о попрании права открыть дверь самостоятельно.



Три фестивальных дня были наполнены размышлениями о природе слова и существовании поэзии в современных реалиях. Участникам и зрителям, большинство из которых следили за всеми событиями онлайн, была представлена видеоантология «Нешумы: идущий человек. Истории онкопациентов, рассказанные поэтами». Литераторы узнавали истории жизни и болезни своих героинь, подопечных организации «Жить дальше», проникаясь их переживаниями и надеждами, а затем создавали по их историям тексты, ставшие основой для видеоантологии. Видеоэпизоды снимали сами героини проекта, а поэты озвучили свои тексты.



Кураторы фестиваля ежегодно уделяют внимание изучению взаимовлияния различных видов искусства. На этот раз они решили рассмотреть связи между поэзией и кинематографом. По условиям творческого эксперимента «20минус20», литераторы писали стихи к фильмам, вышедшим на экран в 2000 году и ставшим классикой. Монтаж трейлеров к стихам создавало сообщество кинематографистов Южного Урала «Челкиноарт», объединяющее режиссеров Челябинской области, Петербурга и Москвы под руководством Марии Онипкиной. Эксперимент охватил широчайший спектр жанров и фильмов 2000 года — от «Сука-любовь» Алехандро Гонсалеса Иньярриту до «Гладиатора» Ридли Скотта.



В программу фестиваля также вошли встреча со столичным поэтом и драматургом Дмитрием Даниловым, проект «Современные поэты Беларуси в оригиналах и переводах на русский», представленный московскими поэтами Ниной Александровой и Владимиром Коркуновым, презентации книг участников фестиваля, а также поэтические чтения.



Какие тенденции в современной поэзии проявились на нынешней «InВерсии», рассказал «Культуре» один из кураторов фестиваля, поэт, драматург, либреттист, литературный, театральный и музыкальный критик Константин Рубинский.



— Константин, полное название фестиваля этого года «InВерсия: реактивность и резистентность». Какое отношение эти понятия имеют к поэзии?



— Термины «реактивность» и «резистентность» использует не столько литература, сколько естественные науки, характеризуя состояние живого организма по отношению к внешней среде и ее воздействиям. Сегодня мы оказались в поле сильнейших перемен. Новый вирус взломал нашу этику и психологию, сделал недееспособными многие социальные институты, обострил политические конфликты, усилил страх тоталитарного контроля над людьми, но и возбудил повышенный интерес к биотехнологиям и цифровизации. Окажемся ли мы реактивны или резистентны — не только к вирусу, но по отношению к фобиям, мифам, кризису, всякого рода слухам и манипуляциям? Ответы на эти вопросы мы искали на фестивале.



— В «Проекте будущего» поэты дали весьма пессимистичный прогноз человечеству. Как думаете, есть ли шанс заново придумать более светлую модель мира, или приговор поэтов окончателен и обжалованию не подлежит?



— Ну, не все поэты дали такой уж пессимистичный прогноз. Некоторые — вполне себе юмористический. Можно ведь посмеяться над страхами, и в этом проявится надежда. Некоторые — оптимистичный, как поэт и переводчик Дмитрий Веденяпин, сказавший, что свет или тьма будущего зависят от света и тьмы в нас сегодняшних, и привел в пример те ситуации нынешнего дня, где люди и даже целые народы ищут правды — с достоинством, бесстрашием, чувством внутренней свободы и отсутствием насилия. Конечно, это обнадеживает. Если биотехнологии восторжествуют на нашем веку, и мы с вами проживем долгую жизнь. Посмотрим, чьи прогнозы оправдаются (улыбается).



— Какие открытия преподнес лично вам Пятый поэтический фестиваль «InВерсия»?



— Мне понравилось как раз то, что было в меньшинстве. Те самые обнадеживающие, «улыбающиеся» прогнозы на фоне тотального мрачноватого сарказма. Или, скажем, молодой разведчик поэтического авангарда, заговоривший вдруг на закрытии фестиваля вполне классической строфой (Артем Стариков из Москвы. — «Культура»). Или — на фоне яростных жалоб, обвинений миру и деклараций несправедливости и страдания — увлекательная, насмешливая, почти театральная и вместе с этим стоическая поэзия Екатерины Симоновой, презентовавшей свою новую книгу «Два ее единственных платья». Словом, все, что почти празднично выбивалось из ожидаемого дискурса. Редкость и подарок.







На фото Дарья Кригер (Москва), фото предоставлено Государственным историческим музеем Южного Урала, автор фото Максим Грицук.