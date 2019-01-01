Депутаты утвердили штрафы за незаконную продажу билетов в театры

18.12.2019

Госдума приняла в третьем чтении закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.

Документ устанавливает максимальный штраф в размере не более пятикратной стоимости билета, сообщает «Дума ТВ».

Для граждан штрафы составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц - от двукратной до трехкратной стоимости. Предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф до пятикратной цены билета либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения», - рассказал председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

По словам депутата, законопроект предусматривает меры по борьбе с перекупщиками билетов, которые продают их по завышенным ценам, лишая тем самым граждан возможности посещать культурно-зрелищные мероприятия.