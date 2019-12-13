В музее Чайковского в Клину откроют виртуальный концертный зал

13.12.2019

Виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта «Культура» откроется в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 17 декабря. 

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, посетители музея теперь смогут увидеть и услышать выступления звезд мировой классической музыки и знаменитых музыкальных коллективов с различных площадок России и мира.  
Первым концертом в виртуальном зале станет демонстрация проекта «Чайковский. Возвращение в Вену» в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского. Выступление состоялось в ноябре 2019 года в венском Концертхаусе. 

Следующий виртуальный концертный зал появится в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». 
Всего в рамках национального проекта «Культура» в России к 2024 году откроют 500 таких залов.

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