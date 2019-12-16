«Союзмультфильм» обновил «Золотую коллекцию» для показа в кинотеатрах

16.12.2019

Студия «Союзмультфильм» восстановила пять классических мультфильмов для показа на большом экране.

Речь идет о советских лентах «Сказка о царе Салтане», «12 месяцев», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты» и «Щелкунчик». Как пояснил директор студии Борис Машковцев, восстановительные работы были необходимы, поскольку современные экраны и проекторы, поддерживающие высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения.

По его словам, завершаются реставрационные работы еще по 17 картинам. Часть из них относится к 1930-м годам - периоду становления «Союзмультфильма».

Специалисты восстанавливают мультфильмы вручную, пленку оцифровывают, каждый кадр очищают от целлулоидной пыли, царапин и порывов, передает Интерфакс.