Медведев назвал Александра Ворошило ярким представителем русской вокальной школы

15.12.2019

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, народного артиста России Александра Ворошило с 75-летием. Телеграмма опубликована 15 декабря на сайте кабмина.

Медведев отметил уникальный баритон и неповторимую манеру исполнения артиста.

«Ваше пение всегда отличалось удивительной красотой, искренностью, богатством эмоций. Все это позволило вам обрести любовь миллионов слушателей во всем мире. На сцене Вы создали множество лирических и драматических образов, свободно и естественно чувствуя себя в каждой роли», - говорится в поздравлении.

По словам главы правительства, Александр Ворошило - не только замечательный певец, но и талантливый администратор.

«Во многом благодаря вашим усилиям и энергии был построен Московский международный дом музыки, ставший одним из крупнейших концертно-филармонических комплексов в Европе», - подчеркнул премьер.