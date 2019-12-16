В столичном кинотеатре «Художественный» появится третий этаж

16.12.2019

Третий этаж создадут в кинотеатре «Художественный» в центре Москвы в ходе реставрации, сообщил гендиректор научно-реставрационной фирмы «Виктория» Сергей Руденко.

По словам Руденко, которые приводит ТАСС, высотность здания останется прежней, третий этаж создадут за счет новых перекрытий по левому и правому крылу.

После реконструкции в «Художественном» станет четыре кинозала. Центральный зал будет рассчитан на 368 мест. Кинотеатр укомплектуют современным оборудованием, в том числе новыми звуковыми системами. Кроме того, там появятся бары и рестораны, лаундж-зона.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов сообщил, что кинотеатр планируется отреставрировать в конце 2020 года. Он добавил, что по итогам восстановительных работ в здание вернется не менее 40% подлинного декора.





Кинотеатр был построен в 1909 году. Пять лет назад здание закрыли на реконструкцию.

«Художественный» является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю.