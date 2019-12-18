Музей русского импрессионизма обещает выставки Анненкова и Эжена Каррьера в 2020 г

18.12.2019

В планах на следующий год выставка знаменитого иллюстратора поэмы «Двенадцать» Блока Юрия Анненкова и первая в России обширная выставка французского символиста Эжена Каррьера, сообщает пресс-служба музея.

В феврале на выставке «Юрий Анненков. Революция за дверью» музей представит более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Летом музей представит публике выставку, посвященную Сергею Виноградову - русскому живописцу круга Константина Коровина и Валентина Серова, который также был активным участником художественной жизни России начала ХХ века и влиятельным арт-консультантом.

Для запланированной на осень выставки творчества Эжена Каррьера работы приедут из музейных и частных коллекций, включая Музей Орсе в Париже и Музей Сен-Клу.