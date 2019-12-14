Кабмин изменил систему премирования в области культуры

14.12.2019

Правительство сократило количество присуждаемых ежегодно премий в сфере культуры, увеличив размеры вознаграждений. Это следует из постановления, опубликованного 14 декабря на сайте кабмина.

Ежегодно правительство присуждало 12 премий в области культуры по 2 млн рублей, 3 премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч рублей каждая и 15 премий «Душа России» за вклад в развитие народного творчества по 100 тысяч рублей.





Согласно документу, с 2020 года будет 6 премий правительства за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры по 3 млн рублей каждая и одна премия имени Федора Волкова в таком же размере.

Также ежегодно будет присуждаться 5 премий «Душа России» по 500 тысяч рублей и 7 премий имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры по 300 тысяч рублей.





Решение о присуждении премий будет принимать правительство на основании предложений Межведомственного совета, создаваемого Минкультуры.