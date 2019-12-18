Названы кинопроекты, которые получат господдержку

18.12.2019

Совет Фонда кино утвердил проекты, которые получат поддержку государства.

Как сообщили в пресс-службе Фонда кино, в список вошел 21 проект организаций, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.

Господдержку получат, в частности, фильмы, «Спасите Колю!», «Бешенство», «Гензель и Гретель», «День города».

Частично возвратное и частично безвозвратное финансирование получат проекты «Отель Белград», «Счастье мое», «Летчик».

Картины «Аманат», «Любовницы 2», «Лед 2», «Одиннадцать молчаливых мужчин» будут профинансированы при условии полного возврата средств.

Все проекты были оценены сценарной рабочей группой, а также экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты, состоявшейся 19 ноября 2019 года, отметили в пресс-службе.