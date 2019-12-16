Пушкинский музей объявил планы на 2020 год

16.12.2019

В новом году в ГМИИ имени Пушкина покажет собственную уникальную коллекцию графики, итальянцев нескольких эпох, включая Арчимбольдо, и проект, посвященный искусству татуировки.

В новом сезоне зрители увидят коллекцию графики из собрания музея, которая охватывает пять веков европейского рисунка и включает произведения выдающихся художников – от Альбрехта Дюрера до Анри Матисса. Выставка откроется 24 марта. Об этом говорится в сообщении музея.





Одним из важнейших проектов следующего года станет выставка «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе», которая откроется в июле. Основа коллекции – работы из собрания Фарнезе (Тициан, Рафаэль, Аннибале Карраччи, Гвидо Рени и другие), а также приобретения династии Бурбонов, правивших в Неаполе в XVIII и XIX веках. Следом откроется другой «итальянский» проект: «Джузеппе Арчимбольдо и его время». Работы художника приедут в Россию впервые.





Среди других выставок музея проект «Tattoo» («Тату») совместно с парижским Музеем на набережной Бранли. Экспозиция, посвященная искусству татуировки, откроется 3 марта. Будут показаны около 150 произведений масштабного хронологического и географического охвата, рассказывающих историю этого феномена.