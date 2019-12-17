Золотая коллекция «Мелодии» теперь в открытом доступе

17.12.2019

Фирма «Мелодия» разместила в свободный доступ неохраняемую часть своей классической коллекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь часть музыкальной коллекции старейшей звукозаписывающей компании России размещена на цифровой платформе «Ноосфера» в результате сотрудничества «Мелодии» и Ассоциации интернет-издателей. Для публикации в открытом доступе были отобраны фонограммы, на которые уже истекли имущественные права, а значит, пользователи смогут свободно прослушивать эти аудиофайлы. Информация об их правовом статусе через узел «Ноосфера» появится в национальной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.





«Мелодия» является хранительницей уникальной фонотеки, и это прекрасно, что часть записей из нашей коллекции мы уже сегодня смогли сделать доступной для всех желающих, - говорит генеральный директор «Фирмы Мелодия» Андрей Кричевский. - Мы стремились к тому, чтобы ценители классической музыки могли беспрепятственно слушать интересующие их композиции в хорошем качестве в любой момент времени, чтобы у каждого был шанс познакомиться с музыкальными произведениями, являющимися гордостью отечественной культуры».





Коллекцию, которую «Мелодия» передала в «Ноосферу», называют «золотой». Это около двух тысяч аудиозаписей, и среди них - шедевры классической музыки, лучшие произведения известных авторов. Основная часть коллекции относится к XIX веку, но некоторые сочинения принадлежат XVIII (концерты для скрипки, партиты и сонаты Иоганна Себастьяна Баха) и XX столетиям (концерты Сергея Рахманинова и симфонии Густава Малера).

С записями можно ознакомиться на официальной странице «Мелодии» в «Ноосфере».





Платформа «Ноосфера» была запущена Ассоциацией интернет-издателей в 2017 году на основе проекта по созданию Федеральной резервной системы банков знаний, для того чтобы обеспечить надежное хранение в открытом доступе знаний и культурных ценностей исключительно на легальных основаниях. Все произведения, записи, исполнения и иные объекты, зарегистрированные и размещенные на платформе, либо перешли в общественное достояние, либо опубликованы под открытыми лицензиями. В апреле 2018 года Ассоциация интернет-издателей подписала соглашение с Ассоциацией IPChain о включении Федеральной резервной системы банков знания - платформы «Ноосфера» - в национальную сеть транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности.