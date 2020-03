Этот Поп у них Игги зовется

Пожалуй, никогда еще в истории отечественного книгоиздательского бизнеса не было такого рок-н-ролльного бума: новые книги (как аналитические монографии специалистов, так и мемуары самих артистов) появляются на прилавках книжных магазинов как минимум раз в месяц. За последнюю пару лет неравнодушным потребителям поп-музыкальной литературы были предложены жизнеописания любимых рок-кумиров, среди которых Metallica и Элтон Джон, Black Sabbath и Эндрю Ллойд Уэббер, Guns N'Roses и The Doors, Queen и Джонни Роттен, Led Zeppelin и Radiohead, Оззи Осборн и Роджер Долтри... И вот настал черед старины Игги.Издательство «АСТ», выпустившее на русском языке монографию, автор которой один из самых талантливых и компетентных британских рок-журналистов Пол Трынка, шло на определенный риск: честно признаем, в нашей стране популярность Попа (пардон за каламбур) не так уж и велика.Да и в мировой табели о рангах Джеймс Ньюэл Остерберг-младший (таково полное имя музыканта) всегда занимал аутсайдерскую, если не сказать «лузерскую», нишу. Не так часто его альбомы будоражили чарты продаж на двух главных рынках подобного рода музыки — в Великобритании и США. Что уж говорить о России!С другой стороны, даже на бескрайних рок-полях, повидавших всякое, редко встретишь фигуру столь противоречивую и завораживающую. Поэтому круг потенциальных читателей не ограничится теми, для кого многоликая рок-эстетика является нормой жизни: он включит и всех тех, кто любит истории людей, не вписывающихся в привычные рамки.Рьяный, неистовый, наделенный бешеной энергетикой (обрушивающейся на слушателя почти с каждого записанного трека и с любой видеозаписи) перформер; пионер и популяризатор стейдждайвинга («ныряние» фронтмена в толпу зрителей. —); человек, который глотал любое зелье, внюхивал и вкалывал любое «вещество»; оголтелый самец, не пропускавший ни одной юбки... Это одна сторона медали. Но перевернув ее, мы увидим глубокого, интеллигентного человека и прекрасного собеседника.Вот, например, может ли кто-то угадать, откуда взялся лаконичный сценический образ Игги — черные джинсы и голый торс? Идея пришла к музыканту в библиотеке Мичиганского университета, которую он периодически посещал: «Я смотрел книгу о Древнем Египте. И понял: фараоны никогда не носили рубашек. И я подумал: ага, в этом что-то есть!»И если вам кажется удивительным, что необузданный дикарь гаражного рока почерпнул идею концертного «костюма» во время интеллектуальных изысканий в библиотеке, то вы просто плохо знаете этого героя. Вот что рассказывает роуди (гастрольный менеджер. —) группы The Stooges Рой Сигер: «Мы часто собирались, накуривались и слушали рассказы Джима об антропологии и людях древности. Он страшно интересовался прошлым человечества, ранними стадиями развития, когда оно еще так близко стояло к природе...»Грани этой полярности музыканта довольно хорошо отражены на страницах книги «Вскройся в кровь» (в оригинале «Open Up and Bleed». —). Биографическое повествование щедро снабжено беседами автора с главным героем и воспоминаниями хорошо знавших его людей: менеджеров, бесконечно сменявшихся подруг, коллег-музыкантов по группе The Stooges и других друзей и попутчиков...«Когда выходишь от Джима Остерберга, кружится голова — от любви и восхищения, от глубокого уважения и симпатии. Друзья-музыканты, случайные люди из публики, сильные мира сего и медиамагнаты, бесчисленные тысячи людей рассказывают о своих встречах с этим энергичным, талантливым, неукротимым человеком, который побывал на самом дне и вынырнул с неоспоримым достоинством. Все они поражаются, насколько противоречива и полна иронии его невероятная судьба. И все же никто не в состоянии полностью прочувствовать все взлеты и падения этого опыта, экстремальные точки которого попросту выше человеческого понимания», — пишет Трынка в самом начале своей книги.Автор книги вместе с читателем проделывает захватывающее путешествие, препарируя жизненный и творческий путь человека, являющего собой гремучую смесь меда и яда, вместилище калейдоскопа личностей. На четырехстах с лишним страницах читатель найдет ответы на два основных вопроса, выносимых Трынкой в качестве тезисов: «Каким образом один и тот же музыкант мог быть столь почитаем и столь гоним?» и «Как мог один и тот же человек быть так умен и так глуп?»... Согласитесь, разобраться в этом интересно не только убежденным рок-меломанам.