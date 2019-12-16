Ночь грешна

16.12.2019

Алексей КОЛЕНСКИЙ

«Одной волшебной ночью» Франция, Бельгия, Люксембург, 2019 Режиссер: Кристоф Оноре В ролях: Кьяра Мастроянни, Венсан Лакост, Бенжамин Биолэй, Чарли Морган, Мари-Кристин Адам, Кароль Буке, Камилль Коттен, Стефан Роже, Харрисон Аревало, Коля Абитебул 18+ В прокате с 12 декабря

На экранах — ​рождественская сказка для взрослых, разговорно-фривольная комедия положений Кристофа Оноре «Одной волшебной ночью», удостоенная награды в Канне за лучшую женскую роль.

Париж, апартаменты. В миг расставания парочки любовников из-за портьеры является полуобнаженная соперница бальзаковских лет и заявляет, что продрогла и устала от их щенячьих нежностей, а заодно получила жизненный урок, бесценный для доцента истории права. Облачаясь в платье, Мари Мортемар (Кьяра Мастроянни) клянется никогда больше не спать со своими студентами и признается, что связалась с остолбеневшим кавалером, прельстившись лишь его именем Асдрубал Электора.

Хлопнув дверью, дамочка возвращается к семейному очагу. Спустя пять минут оскорбленный супруг, случайно прочитав ее эсэмэски, узнает страшную правду и запирается в спальне. Мари собирает чемодан и переезжает в отель напротив, с тем чтобы разобраться в себе, одновременно приглядывая из окна за рогатым мужем. Любоваться особенно не на что: Ришар Ворример (Бенжамин Биолэй) лишь разбрасывает книжки по всему дому да слоняется из угла в угол.

А Мари, напротив, не собирается встречать Рождество в одиночку — ​у нее затевается новая, фантастическая интрижка: на пороге номера возникает помолодевший на двадцать лет супруг (юный актер Венсан Лакост) и устраивает скандал, завершающийся бурной постельной сценой. Но ужиться с этой версией Ришара оказывается непросто. Вскоре вслед за ним материализуется его первая любовь Ирен Аффнер (Камилль Коттен), за ней подтягивается укоризненная мать и суровая бабушка изменщицы. Также Мари ждет встреча с собственным рассудком в образе игривого ловеласа, представляющегося Шарлем Азнавуром (Стефан Роже), и полувзводом бывших юных любовников во главе с пылким Асдрубалом (Харрисон Аревало). Все эти ожившие «тени» претендуют не только на внимание героини, но околачиваются и в квартире безутешного Ришара — ​безбожно препираются, скандалят, паясничают, рукоприкладствуют и путаются друг у друга под ногами.

Весь этот переполох является не столько комедией абсурда, сколько шуточным психоаналитическим сеансом. Однако бедняжке Мари требуется не помощь специалиста, а великодушное прощение Ришара. Иначе говоря, «этот джаз» является ее смиренной исповедью и одновременно бесстыдной проповедью. Распутница желает не только обрести понимание и прощение за прошлые и грядущие прегрешения, но и смириться с ролью спутницы жизни своего супруга — ​которого Мари, несмотря ни на что, нежно любит.

При внимательном рассмотрении легкомысленный сюжет оказывается сложносочиненным аттракционом. Вуайеристский мотив, плавно перетекающий в саморефлексию, позаимствован режиссером из самой лиричной серии «воспитания чувств» трюффовского альтер эго Антуана Дуанеля, короткометражки «Антуан и Колетт». Переполох с адюльтером является вольным пересказом одной из лучших голливудских комедий Золотого века — ​«Ужасной правды» Лео Маккерри с Кэри Грантом и Айрин Данн 1937 года, а эскапады «женщины за гранью нервного срыва» выдерживают сравнение с лучшими юморесками Вуди Аллена и Бертрана Блие. Однако самое ценное свойство «Одной прекрасной ночи» — ​не занимательная игра в классики, а прочность повествовательной ткани, ни разу не провисающей под весом реприз.

Кристоф Оноре возгоняет легкомысленную фабулу до уровня философского эссе о сути женского начала в духе Дени Дидро. Пикантная и красноречивая деталь: Мари соблазняет студентов с факультета правоведения, тем самым расширяя границы личного права на интимное разнообразие. Сеанс саморефлексии протекает в «номере 212», вынесенном в оригинальный заголовок картины, — ​имеется в виду соответствующая статья кодекса, указывающая на обязательства супругов хранить верность и служить друг другу опорой. В этом тексте не оговаривается, однако, как сохранить любовь после 25 лет брака.

По умолчанию, истинная любовь считается беспощадной стервой, требующей абсолютного растворения в предмете воздыханий. Но плотские забавы на стороне значительно смягчают ее крутой нрав. Впрочем, случается, они приводят к осознанию всецелой принадлежности своей второй половинке. Мари в каждом предмете вожделения начинает видеть образ единственного и неповторимого идеала — ​своего мужа. Стоит лишь прислушаться к зову сердца и убедиться: милый-дорогой-любимый-единственный и слегка потрепанный временем супруг, оказывается, отчаянно прекрасен и великодушен.







